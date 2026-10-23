Η Eurovision άνευ Κοζάκου αλλά με Καπουτζίδη, η Σκορδά και η πρεμιέρα της, οι «μαρμαρωμένοι» Παυλόπουλος και Χιώτης, η Λάσπα απέναντι στη Νικολούλη και ο εικαστικός Αβρανάς στο τηλεοπτικό ντεμπούτο του

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Eurovision και Μαρία Κοζάκου σε διαφορετικές πορείες

Ντουβρουτζάς στους Eurovisioνικούς κύκλους. Νέα εποχή ανατέλλει. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, ποτέ ξανά, στις ΕΡΤικες απευθείας μεταδόσεις της Eurovision.

Επικαλούμενη «προσωπικούς λόγους» η Μάρια Κοζάκου, όπως υποστηρίζεται, αποφάσισε να μην συνεχίσει τις περιγραφές από το booth του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού. Μέχρι εδώ ήταν.

Κι όχι μόνον αυτό. Παραιτείται και του έργου που είχε αποδεχθεί ως project manager της Eurovision 2027 (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του Εθνικού τελικού), πριν από περίπου ένα μήνα.

Και μια λεπτομέρεια, πιθανόν με τη σημασία της. Από την αρχή της εβδομάδας η Μαρία Κοζάκου κάνει χρήση 15ήμερες κανονικής άδειας. Κάποιοι εικάζουν ότι προετοιμάζει την έξοδο της από την ΕΡΤ.

ΕΡΤικοί Eurovisionιστες επισημαίνουν ότι ουδέποτε οι μεταδόσεις μετά περιγραφών και σχολιασμού ήταν στη μετά Μπόκοτα εποχή αποκλειστική υπόθεση συγκεκριμένων ανθρώπων. Και ως επιχείρημα επικαλούνται τις χρονιές που στην παρουσίαση/περιγραφή/σχολιασμό ήταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Μαρία Μπακοδήμου, ο Ζερομ Καλούτα με τον Θανάση Αλευρά, οι αδελφές Μαγγίρα, ο Σεργουλόπουλος και η Μαρίνα Σάττι (2023) μαζί με τη Μαρία Κοζάκου.

Ωστόσο το μακροβιότερο δίδυμο είναι εκείνο των Καπουτζίδη- Κοζάκου στα νεώτερα χρόνια, με έναρξη του 2011.

Η ΕΡΤ πάντως στην διαδικασία της επόμενης διοργάνωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επιθυμεί να ανανεωθεί η συνεργασία με Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

Προγραμματική μετακίνηση που μοιάζει με… χολάκι εξόδου

Για αρχή η εκπομπή «Από θαύμα- Ιστορίες δεύτερης ζωής» του Open με την Κατερίνα Λάσπα έβγαινε στον αέρα Τετάρτη στις 21.00- prime time δηλαδή. Στο «φιλέτο» της τηλεθέασης και της διαφημιστικής επένδυσης.

Από αυτή την εβδομάδα όμως ο σταθμός αποφάσισε να προωθήσει την εκπομπή στο μενού της Παρασκευής. Στις 23.15. Στο πλαίσιο του prime time. Ποιός σατανάς όμως σκέφτηκε να την βάλει απέναντι από το «Φως στο τούνελ» και την Αγγελική Νικολούλη; Η εκπομπή αναζητήσεων του Mega αρχίζει στις 23.20. Αν επιβιώσει η εκπομπή του OPEN από την αναμέτρηση και μακροημερεύσει, πραγματικά, θα επιβεβαίωσει τον τίτλο της.

Συμβουλές από… ρέκορντμαν σε ρεκορντγούμαν

Πέντε μερούλες μέτρησε η Κέιτι Ζακαράϊα ως εκπρόσωπος Τύπου στον Λευκό Οίκο και αποπέμφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες- το γνωρίζετε άλλωστε. Πρόλαβε όμως και κατάφερε νέο ρεκόρ- σύντομης- παραμονής στο πόστο.

Μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή ρέκορντμαν ήταν ο Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος το 2017 είχε διατελέσει διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου για 11 ημέρες. Και επομένως τη νιώθει. Ξέρει πως είναι να χάνει κάποιος την δουλειά του λίγες μέρες μετά την πρόσληψη του.

Η θητεία του στην ηγεσία του γραφείου Τύπου ήταν τόσο σύντομη που έγινε αντικείμενο αστείου και τελικά μετατράπηκε σε δική της μονάδα μέτρησης του πολιτικού χρόνου: ένα «Σκαραμούτσι» ή, εν συντομία, «Μουτς».

