Κοινωνία Επαγγελματιών Δημοσιογράφων: Ο πρόεδρος της FCC φτιάχνει κλίμα σε βάρος των ΜΜΕ και των δημοσκοπήσεων για τις ενδιάμεσες εκλογές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η παλαιότερη και μια από τις μεγαλύτερες οργανώσεις που εκπροσωπούν τους δημοσιογράφους στις ΗΠΑ, η Society of Professional Journalists (SPJ), καταδικάζει τις προειδοποιήσεις του προέδρου της Ομόσπονδης Αρχής Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ, Μπρένταν Καρ, προς τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς ενημερωσης σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα παραμονές των- κρίσιμων- ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Καρ επικρίνεται από την SPJ ότι φτιάχνει κλίμα σε βάρος των ραδιοτηλεοπτικών Μέσων εν όψει των εκλογών. Ο Καρ την προηγούμενη εβδομάδα με ανάρτηση στο Χ, προειδοποιούσε ότι ραδιοτηλεοπτικοί φορές που μεταδίδουν φερόμενες ως ψευδείς δημοσκοπήσεις ενδέχεται να παραβιάζουν ομοσπονδιακούς κανόνες.

Η δημοσιογραφική ένωση απάντησε προχθές πως οι απειλές ρυθμιστικού χαρακτήρα ενέχουν τον κίνδυνο να αποθαρρύνουν τη νόμιμη κάλυψη των εκλογών και να υπονομεύσουν την δημοσιογραφική ανεξαρτησία.

Τα σχόλια του Καρ ακολούθησαν αποκαλύψεις ότι η εταιρεία Wedgewood Polling είχε σκόπιμα πλαστογραφήσει στατιστικά στοιχεία που εμφανίζονταν σε βάσεις δεδομένων δημοσκοπήσεων στο πλαίσιο αυτού που περιέγραψε ως «κοινωνικό πείραμα», οι οποίες όμως χρησιμοποιούνται από μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα, για να καταδείξει με πόση ευκολία «μη επαληθευμένα στοιχεία ενσωματώθηκαν στις κυρίαρχες πολιτικές αφηγήσεις υπογραμμίζοντας μια συστημική κατάρρευση στον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και στη συγκέντρωση δεδομένων», αναφέρει σε δήλωση της η εταιρεία δημοσκοπήσεων.

«Ενώ η σκόπιμη παραποίηση στοιχείων δημοσκοπήσεων εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα, οι δημοσιογράφοι που μεταδίδουν πληροφορίες από δημοσκοπήσεις με καλή πίστη δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν την απειλή ρυθμιστικών κυρώσεων», δήλωσε η εθνική πρόεδρος της SPJ, Νικόλ ΝτεΚρίσιο. «Απειλές όπως αυτές έχουν ως στόχο να εκφοβίσουν τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και να τους αναγκάσουν να σιωπήσουν».

Η SPJ αναγνώρισε τη σοβαρότητα των πλαστών δημοσκοπήσεων, διαχωρίζοντας όμως τη σκόπιμη παραπλάνηση από τους δημοσιογράφους που μεταδίδουν πληροφορίες με καλή πίστη.

Οι ίδιες οι κατευθυντήριες οδηγίες της FCC σχετικά με την παραποίηση των ειδήσεων καθιστούν σαφές, αναφέρει η SPJ, ότι η επιβολή κυρώσεων απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία για σκόπιμη παραποίηση της αντικειμενικής αναφοράς των γεγονότων. «Τα λάθη που γίνονται με καλή πίστη και η έκφραση απόψεων δεν συνιστούν παραποίηση ειδήσεων που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομικής δράσης», υποστηρίζει η Ένωση σε ανακοίνωση της.

Η δημοσιογραφική οργάνωση επισημαίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες της FCC, οι οποίες απαιτούν αποδεικτικά στοιχεία σκόπιμης παραποίησης για την επιβολή κυρώσεων. Προτρέπει τις συντακτικές ομάδες να διατηρήσουν τη συντακτική τους ανεξαρτησία και προσφέρει νομική υποστήριξη σε δημοσιογράφους που ανησυχούν για τον αντίκτυπο της προειδοποίησης στην εκλογική κάλυψη.

«Η πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος προστατεύει τη συντακτική ανεξαρτησία των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, και η απειλή ρυθμιστικών μέτρων λόγω της αναφοράς των εκλογών με καλή πίστη κινδυνεύει να καταστείλει ακριβώς εκείνη τη δημοσιογραφία που αυτές οι προστασίες αποσκοπούν να διαφυλάξουν», δήλωσε η ΝτεΚρίσιο.

«Η πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος προστατεύει τη συντακτική ανεξαρτησία των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, και η απειλή ρυθμιστικών μέτρων λόγω της αναφοράς των εκλογών με καλή πίστη κινδυνεύει να καταστείλει ακριβώς εκείνη τη δημοσιογραφία που αυτές οι προστασίες αποσκοπούν να διαφυλάξουν», δήλωσε η ΝτεΚρίσιο.

Στο μεταξύ ο καθηγητής στατιστικής και πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, Άντριου Γκέλμαν, αμφισβήτησε τη δήλωση της Wedgewood Polling ότι η έρευνα είχε πάντα ως στόχο να αποτελέσει ένα πείραμα.

Διαβάστε επίσης

Skydance: Ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου πριν από το μέτρο απολύσεων στο CBS – Ανησυχία στο CNN

FOX: Πρώτο αλλά με -προεκλογική- πτώση τηλεθέασης – Ρεκόρ 10ετιας

Η Eurovision άνευ Κοζάκου αλλά με Καπουτζίδη, η Σκορδά και η πρεμιέρα της, οι «μαρμαρωμένοι» Παυλόπουλος και Χιώτης, η Λάσπα απέναντι στη Νικολούλη και ο εικαστικός Αβρανάς στο τηλεοπτικό ντεμπούτο του