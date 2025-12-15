Συνελήφθη ο Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του στο Χόλιγουντ

Ο Νικ Ράινερ, γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση με εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Κρατουμένων του Λος Άντζελες.

Ο 32χρονος συνελήφθη την Κυριακή και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το TMZ, ο δράστης κατά τη διάρκεια λογομαχίας τους κατάφερε θανάσιμα χτυπήματα στον λαιμό.

Η κόρη του ζευγαριού Ρόμι τους βρήκε στο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην αστυνομία είπαν ότι ο δράστης είναι μάλλον κάποιο μέλος της οικογένειας κι ότι είναι «επικίνδυνος».

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 35 χρόνια και είχε τρία παιδιά τον Τζέικ, τον Νικ και τη Ρόμι. Ο Ρομο Ράινερ έχει άλλη μία κόρη την Τρέισι με την πρώην σύζυγο του Πένι Μάρσαλ.

Ο 32χρονος σήμερα Νικ είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τον αγώνα του με τα ναρκωτικά. Σε ηλικία 15 ετών μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης.

«Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας», θυμήθηκε ο Νικ το 2016, σύμφωνα με το People. «Πέρασα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό». Εξήγησε ότι η αστεγία του ήταν συνέπεια της απόφασής του να μην επιστρέψει στο κέντρο αποτοξίνωσης.

«Αν ήθελα να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο και να μην παρακολουθήσω τα προγράμματα που μου πρότειναν, τότε έπρεπε να μείνω άστεγος», είπε ο Νικ τότε. Εν μέσω της μάχης του με τον εθισμό, ο Νικ άρχισε να γράφει και τελικά συνέγραψε ένα σενάριο με τίτλο «Being Charlie». Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Νικ Ρόμπινσον και σκηνοθέτη τον διάσημο πατέρα, βασίστηκε στη ζωή του.

Ο Ρομπ Ράινερ την χαρακτήρισε ως την πιο προσωπική ταινία που σκηνοθέτησε ποτέ. «Όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Είναι όλα θέμα τύχης. Ρίχνεις τα ζάρια και ελπίζεις να τα καταφέρεις», είπε ο Νικ κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας. «Συνάντησα τρελά υπέροχους ανθρώπους εκεί, τόσο διαφορετικούς από εμένα. Τώρα, είμαι σπίτι για πολύ καιρό και έχω συνηθίσει πάλι να ζω στο Λος Άντζελες και να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Αλλά υπήρξαν πολλά σκοτεινά χρόνια εκεί».

Κατά την προώθηση της ταινίας, ο Νικ παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι αυτός και ο πατέρας του Ρομπ «δεν είχαν στενή σχέση» όταν μεγάλωνε. «Του αρέσει πολύ το μπέιζμπολ. Εμένα μου αρέσει το μπάσκετ», θυμήθηκε. «Όταν τον είδα να σκηνοθετεί το Being Charlie και ήταν κάτι που με ενδιέφερε, σκέφτηκα “Ουάου, ξέρει πραγματικά πολλά”. Αυτό με έκανε να νιώσω πιο κοντά του».

Ποιος ήταν ο Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως ηθοποιός. Έγινε γνωστός από τον ρόλο του Μάικ στη σειρά Meahead Stivic του CBS. Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το 1984 με το ψευδο-ντοκιμαντέρ για το heavy metal This Is Spinal Tap. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές ταινίες του είναι : η ρομαντική κωμωδία The Sure Thing (1985), το δράμα ενηλικίωσης Stand by Me (1986), την φανταστική περιπέτεια The Princess Bride (1987), την ρομαντική κωμωδία When Harry Met Sally… (1989) και το στρατιωτικό δικαστικό δράμα A Few Good Men (1992).

Ήταν τέσσερις φορές υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερη Σκηνοθεσία στις Χρυσές Σφαίρες, ενώ το A Few Good Men προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Διαβάστε επίσης

Νικ Ράινερ: Ποιος είναι ο γιός του Ρομπ Ράινερ που κατηγορείται ότι σκότωσε τους γονείς του

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, τους δολοφόνησε ο γιος τους

Ο DiCaprio υποκλίνεται (ξανά) στο μεγαλείο του Scorsese και εξηγεί γιατί δεν θα ήθελε ποτέ να σκηνοθετήσει (video)