Όταν η Ζακαράϊα άρχισε να βρίσκει «σκούρα» από την πρώτη κιόλας συνέντευξη Τύπου, ο αλλοτινός υποστηρικτής του Τράμπ και σημερινός επικριτής τους ανέβασε μήνυμα στα σόσιαλ μίντια. «Θα τα καταφέρει. Στοιχηματίζω στο “over”», έγραψε ο Σκαραμούτσι αργά την περασμένη Πέμπτη, απαντώντας στις εικασίες για το αν η Ζαχαρία θα αντέξει περισσότερο από τον ίδιο. Δεν θα μάθουμε, μάλλον ποτέ, αν έβαλε στοίχημα.

«Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρίπτονται. Αλλά δεν βρίσκω καμία ευχαρίστηση στον πόνο των άλλων», έγραψε ο Σκαραμούτσι την επόμενη ημέρα έπειτα από τις εξελίξεις που ανέτρεψαν τα- μάλλον υπεραισιόδοξα- προγνωστικά του. Πάντως είχε μια φιλική συμβουλή για την πλέον πρώην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου και την μοιράστηκε μέσω σόσιαλ μίντια.

«Μιλώντας ως ο κορυφαίος ειδικός στον κόσμο σε θέματα σύντομων θητειών στο Λευκό Οίκο: κλείσε τις ειδήσεις και πήγαινε να απολαύσεις την οικογένειά σου. Με τον καιρό θα συνειδητοποιήσεις ότι το Σύμπαν σου έκανε μια μεγάλη χάρη», έγραψε ο Σκαρμούτσι.

Στρατιωτάκια, αμίλητα, ακούνητα, αγέλαστα

Μια ωραία ατμόσφαιρα προκάλεσε μεσοβδόμαδα ο Μακάριος Λαζαρίζης της Ν.Δ. στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με την άνανδρη επίθεση στην Νάντια Γιαννακοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά το θέμα δεν ήταν/είναι μόνον στην συμπεριφορά του βουλευτή της Ν.Δ..

Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης ήταν λες και βρίσκονταν σε παράλληλο σύμπαν παρότι είχαν απόσταση μερικών δεκάδων εκατοστών- σκάρτα δυο μέτρα- από το περιστατικό. Παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι. Λες και «έπαιζαν» στρατιωτάκια αμίλητα, ακούνητα, αγέλαστα. Σαν θεατές σε ρωμαϊκή αρένα.

Εξ όσων είναι γνωστά από παλιά, στο πλαίσιο του ρόλου του παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής είναι, μεταξύ άλλων, ο καθορισμός του τόνου της. Δηλαδή είναι υπεύθυνος για να διαμορφώνει την ατμόσφαιρα της. Να παρεμβαίνει. Να εκτονώνει τυχόν εντάσεις. Να διαχειρίζεται κρίσεις. Αλλιώς καταντά διακοσμητικός.

Ραδιοφωνικές άδειες και… τζίνγκλ μπέλς

Στη νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση και την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών αναφέρθηκε εκτενώς ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο συνέντευξής του στον Alpha Radio 98.9.

Ο Παύλος Μαρινάκης ενημέρωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η απαιτούμενη τεχνική προεργασία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΕΤΤ, η ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί το απαραίτητο βήμα πριν την εισαγωγή των σχετικών διατάξεων στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Έδωσε δε και χρονικό ορίζοντα. «Στόχος της νομοθέτησης είναι να γίνει και πριν τα Χριστούγεννα, όχι μόνο πριν τις εκλογές».

Αρχίζει… και θα έχει και κόσμο

Μιμή Ντενίση, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, θα τα πουν- όχι όλοι μαζί- με τη Φαίη Σκορδά στην πρεμιέρα της εκπομπής «For You» η οποία θα βγεί στον αέρα το Σάββατο στις 09.50, στον ΑΝΤ1. Δεν αποσαφηνίζεται αν οι συνεντεύξεις θα είναι one on one ή θα την υποστηρίζουν οι Άρης Καβατζίκης, Δημήτρης Μακαλιάς, Δέσποινα Τσόκου, Δημήτρης Μπάρμπας, Νάνσυ Νικολαΐδου.

