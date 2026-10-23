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23.10.2026 10:41

Ενώπιον δικαστηρίου καλείται ο Ντόναλντ Τραμπ για την αγωγή του στο BBC με εντολή δικαστή

23.10.2026 10:41
Trump

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Εντολή, να εμφανιστεί έως τις 11 Δεκεμβρίου ενώπιον ομοσπονδιακού  δικαστηρίου, για να καταθέσει ενόρκως στην αγωγή του κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση, ύψους 10 δισ. δολαρίων, έλαβε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μηνύσει το BBC για ένα επεισόδιο της ενημερωτικής εκπομπής  «Panorama» το οποίο συνδύαζε δύο διαφορετικά αποσπάσματα μιας ομιλίας του πριν από τις ταραχές στο Καπιτώλιο το 2021, δίνοντας «λαβή» στους νομικούς εκπροσώπους του Προέδρου να την χαρακτηρίζουν παραπλανητική.

Το BBC, τότε,  είχε ζητήσει  συγγνώμη για την επεξεργασία και αρνήθηκε ότι αποτελούσε λόγο δυσφήμισης.

Το περιστατικό προκάλεσε κρίση στο εσωτερικό του ραδιοτηλεοπτικού φορέα και κορυφαία στελέχη του παραιτήθηκαν.

Την δικαστική εντολή εξέδωσε η ομοσπονδιακή Πταισματοδίκης των ΗΠΑ, στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, Ενζολίκ Λετ, αφού οι νομικοί εκπρόσωποι του BBC υποστήριξαν πως ο Πρόεδρος Τραμπ καθυστερεί αδικαιολόγητα την εμφάνισή του στο δικαστήριο, όπως είχαν αξιώσει.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε την Τετάρτη και είδε το φώς της δημοσιότητας,  νομικός εκπρόσωπος του  Τραμπ δήλωσε ότι ο Πρόεδρος θα μπορούσε να εμφανιστεί μεταξύ 11 και 22 Ιανουαρίου 2027 και υποστήριξε ότι τα προεδρικά του καθήκοντα τον εμποδίζουν να παραστεί για την κατάθεση πριν από τότε.

Η πλευρά Τραμπ υποστηρίζει επίσης πως το BBC κάνει λάθος «όταν ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ αποφεύγει την κατάθεσή του σε αυτή την ενέργεια».

Αρχικά, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί για την κατάθεση στις 16 Οκτωβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, η εμφάνιση αυτή ακυρώθηκε επειδή ο Τραμπ έπρεπε να ασχοληθεί με «θέματα που έχουν επηρεάσει σημαντικά την εθνική ασφάλεια και οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών», συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία και της Συμφωνίας του Λευκού Οίκου για την Υπερφυΐα.

Οι δικηγόροι του BBC αντέτειναν ότι ο πρόεδρος έκανε προεκλογική εκστρατεία στην Τζόρτζια στις 16 Οκτωβρίου, όπως προκύπτει από έκθεση του Λευκού Οίκου που περιλαμβάνει τα ταξιδιωτικά του σχέδια.

Το BBC υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος επέλεξε την πολιτική δραστηριότητα αντί να εμφανιστεί στην αρχική ημερομηνία κατάθεσης.

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