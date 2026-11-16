ΕΡΤ: Στον «αέρα» η εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNews – «Ειλικρινής συγγνώμη» από Γιώργο Σιαδήμα

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Βγήκε στον αέρα, εν τέλει, σήμερα η εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNews, με προσωπικό σεκιούριτι να ελέγχει την είσοδο στο στούντιο και τεχνικούς στο πλατό με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου αποτρέποντας την κινητοποίηση της ΠΑΣΥΜΗΤΕ για στάσεις εργασίας κατά την διάρκεια της εκπομπής.

Αμέσως μετά τους τίτλους αρχής ο Γιώργος Σιαδήμας ζήτησε «ειλικρινή συγγνώμη» για το περιστατικό της προπερασμένης Δευτέρας αναφέροντας πως «η διαφύλαξη των δημοκρατικών αρχών είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή».

Υπενθυμίζεται ότι η εκπομπή είχε φιλοξενήσει ως εξαπατημένο/θύμα της ΜΚΟ «Παιδική χαρά», τον καταδικασμένο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, με τον οποίο ο παρουσιαστής συνομίλησε σε απευθείας σύνδεση επί 10λέπτου.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής έκανε συνδέσεις με ρεπόρτερ που κάλυψαν τις εκδηλώσεις για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ είχε προαναγγείλει κινητοποιήσεις και καλούσε «τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να πάρουν καθαρή, δημόσια θέση απέναντι στην απόφαση της διοίκησης και να στηρίξουν έμπρακτα τις κινητοποιήσεις μας. Το ίδιο κάλεσμα απευθύνουμε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στους δημοκρατικούς συλλογικούς φορείς και στους πολίτες».

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