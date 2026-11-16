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16.11.2026 13:41

Νέο χτύπημα από Σαμαρά: «Ψευδεπίγραφο το δίλημμα Μητσοτάκης ή ποιος, χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης» λέει ο Θανάσης Σκορδάς

16.11.2026 13:41
samaras

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Ως «βολικό αλλά ψευδεπίγραφο» χαρακτηρίζει ο Θανάσης Σκορδάς το δίλημμα «Μητσοτάκης ή ποιος;», σε άρθρο του με το οποίο αμφισβητεί ευθέως τη σύνδεση της επανεκλογής του πρωθυπουργού με την πολιτική σταθερότητα.

Ο συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης και παρουσιάζει τις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού για την ακρίβεια, την οικονομία και τους θεσμούς ως προειδοποιήσεις για μια δυσαρέσκεια που συσσωρευόταν. Το άρθρο είναι ουσιαστικά ένα νέο χτύπημα από την πλευρά Σαμαρά, η οποία προετοιμάζεται πυρετωδώς για το νέο κόμμα.

Ο Σκορδάς παραλληλίζει την επιχειρηματολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως αναφέρει, προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι μια ήττα της κυβερνητικής πλευράς θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια, τον έλεγχο των συνόρων και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Στην ελληνική περίπτωση, γράφει, ο πρωθυπουργός ταυτίζει την επανεκλογή του με το «να παραμείνει η Ελλάδα πολιτικά σταθερή». Κατά τον Σκορδά, η επίκληση του κινδύνου που θα έφερνε μια κυβερνητική αλλαγή μετατοπίζει τη συζήτηση από τον απολογισμό της κυβέρνησης και τις αλλαγές που χρειάζονται.

Η σταθερότητα στο σούπερ μάρκετ και στο ενοίκιο

«Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να επικαλείται τη σταθερότητα, όταν η κοινωνία βιώνει μόνιμη ανασφάλεια», γράφει ο Σκορδάς. Για μια οικογένεια που δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα, εξηγεί, η σταθερότητα μετριέται στο σούπερ μάρκετ, στο ενοίκιο και στον λογαριασμό του ρεύματος. Για έναν νέο άνθρωπο κρίνεται από το αν μπορεί να βρει δουλειά, να αποκτήσει σπίτι και να σχεδιάσει τη ζωή του.

Η ακρίβεια, ωστόσο, είναι η μία πλευρά της φθοράς που περιγράφει. Η άλλη είναι η απώλεια εμπιστοσύνης, όταν οι πολίτες θεωρούν ότι η εξουσία δεν λογοδοτεί και ότι οι υποθέσεις διαφθοράς αντιμετωπίζονται ανάλογα με το ποιον αφορούν. «Η εμπιστοσύνη δεν χάνεται από ένα σκάνδαλο. Χάνεται όταν το σκάνδαλο συναντά τη συγκάλυψη, την ατιμωρησία και την επικοινωνιακή διαχείριση», σημειώνει. Κατά τον ίδιο, η επικοινωνία μπορεί να καθυστερήσει την κυβερνητική φθορά, ενώ η ήττα αρχίζει να διαγράφεται από τη στιγμή που μια κυβέρνηση παύει να ακούει τους πολίτες.

Η παρέμβαση Σαμαρά και το αίτημα για αλλαγή πορείας

Σε αυτό το σημείο ο Σκορδάς τοποθετεί την πολιτική σημασία της παρέμβασης Σαμαρά. «Ο Σαμαράς μίλησε έγκαιρα», γράφει, θυμίζοντας τις επισημάνσεις του για την ακρίβεια, την παραγωγική αδυναμία της οικονομίας, την ανάγκη εθνικής στρατηγικής και τη σημασία των θεσμών και της λογοδοσίας. «Μαζί του επιλέξαμε να μη σιωπήσουμε όταν η σιωπή ήταν ευκολότερη», προσθέτει, συνδέοντας τη στάση αυτή με την κοινωνική και πολιτική δυσαρέσκεια που, όπως εκτιμά, είχε αρχίσει ήδη να συσσωρεύεται.

Το ερώτημα που θέτει τελικά αφορά το αν μπορεί η χώρα να συνεχίσει στην ίδια πορεία, όταν περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι αυτή δεν τους οδηγεί εκεί όπου τους υποσχέθηκαν. Ο ίδιος δίνει στην αλλαγή κατεύθυνσης συγκεκριμένο περιεχόμενο, μιλώντας για παραγωγική οικονομία, ισχυρούς θεσμούς, δικαιοσύνη και εθνική στρατηγική. «Όταν η σημερινή πορεία οδηγεί σε αδιέξοδο, η αλλαγή κατεύθυνσης δεν είναι περιπέτεια. Είναι ευθύνη», γράφει.

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