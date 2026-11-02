«Ο καταιγισμός θεμάτων», έφταιξε στην ΕΡΤ για την εμφάνιση του χρυσαυγίτη Ηλιόπουλου

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Στην πίεση του χρόνου απέδωσε η ΕΡΤ την επιλογή να φιλοξενηθεί στην εκπομπη «Νewsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα, ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Παναγιώτης Ηλιόπουλος.

Πηγές της ΕΡΤ τόνισαν στη Lifo ότι έφτασαν στον Ηλιόπουλο από καταγγελία στο Facebook και ότι δεν υπήρξε οπτική επαφή μαζί του πριν βγει στον αέρα.

«Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση της απάτης με τη ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης είδε το φως της δημοσιότητας, η ΕΡΤ ανέδειξε όλες τις πτυχές της, φιλοξενώντας συνεντεύξεις θυμάτων, αλλά και συγγενών τους, στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές της.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα η εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα φιλοξένησε τρεις διαφορετικές συνεντεύξεις θυμάτων της ΜΚΟ ”Παιδική Χαρά”. Μέσα στον καταιγισμό των θεμάτων και υπό την πίεση του χρόνου, καθώς πρόκειται για μια καθημερινή, ζωντανή δίωρη εκπομπή, ρεπόρτερ εντόπισε μέσω Facebook την καταγγελία μέλους λέσχης μοτοσικλετιστών, το οποίο είχε δώσει χρήματα στη ΜΚΟ, και του ζήτησε να παρέμβει μέσω Skype στην εκπομπή.

Εκείνος την παρέπεμψε στον πρόεδρο της λέσχης, ο οποίος τελικά βγήκε στον αέρα της εκπομπής, χωρίς να έχει προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του.

Να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ έχει κρατήσει διαχρονικά σκληρή στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Το ΕΡΤnews, το ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ, δεν μετέδωσε καμία δήλωση του προσφάτως αποφυλακισθέντος χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη».

Ο Ηλιόπουλος εμφανίστηκε σαν ιδρυτής λέσχης που έπεσε θύμα του σωματείου «Παιδική Χαρά», ενώ δεν έγινε καμία αναφορά στο ποινικό και το πολιτικό του παρελθόν. Λάθη συμβαίνουν, αναμφίβολα… αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελαφρότητα, όταν μιλάμε για τη δημόσια τηλεόραση και ένα δημοσιογραφικό οργανισμό με έναν παχυλό προϋπολογισμό.

Ας θυμηθούμε ποιος είναι ο Ηλιόπουλος

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος εξελέγη βουλευτής Μαγνησίας με τη Χρυσή Αυγή το 2015. Αποφυλακίστηκε το 2022, έχοντας εκτίσει ποινή για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στο χέρι του έχει τατουάζ τη φράση «Sieg Heil», καθώς και τον μαίανδρο, σύμβολο της Χρυσής Αυγής. Κατά τη διάρκεια της δίκης, μάλιστα, είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει τη σημασία του συγκεκριμένου τατουάζ, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι του άρεσε η γραμματοσειρά.

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