ΕΡΤ3: Πρεμιέρα για το πολιτιστικό μαγκαζίνο «#STArt» με εκπομπή από την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου

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Το παγκοσμίου φήμης Teatro alla Scala, το εμβληματικό θρυλικό λυρικό θέατρο του Μιλάνου, φιλοξένησε την πρεμιέρα της εκπομπής «#STArt» της Λένας Αρώνη, σε σκηνοθεσία Μανώλη Παπανικήτα, η οποία θα μεταδοθεί σήμερα στις 20:00 από την ΕΡΤ3. Εκεί η δημοσιογράφος συνάντησε τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα βαρύτονο, Δημήτρη Πλατανιά.

Ο Πλατανιάς, ίσως ο σημαντικός Έλληνας λυρικός καλλιτέχνης της γενιάς του, μιλά για τη διαδρομή του από την Καλαμάτα μέχρι τα σπουδαιότερα λυρικά θέατρα της Ευρώπης, για την απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο της όπερας και για την σχέση του με μια τέχνη που απαιτεί αφοσίωση, πειθαρχία και απόλυτη πίστη στο προσωπικό ένστικτο.

Αναφέρεται στις εμφανίσεις του σε κορυφαίες σκηνές, όπως η Σκάλα του Μιλάνου, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και η Κρατική Όπερα του Μονάχου, αλλά και στα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, ενώ κάνει λόγο και για τους εμβληματικούς ρόλους που τον καθιέρωσαν διεθνώς.

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