Τρόμος στις μεγάλες πόλεις του κόσμου μετά το μακελειό στο Σίδνεϊ – Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας γιορτάζεται το Χάνουκα

Μεγάλες πόλεις, όπως το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα για το Χάνουκα, μετά την φονική επίθεση σε μια εκδήλωση αυτής της εβραϊκής γιορτής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι εντείνει τα μέτρα γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου της γερμανικής πρωτεύουσας, όπου ανάβει μια μεγάλη ηλεκτρική μενορά για να σηματοδοτήσει την πρώτη νύχτα του Χάνουκα.

«Έχουμε προγραμματίσει από καιρό ολοκληρωμένα μέτρα ασφάλειας για την εκδήλωση του Χάνουκα απόψε στην Πύλη του Βρανδεμβούργου – υπό το φως των γεγονότων στο Σίδνεϊ, θα εντείνουμε περαιτέρω τα μέτρα μας και θα διατηρήσουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία εκεί», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου στο X.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, τόνισε ότι αναπτύσσονται επιπλέον μέτρα προστασίας για εκδηλώσεις της εβραϊκής εορτής αυτής και στις συναγωγές στη Νέα Υόρκη και στην κεντρική συναγωγή της Βαρσοβίας, όπου η ένοπλη ασφάλεια διπλασιάστηκε για την εκδήλωση σήμερα το βράδυ.

«Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η εβραϊκή κοινότητα μπορεί να γιορτάσει με ασφάλεια – συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φωτισμών της Μενορά σε όλη την πόλη. Ας προσευχηθούμε για τους τραυματίες και ας σταθούμε ενωμένοι ενάντια στο μίσος», δήλωσε ο Άνταμς.

Η εκδήλωση στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο θα περιλαμβάνει επίσης προσευχή για τα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, η οποία άφησε τουλάχιστον 11 νεκρούς σε αυτό που Αυστραλοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως στοχευμένη αντισημιτική επίθεση.

Η Γερμανία ακολουθεί για χρόνια μια πολιτική ειδικής ευθύνης απέναντι στους Εβραίους και το Ισραήλ – πολιτική υπέρτερης επιταγής ασφαλείας, γνωστή ως Staatsraeson – λόγω της κληρονομιάς του ναζιστικού Ολοκαυτώματος. Τα μέτρα ασφαλείας σε συναγωγές και σε άλλα εβραϊκά ιδρύματα είναι κανόνας στο Βερολίνο, αλλά ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι αυτά τα μέτρα θα ενισχυθούν για την περίοδο του Χάνουκα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε επίσης ότι έχει αυξήσει την ασφάλεια, αλλά δεν θέλει να δώσει λεπτομέρειες.

«Ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Σίδνεϊ και του επιπέδου απειλής στο Λονδίνο, σήμερα ενισχύουμε την αστυνομική μας παρουσία, πραγματοποιώντας πρόσθετες κοινοτικές περιπολίες και συνεργαζόμενοι με την εβραϊκή κοινότητα για να κατανοήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ζήτησε από τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας κατά την περίοδο από 14 έως 22 Δεκεμβρίου, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργού.

Ο Νουνιές ζήτησε αυξημένη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, με ιδιαίτερη επαγρύπνηση γύρω από θρησκευτικές λειτουργίες και συγκεντρώσεις που προσελκύουν μεγάλα πλήθη, ειδικά όταν λαμβάνουν χώρα σε δημόσιους χώρους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

