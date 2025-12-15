search
15.12.2025 23:25

Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για τον σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία

15.12.2025 23:25
germany police xmas market

Επίθεση εναντίον υπαίθριας χριστουγεννιάτικης αγοράς στην περιοχή του Μαγδεμβούργου ενδέχεται να απέτρεψε η αστυνομία, η οποία την Παρασκευή συνέλαβε έναν 21χρονο άνδρα από την Κεντρική Ασία.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην εφημερίδα Volksstimme, επισημαίνοντας ότι η σύλληψη έγινε «προκειμένου να αποτραπεί η εκτέλεση των εκφρασμένων σχεδίων του να επιτεθεί σε μεγάλα πλήθη», ενώ υπάρχει η υποψία για ισλαμιστικό κίνητρο.

Η επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές ασφαλείας εκδίδουν και πάλι προειδοποιήσεις για ισλαμιστική βία και εφιστούν την προσοχή των πολιτών για τις υπαίθριες αγορές. Πριν από έναν χρόνο, ο Σαουδάραβας Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοχσέν οδήγησε ένα αυτοκίνητο στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους. Εδώ και λίγες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του.

Το περασμένο Σάββατο αποκαλύφθηκε επίσης ότι τουλάχιστον τέσσερις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάτω Βαυαρία, πιθανόν να σχεδίαζαν επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά και πάλι με ισλαμικό κίνητρο.

