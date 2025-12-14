Τραγωδία στην Κολομβία: 12 νεκροί μαθητές και 20 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο που έπεσε σε χαράδρα

Τραγικό θάνατο βρήκαν 12 μαθητές όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε στα πλαίσια σχολικής εκδρομής έπεσε σε χαράδρα βάθους 80 μέτρων στην Κολομβία.

Οι μαθητές της 11ης και τελευταίας τάξης του σχολείου, επέστρεφαν από διακοπές στην ακτή της Καραϊβικής προς το Μπέλο, κοντά στο Μεντεγίν της Κολομβίας, όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, περίπου 40 επιβάτες ταξίδευαν με το λεωφορείο, το οποίο συνετρίβη σε μια αγροτική περιοχή κοντά στη Σεγκόβια.

🔴 Tragedy in Colombia



At least 16 people, including 14 children, were killed in a school bus crash in Colombia.



The bus was carrying high school students returning from a trip.

On the way back, the bus plunged into a ravine. pic.twitter.com/Lm5OLDH5l3 — China pulse | 中国脉搏 🇨🇳 (@Eng_china5) December 14, 2025

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για την Αντιόχεια», δήλωσε ο κυβερνήτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το λεωφορείο φέρεται να βγήκε από τον δρόμο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Η εθνική αρχή οδικής ασφάλειας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

«Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι» σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη τηςτης Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν, τόνισε ότι το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιοκένο.

Χωρίς να κατονομάσουν συγκεκριμένες πηγές, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται και στους 16.

«Μέχρι στιγμής, υπάρχουν περισσότεροι από 10 νεκροί και 20 τραυματίες», είπε ο Χουλιάν. «Ολόκληρο το νοσοκομειακό δίκτυο είναι έτοιμο για να υποστηρίξει αυτήν την έκτακτη ανάγκη», πρόσθεσε.

