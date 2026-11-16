Μαρίζα Κωχ: Η συγκλονιστική μαρτυρία για το Πολυτεχνείο και τη Σοφία Βέμπο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε σπίτι της»

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Πενήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και η Μαρίζα Κωχ θέλησε να μοιραστεί την προσωπική της εμπειρίας από τα γεγονότα.

Με ανάρτησή της, η σπουδαία ερμηνεύτρια αποκάλυψε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Σοφία Βέμπο η οποία έκρυψε νέους στο σπίτι της στην οδό Στουρνάρη τη νύχτα των γεγονότων.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρίζα Κωχ περιγράφει τη στιγμή που βρέθηκε ανάμεσα στους διαδηλωτές και αναζήτησε καταφύγιο σε μια πολυκατοικία της οδού Στουρνάρη.

Εκεί, μέσα στην αγωνία και την αναστάτωση που επικρατούσε, μια γυναίκα άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της για να προστατεύσει τους νέους που κινδύνευαν.

«Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε στο διαμέρισμα. Το σπίτι ήταν ασφυκτικά γεμάτο κορίτσια και αγόρια. Τη γυναίκα αυτή την αναγνωρίσαμε πριν περάσουν 5 λεπτά. Ήταν η Σοφία Βέμπο», γράφει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίζας Κωχ:

«Αγαπημένοι μου, Ήμουνα κι εγώ ανάμεσά τους στο πεζοδρόμιο. Η βοή του κόσμου με συνθήματα ξεσήκωνε την πόλη. Οι ελεύθεροι σκοπευτές έριχναν από τις ταράτσες των πολυκατοικιών. Δίπλα μου ο Βασίλης Ρακόπουλος με την ηλεκτρική κιθάρα που κρατούσε με προστάτευε. Βρήκαμε μια πόρτα πολυκατοικίας ανοιχτή στην οδό Στουρνάρη. Γέμισε το κλιμακοστάσιο από νεολαία την ώρα που το τανκ άρχισε να προχωράει προς τη σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου. Στα κάγκελα και παντού κρέμονταν παιδιά και όλο το πλήθος φωνάζοντας «Όχι» στον στρατιώτη να σταματήσει. Το τανκ δε σταμάτησε. Μια πόρτα στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας ήταν ανοιχτή. Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε στο διαμέρισμα. Το σπίτι ήταν ασφυκτικά γεμάτο κορίτσια και αγόρια. Τη γυναίκα αυτή την αναγνωρίσαμε πριν περάσουν 5 λεπτά. Ήταν η Σοφία Βέμπο»

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