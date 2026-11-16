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16.11.2026 14:24

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης – Το τουρκολιβυκό μνημόνιο αντίκειται στο διεθνές Δίκαιο

16.11.2026 14:24
gerapetritis_fidan
X @GreeceMFA

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Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις Βρυξέλλες.

Οι δύο υπουργοί βρίσκονται στη βελγική πρωτεύουσα με αφορμή τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και τη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, στην οποία συμμετέχει και η Τουρκία.

Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών τους κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με κύκλους του ΥΠΕΞ, κατά τη σημερινή διμερή συνάντηση, στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της ΕΕ, συζητήθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, με έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και συνδεσιμότητα.

Ηλεκτρική διασύνδεση GSI: Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας.

Ασφάλεια ναυσιπλοΐας: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ως προς την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, που είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Τουρκολιβυκό Μνημόνιο: Σύμφωνα με τις πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ζήτημα της κύρωσης του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού Μνημονίου, επισημαίνοντας ότι αυτό αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Νωρίτερα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε αναφερθεί στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας – Κύπρου και Ελλάδας – Αιγύπτου, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο».

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