Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος, επιμένει να ζητά εξηγήσεις το ΠΑΣΟΚ

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«Όχι» στην οικογενειακή ευθύνη λέει η κυβέρνηση για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων που λαμβάνει από δήμους το λογιστικό γραφείο της αδελφής του νέου υφΥΠΕΣ, Βαγγέλη Λιάκου, ο οποίος, από την πλευρά του υποστηρίζει ότι «δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου».

Ο υφυπουργός με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι «η αδελφή μου ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα, ως λογίστρια, από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη μου εκλογή στη Βουλή. Το λογιστικό της γραφείο αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα μας, η οποία ξεκίνησε το 1982. Στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα μας και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό μου γραφείο. Πρόκειται για δύο διακριτές και ανεξάρτητες δραστηριότητες».

Ο ίδιος τονίζει ότι «δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο. Οι επαγγελματικές συνεργασίες της αδελφής μου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι δημόσια αναρτημένες. Καμία από τις αναφερόμενες συνεργασίες δεν αφορά Δήμο της εκλογικής μου περιφέρειας».

«Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου. Για τον λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να μην αποδίδεται σε εμένα η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής μου, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιαδήποτε προσωπική μου εμπλοκή. Η διαφάνεια, ο σεβασμός στους θεσμούς και η παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων αποτελούν για μένα σταθερές αρχές», καταλήγει.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αφού παρέπεμψε στη δήλωση του υφΥΠΕΣ, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ούτε και σε πολιτικό επίπεδο. Και μάλιστα, δεδομένου ότι ο ίδιος ο κ. Λιάκος διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή του, ούτε έχει προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο, αυτό τα λύνει όλα».

«Για το κτίριο επίσης απαντάει, ότι είναι συστέγαση, αλλά δεν είναι το ίδιο γραφείο – είναι σε διαφορετικό όροφο, αν δεν κάνω λάθος – άρα κι εκεί είναι εντελώς διακριτές δραστηριότητες», συμπλήρωσε, επαναλαμβάνοντας ότι «για το θέμα “Λιάκος” δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», ενώ σχετικά με τις αναθέσεις των δήμων, επισήμανε ότι «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να αξιολογεί την κάθε ανάθεση ξεχωριστά. Κάθε δήμος ελέγχεται – και διοικητικά – για κάθε ανάθεση που κάνει. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα, κάποια καταγγελία – δεν αναφέρομαι σε αυτές, δεν γνωρίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο – τότε υπόλογος είναι ο κάθε δήμος ξεχωριστά».

Πάντως, η αντιπολίτευση συνεχίζει το «στενό πρέσινγκ» στην κυβέρνηση για ζητήματα διαφθοράς, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να δηλώνει (Παραπολιτικά FM) ότι «δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες όμως έχουν ένα κοινό σημείο την αναξιοκρατία, την αλαζονεία στον τρόπο άσκησης εξουσίας και μαζεύονται πάρα πολλά ζητήματα τέτοιου είδους γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Τσαβδαρίδης γκρέμισε εκκωφαντικά το αφήγημα της αριστείας διότι φαίνεται και φέρεται ότι χρησιμοποίησε το προσωρινό κύρος για να υπάρχουν πλεονεκτήματα σε συγγενικά του πρόσωπα».

Μάλιστα, ο Κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι τα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις διαφθοράς μέλη της κυβέρνησης «θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που μπαίνουμε σε μια διαδικασία προσωπικής στοχοποίησης. Και από τον κ. Τσάφο και από τον κ. Λιάκο περιμένουμε τις αντίστοιχες απαντήσεις».

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