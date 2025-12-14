search
14.12.2025 17:57

Guardian: Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ… μυρίστηκαν χρήμα για την ανοικοδόμηση της Γάζας και κοντραροχτυπιούνται

14.12.2025 17:57
rafah_gaza_eripia

Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε η εφημερίδα Guardian, μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και Ρεπουμπλικανοί επιχειρηματίες με ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό για τον έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας και της μελλοντικής ανασυγκρότησης της Λωρίδας της Γάζας.

Η περιοχή έχει υποστεί τεράστια καταστροφή από τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, με περίπου το 75% των κτιρίων να έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας εκτιμάται από τον ΟΗΕ ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες τεράστιων κερδών για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, τις κατεδαφίσεις, τις μεταφορές και τα συστήματα logistics. Παρά το οικονομικό μέγεθος του εγχειρήματος, δεν υπάρχει ακόμη σαφές θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Αν και τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Ειρήνης υπό την προεδρία του Τραμπ για τη διοίκηση της περιοχής, το όργανο αυτό δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, ενώ και οι αρμοδιότητες του Κέντρου Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών παραμένουν περιορισμένες.

Παράλληλα με τις διεθνείς διαδικασίες, ο Λευκός Οίκος έχει συγκροτήσει δική του ειδική ομάδα εργασίας για τη Γάζα, με επικεφαλής τους Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ και Αριέχ Λάιτστον. Σύμφωνα με τον Guardian, δύο πρώην αξιωματούχοι της υπηρεσίας Doge, που είχαν εμπλακεί στις πρωτοβουλίες του Ίλον Μασκ για δραστική συρρίκνωση του αμερικανικού δημοσίου, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση.

Ολοι θέλουν… μερίδιο

Έχουν κυκλοφορήσει παρουσιάσεις με λεπτομερή σχέδια για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Γάζα, οι οποίες περιλαμβάνουν οικονομικές προβλέψεις, τιμολογήσεις και πιθανούς χώρους αποθήκευσης. Πηγές αναφέρουν ότι αμερικανικές εταιρείες «σπεύδουν να πάρουν μερίδιο», αντιμετωπίζοντας την κατάσταση ως μια νέα εκδοχή των μεταπολεμικών επεμβάσεων σε Ιράκ και Αφγανιστάν.

Μεταξύ των εταιρειών που φέρονται να διεκδικούν κεντρικό ρόλο ήταν και η Gothams LLC, μια πολιτικά διασυνδεδεμένη εταιρεία που έχει λάβει στο παρελθόν μεγάλα κρατικά συμβόλαια, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση κέντρων κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πηγές, η Gothams εμφανιζόταν ως φαβορί για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Γάζα, έχοντας ήδη αρχίσει να προσεγγίζει προμηθευτές και υπεργολάβους.

Ωστόσο, μετά από ερωτήσεις της Guardian, ο ιδρυτής της εταιρείας Ματ Μίκελσεν δήλωσε ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από οποιαδήποτε εμπλοκή, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια και την αρνητική δημοσιότητα. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου υποστηρίζουν ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ότι καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί.

Η αβεβαιότητα επεκτείνεται και στον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και των παραδοσιακών ανθρωπιστικών οργανώσεων. Αν και ιστορικά ο ΟΗΕ κάλυπτε τις βασικές ανάγκες της πλειονότητας του πληθυσμού της Γάζας, παραμένει ασαφές αν και πώς θα συμμετάσχει στο νέο μοντέλο διαχείρισης. Ανθρωπιστικοί παράγοντες εκφράζουν έντονες ανησυχίες, τονίζοντας ότι τα τρέχοντα σχέδια δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος και όχι στις πραγματικές ανάγκες ενός πληθυσμού που συνεχίζει να ζει υπό αποκλεισμό και σοβαρές ελλείψεις βασικών αγαθών.

