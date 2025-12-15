Τραγωδία στην Κολομβία: Λεωφορείο με μαθητές λυκείου έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 17 νεκροί (videos)

Τροχαίο δυστύχημα, με την εμπλοκή λεωφορείο το οποίο μετέφερε μαθητές λυκείου που επέστρεφαν από εκδρομή για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους, σημειώθηκε στη βορειοδυτική Κολομβία.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 16 μαθητές.

Οι μαθητές, από τον δήμο Μπέγιο, προάστιο της μεγαλούπολης Μεδεγίν, επέστρεφαν από παραλία στις ακτές στην Καραϊβική.

#COLOMBIA || Salen a la luz imágenes de los jóvenes colombianos en su viaje de graduación, antes del fatal accidente. La vida se les fue en un abrir y cerrar de ojos. 🖤

#colombia pic.twitter.com/FdIBozKWZs — Poder Informativo (@PoderInforma) December 15, 2025

Το πρωί, το λεωφορείο που τους μετέφερε έπεσε σε χαράδρα από ύψος σαράντα μέτρων, για ακόμη αδιευκρίνιστο λόγο, είπε στον Τύπο ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ο νομάρχης στην Αντιόκια.

«Κοιμόμουν και ξαφνικά άκουσα κραυγές (…) από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», είπε ένας από τους επιζήσαντες σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο νομάρχης μέσω Instagram.

Ο οδηγός του οχήματος και 16 μαθητές, ηλικιών μεταξύ 16 και 18 ετών, σκοτώθηκαν, ανέφερε αξιωματούχος στον δήμο Μπέγιο.

A esta hora, en Bello, Antioquia, se lleva a cabo una velatón por las 17 víctimas que dejó el accidente de tránsito de un bus en el que viajaba un grupo de estudiantes del grado once.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/DabZ47vrWS December 15, 2025

Είκοσι δύο τραυματίες, ανάμεσά τους τρεις σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Αντρές Χουλιάν Ρεντόν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας δείχνουν το λεωφορείο, κατεστραμμένο, στο φαράγγι και μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν θύματα με φορεία.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων. «Δεν μου αρέσει καθόλου όταν πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Ακόμα λιγότερο όταν πάνε να σπουδάσουν ή να γιορτάσουν», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους μέσω X, αναφερόμενος στην «κακή είδηση για την πατρίδα μας».

No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Son las malas noticias en nuestra Patria https://t.co/77FH6ZsWr9 December 14, 2025

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία δρουν στοιχεία του ELN, κάτι που ανάγκασε την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία να λάβουν ειδικά μέτρα προστασίας προτού προχωρήσουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Το 2024, στην Κολομβία καταγράφονταν κατά μέσο όρο κάπου 22 θάνατοι στους δρόμους την ημέρα, σύμφωνα με τις αρχές.

