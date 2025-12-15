Νικ Ράινερ: Ποιος είναι ο γιός του Ρομπ Ράινερ που κατηγορείται ότι σκότωσε τους γονείς του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκεν βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ την Κυριακή. Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι έφερε «πληγές που συνάδουν με μαχαίρι», αν και η Διεύθυνση Ληστειών-Ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Λος Άντζελες εξακολουθεί να διεξάγει έρευνα.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 35 χρόνια πριν από τον τραγικό θάνατό τους. Αφήνουν πίσω τους τέσσερα παιδιά: τους γιους Τζέικ και Νικ, την κόρη Ρόμι και την κόρη του Ράινερ, Τρέισι, την οποία έχει με την πρώην σύζυγό του, Πένι Μάρσαλ. Λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου τους, το People ανέφερε ότι το ζευγάρι δολοφονήθηκε από τον γιο τους Νικ. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την αναφορά του People.

Ο Ρομπ Ράινερ με τη γυναίκα του, Μισέλ, και τα παιδιά του, Νικ (στο κέντρο), Ρόμι και Τζέικ

Ο Νικ είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον αγώνα του με τα προβλήματα κατάχρησης ουσιών, που ξεκίνησαν στην εφηβεία του. Ο δεύτερος γιος του σκηνοθέτη της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και της δεύτερης συζύγου του γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993. Γύρω στα 15α γενέθλιά του, ο Νικ μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης. Μέχρι το 2016, είχε κάνει περισσότερες από δώδεκα διαμονές σε κέντρα αποτοξίνωσης.

«Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας», θυμήθηκε ο Νικ το 2016, σύμφωνα με το People. «Πέρασα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό». Εξήγησε ότι η αστεγία του ήταν συνέπεια της απόφασής του να μην επιστρέψει στο κέντρο αποτοξίνωσης.

«Αν ήθελα να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο και να μην παρακολουθήσω τα προγράμματα που μου πρότειναν, τότε έπρεπε να μείνω άστεγος», είπε ο Νικ τότε. Εν μέσω της μάχης του με τον εθισμό, ο Νικ άρχισε να γράφει και τελικά συνέγραψε ένα σενάριο με τίτλο «Being Charlie». Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Νικ Ρόμπινσον και σκηνοθέτη τον διάσημο πατέρα του Νικ, βασίστηκε στη ζωή του.

Ο Ρομπ Ράινερ την χαρακτήρισε ως την πιο προσωπική ταινία που σκηνοθέτησε ποτέ. «Όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Είναι όλα θέμα τύχης. Ρίχνεις τα ζάρια και ελπίζεις να τα καταφέρεις», είπε ο Νικ κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας. «Συνάντησα τρελά υπέροχους ανθρώπους εκεί, τόσο διαφορετικούς από εμένα. Τώρα, είμαι σπίτι για πολύ καιρό και έχω συνηθίσει πάλι να ζω στο Λος Άντζελες και να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Αλλά υπήρξαν πολλά σκοτεινά χρόνια εκεί».

Κατά την προώθηση της ταινίας, ο Νικ παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι αυτός και ο πατέρας του Ρομπ «δεν είχαν στενή σχέση» όταν μεγάλωνε. «Του αρέσει πολύ το μπέιζμπολ. Εμένα μου αρέσει το μπάσκετ», θυμήθηκε. «Όταν τον είδα να σκηνοθετεί το Being Charlie και ήταν κάτι που με ενδιέφερε, σκέφτηκα “Ουάου, ξέρει πραγματικά πολλά”. Αυτό με έκανε να νιώσω πιο κοντά του».

Συνέχισε λέγοντας ότι, παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε με τον θρυλικό σκηνοθέτη, «δεν του πέρασε από το μυαλό». Από την πλευρά του, ο Ρομπ είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για τον γιο του, αποκαλώντας τον «την καρδιά και την ψυχή της ταινίας».

