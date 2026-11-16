Εφιάλτης για 81χρονο στον Βόλο – Διαρρήκτες τον περιέλουσαν με υγρό και απειλούσαν να τον κάψουν ζωντανό

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Τον τρόμο στα χέρια τεσσάρων διαρρηκτών βίωσε μέσα στο ίδιο του το σπίτι ένας 81χρονος στον Βόλο το βράδυ του Σαββάτου 14/11, οι οποίοι τον χτύπησαν και τον απείλησαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό, αρπάζοντας του τελικά χρήματα, την τραπεζική κάρτα του και το κινητό τηλέφωνό του!

Ήταν περίπου στις 11:00 το βράδυ, όταν σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 81χρονος άνδρας άκουσε θόρυβο στην αυλή της μονοκατοικίας που διαμένει, και ανοίγοντας την πόρτα για να δει τι συμβαίνει βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις άνδρες. Αυτοί τον ακινητοποίησαν στη συνέχεια, και μπαίνοντας στο σπίτι του, φέρονται να τον χτύπησαν και να τον περιέλουσαν στο κεφάλι με υγρό, που βρήκαν στο σπίτι, απειλώντας ότι θα τον κάψουν αν δεν τους παρέδιδε χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Ο ηλικιωμένος τελικά τους έδωσε χρηματικό ποσό περίπου χιλίων ευρώ, ενώ του άρπαξαν όπως προαναφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο και την τραπεζική κάρτα. Όταν αποχώρησαν οι δράστες, ο 81χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία. Πλέον οι Αρχές αναζητούν τους διαρρήκτες, εξετάζοντας αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

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