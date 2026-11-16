Δούκας: «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι ένας διαρκής αγώνας»

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Στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου μετέβη σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για να τιμήσει την 53η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών τον Νοέμβριο του 1973 και τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν απέναντι στη δικτατορία για την ελευθερία και τη δημοκρατία.
Ο κ. Δούκας κατέθεσε στεφάνι και στη συνέχεια δήλωσε:
«Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι ένας διαρκής αγώνας. Η γενιά του 1973 έδωσε αγώνα για ελευθερία. Σήμερα, μαζί με τη νέα γενιά, παλεύουμε για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Θα τα καταφέρουμε».
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