Η Κοσιώνη και η Φλυτζάνη στην Ουάσιγκτον, ο Παπαχελάς στο Καπιτώλιο, η ανθρωπογεωγραφία της ΕΡΤ κι ένας κόσμος αχαρτογράφητος

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Νυν και πρώην στην Ουάσιγκτον για τις ενδιάμεσες…

Εντάξει, και μόνον τα επίθετα πλάι- πλάι δημιουργούν ίντριγκα. Λένα Φλυτζάνη και Σία Κοσιώνη στην Ουάσιγκτον. Το κάμετε εικόνα; Στα σοβαρά όμως και οι δύο βρίσκονται στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για τις αμερικανικές- ενδιάμεσες και κρίσιμες- εκλογές. Λένα Η μια για τον ΣΚΑΪ και το κεντρικό δελτίο. Η άλλη για τον ΑΝΤ1 και την ειδική εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» της Τρίτης (3/11) τα μεσάνυχτα, με το Νίκο Χατζηνικολάου στο στούντιο.

Ο ΣΚΑΪ έχει οργανώσει με μια μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή στην αμερικανική πρωτεύουσα και το κεντρικό δελτίο του σταθμού θα μεταδίδεται (19.45) Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ζωντανά από την Ουάσινγκτον.

Σε ειδικά διαμορφωμένο στούντιο με φόντο το Καπιτώλιο, ο διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς, αναλύει το πολιτικό διακύβευμα και τη σημασία της αναμέτρησης για την Αμερική και τον κόσμο.

Τον παλμό από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές μάχες και τις αντιδράσεις των επιτελείων των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών μεταφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ, Μιχάλης Ιγνατίου.

Εννοείται πως θα είναι παρών και ο «αποκωδικοποιητής» γεωπολιτικών και διεθνών θεμάτων, ειδικός αναλυτής Κωνσταντίνος Φίλης.

Την Τρίτη από τις 23.15 θα βγάλει στο «αέρα» την εκπομπή «Η Αμερική ψηφίζει» και τον Απόστολο Μαγγηριάδη. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και διπλωμάτες στην Αθήνα και τις ΗΠΑ αναλύουν τις εξελίξεις της εκλογικής μάχης.

Την ίδια ημέρα με λίγα λεπτά διαφορά θα αρχίσει η «ζωντανή» εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» στον ΑΝΤ1. Εκτός από την Κοσιώνη, η Μαρία Σαράφογλου και ο Θανάσης Τσίτσας από τα στρατηγεία Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών θα μεταφέρουν την εικόνα, το κλίμα και τις σημαντικότερες στιγμές της εκλογικής βραδιάς.

Πάνω από την κάλπη και το Ναυτεμπορική TV

Ο Κώστας Καλέτσιος θα έχει τη μπαγκέτα στην ειδική εκπομπή του σταθμού η οποία θα αρχίσει τα μεσάνυχτα της Τρίτης και θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Τετάρτης για τη μητέρα των μαχών στην Αμερική και τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Αναλυτές από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα σημεία ενδιαφέροντος σχολιάζουν την εκλογική μάχη που θα επανακαθορίσει τις παγκόσμιες ισορροπίες.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχαν κοινοποιήσει τα σχέδια τους για παράδειγμα το ΕΡΤNews, το MEGA, o Alpha, το OPEN,το STAR. Λογικά θα το πράξουν μέχρι και το μεσημερι της Τρίτης- ένεκα διαφοράς ώρας με τις ΗΠΑ- στην χειρότερη των περιπτώσεων.

Πληθαίνουν οι αθλητικές εκπομπές καθώς αυγατίζει το αθλητικό περιεχόμενο

Νέα εκπομπή αθλητικού περιεχομένου θα ρίξει στη μάχη της τηλεθέασης ο ΑΝΤ1. Η πρεμιέρα του «Superball show» έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη μεταμεσονύκτια ζώνη του ΑΝΤ1.

Μπροστά στις κάμερες ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και ο Δημοσθένης Γεωργαδόπουλος.

Από σχεδόν την αρχή της βδομάδας η ιντερνετική ΣΠΟΡ FM TV «ανεβάζει» την πρώτη αθλητική εκπομπή της «BALLBOYS». Έκανε πρεμιέρα μετά το φινάλε της αναμέτρησης Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο και θα είναι κάθε βδομάδα, από Τρίτη έως Παρασκευή, μόλις ολοκληρώνεται ο τελευταίος αγώνας των ελληνικών ομάδων.

Ο Παντελής Διαμαντόπουλος οργανώνει το παιχνίδι και «μοιράζει πάσες», εναλλάξ, σε Μιχάλη Τσόχο, Κώστα Ψάρρα, Ελένη Παπαδοπούλου και Βάιο Τσούτσικα.

Τα «BALLBOYS» φέρνουν τις πρώτες δηλώσεις μετά τους αγώνες, τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για όλες τις εξελίξεις με χαλαρή, διασκεδαστική και ραδιοφωνική διάθεση

O Real FM κοντά στους επαγγελματίες taxi με διαγωνισμό

Ο REAL FM 97,8 παρουσιάζει τον νέο μεγάλο διαγωνισμό «REAL TAXI» και δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί να κερδίσουν δωροεπιταγές καυσίμων, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ κάθε μήνα. Ο ραδιοσταθμός στηρίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους της πόλης, προσφέροντάς τους ένα σημαντικό δώρο για τις μετακινήσεις τους.

