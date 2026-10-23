search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 15:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.10.2026 13:55

ΕΡΤ3: Πρεμιέρα για το πολιτιστικό μαγκαζίνο «#STArt» με εκπομπή από την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου

23.10.2026 13:55
lena_aroni_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το παγκοσμίου φήμης Teatro alla Scala, το εμβληματικό θρυλικό λυρικό θέατρο του Μιλάνου, φιλοξένησε την πρεμιέρα της εκπομπής «#STArt» της Λένας Αρώνη, σε σκηνοθεσία Μανώλη Παπανικήτα, η οποία θα μεταδοθεί σήμερα στις 20:00 από την ΕΡΤ3. Εκεί η δημοσιογράφος συνάντησε τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα βαρύτονο, Δημήτρη Πλατανιά.

Ο Πλατανιάς, ίσως ο σημαντικός Έλληνας λυρικός καλλιτέχνης της γενιάς του, μιλά για τη διαδρομή του από την Καλαμάτα μέχρι τα σπουδαιότερα λυρικά θέατρα της Ευρώπης, για την απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο της όπερας και για την σχέση του με μια τέχνη που απαιτεί αφοσίωση, πειθαρχία και απόλυτη πίστη στο προσωπικό ένστικτο. 

Αναφέρεται στις εμφανίσεις του σε κορυφαίες σκηνές, όπως η Σκάλα του Μιλάνου, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και η Κρατική Όπερα του Μονάχου, αλλά και στα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, ενώ κάνει λόγο και για τους εμβληματικούς ρόλους που τον καθιέρωσαν διεθνώς.

Διαβάστε επίσης:

Σωτηρία Μπέλλου: Σε στάδιο προετοιμασίας η μίνι σειρά «Bellou» για τη συναρπαστική ζωή της αρχοντορεμπέτισσας

Ενώπιον δικαστηρίου καλείται ο Ντόναλντ Τραμπ για την αγωγή του στο BBC με εντολή δικαστή

Πρώτη σε τηλεθέαση την Τετάρτη (20/10) η σειρά «Μπλε ώρες» 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallia asynomia

Αστυνομοκρατία στη Γαλλία: 70.000 αστυνομικούς κατεβάζει το υπουργείο Εσωτερικών υπό τον φόβο για έκτροπα

fidan aigyptios ypex – new
ΚΟΣΜΟΣ

Αιγύπτιος ΥΠΕΞ σε Φιντάν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Απολύτως άκυρο, δεν έχει καμία νομική ισχύ»

meghan-markle-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Bαθιά συντετριμμένη» η Μέγκαν Μαρκλ με τις καταγγελίες κατά του πατέρα της για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

kosmimata_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Αστυνομικοί» άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα και λίρες από ηλικιωμένη

flu_vaccination
ΥΓΕΙΑ

Ανεξήγητη πρώιμη περίοδος γρίπης στις ΗΠΑ – Η μετάλλαξη του Η1Ν1 και ο φόβος των γιατρών για δύσκολο χειμώνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

kobi_ruegg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλέξανε... καλώδια και NAVTEX: Αντίδραση της Τουρκίας για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με Σαουδική Αραβία

tourkoliviko-mnimonio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»: Νέες αιχμές από τη Λιβύη κατά της Αθήνας, θέλει μεγαλύτερη τουρκική παρουσία στη χώρα

lazopoulos-new
MEDIA

MEGA: Στο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» ετοιμάζεται… παρέλαση με τον APON και την «Ηχογένεια» του

Antlia benzinis_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια είναι η χώρα που έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη: 0,79 ευρώ το λίτρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 15:30
gallia asynomia

Αστυνομοκρατία στη Γαλλία: 70.000 αστυνομικούς κατεβάζει το υπουργείο Εσωτερικών υπό τον φόβο για έκτροπα

fidan aigyptios ypex – new
ΚΟΣΜΟΣ

Αιγύπτιος ΥΠΕΞ σε Φιντάν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Απολύτως άκυρο, δεν έχει καμία νομική ισχύ»

meghan-markle-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Bαθιά συντετριμμένη» η Μέγκαν Μαρκλ με τις καταγγελίες κατά του πατέρα της για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

1 / 3