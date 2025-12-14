search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 15:40
ΚΟΣΜΟΣ

14.12.2025 13:05

Μακελειό στην Αυστραλία: Εμπλοκή του Ιράν «βλέπει» το Ισραήλ

14.12.2025 13:05
Έρευνα για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν στην στήριξη της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, ξεκίνησε η ισραηλινή υπηρεσία πληροφορίων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.  

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικής ενέργειας αυτές τις μέρες, της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα.

Οι ισραηλινές αρχές ερευνούν ποιος κρύβεται πίσω από τη φονική επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι ενδέχεται να έχει οργανωθεί από κρατικό φορέα ή μεμονωμένους τρομοκράτες, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα κυβερνητικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται, εάν εμπλέκεται κάποιο κράτος, ο κύριος ύποπτος για το Ισραήλ είναι το Ιράν.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές συνδέσεις με άλλες τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και η Λασκάρ-ε-Ταϊμπά, μια πακιστανική ομάδα που συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

1 / 3