Οι οδηγοί ταξί το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παραμένουν συντονισμένοι στον REAL FM 97,8. Κατά τη διάρκεια των εκπομπών, οι παραγωγοί του σταθμού θα δίνουν το σύνθημα για την έναρξη του διαγωνισμού. Οι οδηγοί ταξί θα μπορούν να κατευθυνθούν στην «ΠΙΑΤΣΑ REAL» μόλις ακουστεί το σύνθημα. Οι πιο γρήγοροι που θα φτάσουν, θα είναι οι τυχεροί που θα κερδίσουν τις δωροεπιταγές καυσίμων.

Δείκτης ένα μίνι…

Καταρχήν και καταρχάς η «γάτα» της τηλεόρασης, Ελένη Μενεγάκη, είχε «σφραγίσει» εδώ και παααρα πολλά χρόνια ενδυματολογικό ζήτημα που ενέσκηψε προσφάτως σχετικώς με αφορμή το μήκος φούστας παρουσιάστριας ενημερωτικής εκπομπής.

Οι ενδυματολογικές εμφανίσεις της παρουσιάστριας χρησιμοποιήθηκαν με απαξιωτικό/υποτιμητικό τρόπο σε υπόρρητο ρατσιστικό λόγο, για να τονιστεί το ασυνδύαστο/ παράταιρο των συμπαρουσιαστών της εκπομπής, παραγνωρίζοντας ακόμα και την παράμετρο οι ενδυματολογικές εμφανίσεις να είναι επιλογές τρίτων.

Το μακρινό 2007 η Μενεγάκη σε συνέντευξη της στο Νίκο Χατζηνικολάου όταν και οι δύο ήταν στον Alpha και σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο συζήτησης, είχε πει το αξέχαστο «μίνι της μάνας» σχετικά με το αν επιτρέπεται/πρέπει/μπορεί μια γυναίκα ούσα μητέρα να φορά μίνι φούστα.

Σχεδόν δυο δεκαετίες μετά, ένα ακατάλληλο τηλεοπτικό σχόλιο στάθηκε αφορμή για να πιαστεί μαλλί με μαλλί η μισή πρωινή τηλεόραση με την άλλη μισή (πρωινή τηλεόραση). Εννοείται ότι έγιναν αναδιπλώσεις και ζητήθηκαν «συγγνώμες». Ευκολάκι άλλωστε.

Η ουσία είναι ότι ένας κόσμος της τηλεόρασης έχει μείνει σκαλωμένος σε επικίνδυνες αντιλήψεις, πράγμα αδικαιολόγητο και ασυγχώρητο, ακόμα κι αν μια τέτοια αντίδραση μπορεί να προκλήθηκε από το άγχος της τηλεθέασης και μάλιστα στις μέρες μας. Είναι δε ανεπίτρεπτο και εξόχως ανησυχητικό διότι αυτή η διάκριση- ο υπόρρητος σεξιστικός λόγος- εκφράστηκε από γυναικεία χείλη.

Η επάρκεια κάποιας στην τηλεόραση μπορεί να κρίνεται από πολλές παραμέτρους. Σίγουρα όχι από το μήκος μιας φούστας. Στο κάτω κάτω της γραφής «τα ράσα δεν κάνουν τον παππά». Και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πάμπολλες παρουσιάστριες που έκαναν καριέρα «πάνω» σε μίνι. Μήπως όμως αλλού ή σε άλλον υπάρχει το πρόβλημα;

Το απογοητευτικό είναι πως μια τυπολογία εκπομπών αντί να προσπαθεί να εξελιχθεί βαδίζει ολοταχώς πίσω, από κάθε άποψη, σε μια εποχή κατά την οποία το τηλεοπτικό οικοσύστημα στην Ελλάδα ετοιμάζεται για ολική αναδιάταξη. Βαυκαλίζεται μάλιστα νομίζοντας πως αφορά όλους κάτι με το οποίο εν τέλει ασχολούνται πέντε-δέκα.

Η ανθρωπογεωγραφία της ΕΡΤ κι ένας… αχαρτογράφητος κόσμος στο Ραδιομέγαρο

Το προσωπικό που εργάζεται στην ΕΡΤ με σύμβαση αορίστου χρόνου προσδιορίζεται στην έκθεση ορκωτού λογιστή για το 2025 σε 1.639 εργαζόμενους. Από αυτούς οι 1.178 είναι συγκεντρωμένοι στην Αθήνα, 279 βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη- στην ΕΡΤ3- και 182 σε «λοιπές εγκαταστάσεις», σύμφωνα με την έκθεση.

Από τους 1.39 οι 517 είναι δημοσιογράφοι. Στην Διοίκηση– Διαχείριση είναι «χρεωμένοι» 376 άνθρωποι. Το καλλιτεχνικό προσωπικό μετρήθηκε σε 443 άτομα, έχει 265 τεχνικού. Τονίζεται σε άλλο σημείο που αφορά στο Ανθρώπινο Δυναμικό πως «η γήρανση του προσωπικού καθώς και η δυνατότητα των υπαλλήλων της Εταιρείας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας του Ελληνικού Δημοσίου αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία στο κεφάλαιο αυτό».

Εξάλλου δεν υπάρχει αποτύπωση ενός κόσμου εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου μέσω μικτών παραγωγών σε ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου της ΕΡΤ- τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού.

Στην απολογιστική έκθεση του ορκωτού λογιστή για τη χρήση του 2025 αναφέρεται ότι στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης δεν επενδύθηκαν κονδύλια, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση (2024).

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