Ο τηλεοπτικός βαρδάρης φέρνει ήχους Τσιτσάνη στην ΕΡΤ3

Στα διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που εμπνεύστηκε στην Θεσσαλονίκη την περίοδο της ναζιστικής Κατοχής και άλλαξαν για πάντα το λαϊκό τραγούδι, μιλώντας απευθείας στην καρδιά, είναι αφιερωμένη η Σαββατιάτικη εκπομπή της νέας σειράς ντοκιμνατέρ «Ο ήχος του Βορρά» που θα μεταδοθεί στις 20.00 από την ΕΡΤ3 και είναι το πρώτο μέρος του αφιερώματος.

Στον «Ήχο του Βορρά» μιλούν η πρώην διευθύντρια παραγωγής της δισκογραφικής «Λύρα» Ντόρα Ρίζου, ο μουσικός, συνθέτης και στιχουργός Παντελής Χατζηκυριάκος, ο ερευνητής του ρεμπέτικου Πάνος Σαββόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο ερευνητής της ελληνικής μουσικής και συγγραφέας Θανάσης Γιώγλου, ο ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού Παναγιώτης Κουνάδης, ο συγγραφέας και τραγουδοποιός Θωμάς Κοροβίνης, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάνης και ο μουσικός, συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής λαϊκών τραγουδιών Βαγγέλης Κορακάκης.

Το μουσικό στίγμα και κλίμα της εποχής αποδίδουν το μουσικό σχήμα «Πλήρη Ντάξει» (Λευτέρης Τσικουρίδης, Κατερίνα Δούκα, Μανώλης Πορφυράκης, Χρηστος Παππάς), η κομπανία Δημήτρη Σφίγγου (Χρήστος Μαστέλλος, Μαρία Φραγκούλη, Δημήτρης Σφίγγος, Τριανταφυλλος Χαλκιάς, Νικος Πλούμπης) και οι μουσικοί Παντελής Χατζηκυριάκος, Κωνσταντίνα Σαμαρά, Βασίλης Κορακάκης, Βαγγέλης Κορακάκης, Γιώργος Φουντούκος, Γιάννης Καλαφατέλης, Μάνος Κατσάνος και Ανατολή Μαργιόλα.

Πλησιάζει το φινάλε γυρισμάτων σειράς του Alpha για τον σχολικό εκφοβισμό και την ενδοοικογενειακή βία

Σε κάτι παραπάνω από μήνα υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα της ενδιαφέρουσας, από ό,τι φαίνεται, σειράς μικρού κύκλου επεισοδίων «Οι άλλοι» του Alpha. Το σενάριο υπογράφει το δίδυμο Βασίλη Ρίσβα- Δήμητρας Σακαλή. Τη σκηνοθεσία στα 12 επεισόδια θα κάνει ο πολυτάλαντος Αλέξανδρος Αβρανάς, προσφάτως βραβευμένος στη Βενετία για την νέα ταινία του «Quiet life» η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Interfilm στο 81ο Διεθνές Φεστιβαλ του περίβλεπτου ευρωπαϊκού κινηματογραφικού θεσμού (είχε προηγηθεί το 2013 ο Αργυρός Λέοντας, δηλαδή βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, για το «Miss Violence»). Για τον Αβρανά η σειρά «Οι άλλοι» είναι η πρώτη δουλειά του στην τηλεόραση.

Η ιστορία βασίζεται στη βραζιλιάνικη σειρά «Os Outros» (2023) και εστιάζει σε δύο γειτονικά ζευγάρια και μια βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στους έφηβους γιους τους που ξεκινάει από το σχολικό bullying και παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η σειρά χαρακτηρίζεται ως ψυχολογικό θρίλερ. Κρίνοντας από το «Quiet life», καταλληλότερος για τη σειρά δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον διακεκριμένο κινηματογραφιστή και εικαστικό, διότι καταφέρνει να συγκεράζει την κοινωνική παθολογία που υπάρχει πίσω από τα κοινωνικά γεγονότα, με τους ανθρώπινους φορείς της και τα θύματα της.

Πρωταγωνιστούν οι Μαρίνα Καλογήρου, Αγλαΐα Παππά, Μαρία Ναυπλιώτου, Πάνος Βλάχος, Νίκος Ψαρράς, Χάρης Φραγκούλης.

Μπροστά στις κάμερες και σύμφωνα με το σενάριο Πάνος Βλάχος- Μαρίνα Καλογήρου κάνουν το ένα ζευγάρι και Νίκος Ψαρράς- Μαρία Ναυπλιώτου το άλλο. Είναι πιθανό η σειρά να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Alpha στο δεύτερο μισό της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

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