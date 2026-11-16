Δούκας: «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι ένας διαρκής αγώνας»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου μετέβη σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για να τιμήσει την 53η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών τον Νοέμβριο του 1973 και τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν απέναντι στη δικτατορία για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Ο κ. Δούκας κατέθεσε στεφάνι και στη συνέχεια δήλωσε:

«Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι ένας διαρκής αγώνας. Η γενιά του 1973 έδωσε αγώνα για ελευθερία. Σήμερα, μαζί με τη νέα γενιά, παλεύουμε για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Θα τα καταφέρουμε».

Διαβάστε επίσης:

Ο Βαρτζόπουλος δικαιολογεί τη διαφθορά στην κυβέρνηση – «Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, συμβαίνει σε όλον τον κόσμο»-

Βόμβες από τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll

Πατουλίδου για άρση βαρών: «Υπάρχουν τρόποι για εξυγίανση αν θέλουμε – ηλίθιος θεωρείται στην Ελλάδα, όποιος υπηρετεί τη νομιμότητα»