Πρωτιά τηλεθέασης για τον ΑΝΤ1 την Πέμπτη (22/10) με ερυθρόλευκη απόχρωση

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Κρατήθηκε στην πρώτη θέση των τηλεπροτιμήσεων ο ΑΝΤ1, βελτιώνοντας μάλιστα την επίδοση του την Πέμπτη (22/10) σε σχέση με την Τετάρτη (21/10) χάρη στην απευθείας μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός- Σπάρτα Πράγας για το Europa League.

Το γεγονός ότι την πρώτη θέση προχθές την μοιράστηκε με το Mega δεν μειώνει την αξία της κατάκτησης της πρώτης θέσης η οποία ήταν μάλιστα για δεύτερη μέρα στη σειρά, κάτι που για τον σταθμό είχε να συμβεί πολύ καιρό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Το τρίτο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης απέσπασε το Mega, το οποίο «μέτρησε» κάποιες απώλειες, ενώ με κέρδη έκλεισε την ημέρα ο ΣΚΑΪ, ο οποίος για μόλις 0,1% δεν είναι το 12 στο κύριο μέρος του μεριδίου του.

Θετικό πρόσημο είχε η μεταβολή στη δυναμική του STAR, η ελάχιστη δυνατή υποχώρηση καταγράφηκε στο OPEN, στο 3,3% ήταν η ΕΡΤ1.

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