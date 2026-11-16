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16.11.2026 16:05

Στην Ουάσινγκτον για να μιλήσει για το ελληνικό μοντέλο απασχόλησης η Νίκη Κεραμέως

16.11.2026 16:05
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Στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μεταβαίνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να συμμετάσχει στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2026 σε σειρά διεθνών συναντήσεων υψηλού επιπέδου, στις οποίες θα αναδείξει το παράδειγμα της Ελλάδας στον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα μας σε ζητήματα μείωσης της ανεργίας, αύξησης της απασχόλησης, αλλά και οριοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, όπου εκείνη αφορά στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η κα Κεραμέως θα συμμετάσχει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου George Washington (Elliott School of International Affairs), κατά την οποία θα συζητήσει με ακαδημαϊκούς και φοιτητές για τον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς εργασίας, την ενίσχυση της συμμετοχής στην απασχόληση και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ημέρα, η υπουργός θα λάβει μέρος στη συζήτηση πολιτικής με θέμα «Θέσεις εργασίας, Διαρθρωτικός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη», στο πλαίσιο συμμετοχής της στο διήμερο διεθνές συνέδριο υψηλού επιπέδου με τίτλο «Αγορές Εργασίας και Διαρθρωτικός Μετασχηματισμός σε Εποχές Αλλαγών: Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημογραφικές Αλλαγές».

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, τον ΟΟΣΑ, το Peterson Institute for International Economics και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, οικονομολόγων, ανώτατων στελεχών διεθνών οργανισμών και κυβερνητικών αξιωματούχων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και των δημογραφικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, καθώς και οι πολιτικές για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026, η κα Κεραμέως θα συμμετάσχει σε εκδήλωση με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί η ελληνική εμπειρία στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, τον συνδυασμό ευελιξίας και προστασίας των εργαζομένων και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Την ίδια ημέρα, η υπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώνει το Διεθνές Κέντρο Μελετών Woodrow Wilson, με τίτλο «Το Μέλλον της Εργασίας στην Ευρώπη: Δεξιότητες, Κοινωνικός Διάλογος και Διδάγματα από την Ελλάδα». Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς εργασίας, τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις δεξιότητες και την ποιότητα της εργασίας στην εποχή της τεχνολογικής αλλαγής, καθώς και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη διατλαντική συνεργασία.

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