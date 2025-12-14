search
ΚΟΣΜΟΣ

14.12.2025 21:57

Τραγωδία στην Κολομβία: 12 νεκροί μαθητές και 20 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο που έπεσε σε χαράδρα

14.12.2025 21:57
colombia1

Τραγικό θάνατο βρήκαν 12 μαθητές όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε στα πλαίσια σχολικής εκδρομής έπεσε σε χαράδρα βάθους 80 μέτρων στην Κολομβία.

Οι μαθητές της 11ης και τελευταίας τάξης του σχολείου, επέστρεφαν από διακοπές στην ακτή της Καραϊβικής προς το Μπέλο, κοντά στο Μεντεγίν της Κολομβίας, όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, περίπου 40 επιβάτες ταξίδευαν με το λεωφορείο, το οποίο συνετρίβη σε μια αγροτική περιοχή κοντά στη Σεγκόβια.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για την Αντιόχεια», δήλωσε ο κυβερνήτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το λεωφορείο φέρεται να βγήκε από τον δρόμο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Η εθνική αρχή οδικής ασφάλειας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

«Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι» σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη τηςτης Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν, τόνισε ότι το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιοκένο.

Χωρίς να κατονομάσουν συγκεκριμένες πηγές, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται και στους 16.

«Μέχρι στιγμής, υπάρχουν περισσότεροι από 10 νεκροί και 20 τραυματίες», είπε ο Χουλιάν. «Ολόκληρο το νοσοκομειακό δίκτυο είναι έτοιμο για να υποστηρίξει αυτήν την έκτακτη ανάγκη», πρόσθεσε.

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

