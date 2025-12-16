Τραμπ: Αγωγή-μαμούθ κατά του BBC και κλιμάκωση του «πολέμου» στη φαιντανύλη την οποία χαρακτηρίζει «όπλο μαζικής καταστροφής»

Σε διπλό μέτωπο κινήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, καταθέτοντας αγωγή ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε περαιτέρω σκλήρυνση της πολιτικής του κατά της διακίνησης ναρκωτικών, κατατάσσοντας τη φαιντανύλη στα «όπλα μαζικής καταστροφής».

Αγωγή κατά του BBC για μονταρισμένη ομιλία της 6ης Ιανουαρίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας, BBC, υποστηρίζοντας ότι μονταρισμένα αποσπάσματα ομιλίας του από τις 6 Ιανουαρίου 2021 αλλοίωσαν το περιεχόμενό της και του προκάλεσαν σοβαρή ζημία στη φήμη και οικονομική βλάβη. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, το BBC συνδύασε αποσπάσματα όπου καλούσε τους υποστηρικτές του να «παρελάσουν προς το Καπιτώλιο» και να «πολεμήσουν σαν κόλαση», παραλείποντας ωστόσο σημείο στο οποίο ζητούσε ειρηνική διαμαρτυρία.

President Trump: "I'm suing the BBC for putting words in my mouth, literally…I guess they used AI or something…they actually put terrible words in my mouth having to do with January 6th that I didn't say." pic.twitter.com/cUwXqBq3Zd — CSPAN (@cspan) December 15, 2025

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, περιλαμβάνει μία κατηγορία για συκοφαντική δυσφήμιση και μία για παραβίαση της νομοθεσίας της Φλόριντα περί εμπορικών πρακτικών. Η νομική ομάδα του Τραμπ ζητά αποζημίωση ύψους πέντε δισ. δολαρίων για κάθε κατηγορία, συνολικά δέκα δισ. δολάρια.

Ο Τραμπ ανοίγει έτσι για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο στη μακρόχρονη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης, την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη εναντίον του.

Η αντίδραση του BBC και η εσωτερική κρίση

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ, παραδεχόμενο λάθος κρίσης και αναγνωρίζοντας ότι η επεξεργασία των αποσπασμάτων έδωσε την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο τότε πρόεδρος προέτρεψε άμεσα σε βίαιες ενέργειες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη μήνυση.

BREAKING: Trump just filed a $5 billion defamation lawsuit against the BBC for editing his Jan 6th speech to make it look like he called for an insurrection pic.twitter.com/c5opRydwva — Libs of TikTok (@libsoftiktok) December 16, 2025

Η υπόθεση προκάλεσε σοβαρή κρίση στον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, με παραιτήσεις δύο υψηλόβαθμων στελεχών και την απόφαση να μην αναμεταδοθεί το επίμαχο ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama». Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024 και δεν μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρετανοί νομικοί επισημαίνουν ότι η χρηματοδότηση του BBC μέσω υποχρεωτικού τέλους καθιστά πολιτικά ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε αποζημίωση.

Φαιντανύλη: «Όπλο μαζικής καταστροφής» κατά τον Τραμπ

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα σκλήρυνση της πολιτικής του κατά της διακίνησης ναρκωτικών, κατατάσσοντας τη φαιντανύλη και τις πρόδρομες χημικές ουσίες της στα «όπλα μαζικής καταστροφής». «Καμιά βόμβα δεν κάνει αυτό που κάνει αυτό το ναρκωτικό», δήλωσε στο Οβάλ Γραφείο, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί 200.000 έως 300.000 θανάτους ετησίως.

.@POTUS announces he is signing an Executive Order today to formally classify fentanyl as a Weapon of Mass Destruction. pic.twitter.com/grshF47tlV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 15, 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), οι συνολικοί θάνατοι από υπερβολική δόση το 2024 ανήλθαν σε περίπου 80.000, εκ των οποίων οι 48.000 αποδόθηκαν σε συνθετικά οπιοειδή. Στο εκτελεστικό διάταγμα αναφέρεται ότι η φαιντανύλη «είναι πιο κοντά στο να είναι χημικό όπλο απ’ ό,τι ναρκωτικό».

Πόλεμος κατά των καρτέλ και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει από τον Φεβρουάριο διάφορα καρτέλ ναρκωτικών «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» και έχει εντείνει την πίεση προς το Μεξικό, την Κολομβία και τη Βενεζουέλα. Παράλληλα, αναπτύσσει αυξημένες αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών να αμφισβητείται.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι εξετάζεται η χαλάρωση των ομοσπονδιακών περιορισμών στη μαριχουάνα, ώστε να καταταχθεί σε λιγότερο επικίνδυνες ουσίες, επιτρέποντας ευρύτερη επιστημονική έρευνα.

.@POTUS on marijuana rescheduling: "A lot of people want to see it — the reclassification — because it leads to tremendous amounts of research that can't be done unless you reclassify, so we are looking at that very strongly." pic.twitter.com/Ugych6rLCQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 15, 2025

Η DEA θεωρεί ότι μεξικανικά καρτέλ βρίσκονται στον πυρήνα της κρίσης των συνθετικών οπιοειδών, ενώ η Ουάσιγκτον κατηγορεί συχνά εταιρείες στην Κίνα για πώληση πρόδρομων χημικών ουσιών.

Το Καράκας απορρίπτει τις κατηγορίες, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιδιώκει την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της χώρας.

