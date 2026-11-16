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16.11.2026 12:29

Netflix: Μελετά ενδεχόμενο δημιουργίας… mall τηλεοπτικών σταθμών

16.11.2026 12:29
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credit: AP

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Το ενδεχόμενο να δημιουργήσει δικό του κατάστημα τηλεοπτικών σταθμών διερευνά το Netflix, όπως αναλόγως έχουν πράξει οι πλατφόρμες streaming Amazon και Roku, εξετάζοντας επίσης τη δυνατότητα σύναψης συνεργασίας για πακέτα υπηρεσιών με το Fox One, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Morgan Stanley.

«Το Netflix θα μπορούσε να επιδιώξει να φιλοξενήσει περισσότερες υπηρεσίες τρίτων, όπως το Fox One, ως τρόπο να ενσωματώσει στην πλατφόρμα του τους αγώνες της NFL της Κυριακής το απόγευμα (NFC) χωρίς να χρειαστεί να διαπραγματευτεί νέα συμφωνία απευθείας με το πρωτάθλημα και να αποκτήσει πρόσβαση σε περίπου 90 εκατομμύρια συνδρομητές του Netflix στις ΗΠΑ», αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Αν και καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει σχολιάσει την πιθανότητα συγκεκριμένης συμφωνίας, ωστόσο και οι δύο έχουν εκφράσει την ανοιχτή στάση τους απέναντι σε νέες συνεργασίες ή πακέτα υπηρεσιών.

Υψηλού προφίλ, κοινά συνδρομητικά πακέτα streaming, όπως αυτό των Disney+, Hulu και HBO Max, καθώς και άλλοι τέτοιοι συνδυασμοί, έχουν οδηγήσει σε πιο σταθερά ποσοστά διατήρησης συνδρομητών με χαμηλότερο «churn» – δηλαδή, συνδρομητές που ακυρώνουν τη συνδρομή τους σε μηνιαία βάση, σημειώνει το αμερικανικό Media Post.

Άλλες σημαντικές συμφωνίες ομαδοποίησης μεγάλων εμπορικών τίτλων που έχουν συναφθεί το τελευταίο διάστημα περιλαμβάνουν τη συνεργασία του Peacock της NBCUniversal με το Apple TV.

Αυτές οι συμφωνίες προσφέρουν στους συνδρομητές μηνιαία εξοικονόμηση σε σύγκριση με την αγορά κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά.

Η Morgan Stanley, η οποία ξεκίνησε εκ νέου την κάλυψη της μετοχής της Fox Corp., προσθέτει ότι το streaming εισέρχεται σε μια νέα φάση για τους μεγάλους παραδοσιακούς ομίλους μέσων ενημέρωσης – ειδικά μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της συμφωνίας ύψους 22 δισ. δολαρίων μεταξύ της Fox Corp. και της Roku.

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