ΚΟΣΜΟΣ

14.12.2025 15:29

Μακελειό στο Σίνδεϊ: «Αδελφές και αδελφοί μας δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες» είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ

14.12.2025 15:29
proedros_ISRAHL
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Για «μια σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων» κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Μέχρι στιγμής ο απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, είναι 12 νεκροί και 29 τραυματίες, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, οι δύο δράστες της επίθεσης έχουν συλληφθεί, ωστόσο εξακολουθούν να καλούν τον κόσμο να μην πλησιάζει την περιοχή.

Ο Ισαάκ Χέρτσογκ στον απόηχο της τραγικής επίθεσης, έκανε λόγο «μια σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι στιγμής οι αυστραλιανές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η επίθεση είχε συγκεκριμένα στόχο την εβραϊκή κοινότητα, όμως ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

