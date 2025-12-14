Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες – Δύο συλλήψεις (ΠΡΟΣΟΧΗ Σκληρά Video)

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Σίδνεϊ στην Αυστραλία το πρωί της Κυριακής (14/12) από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυσύχναστη παραλία της πόλης. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή Μπόνταϊ ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους πυροβολισμούς των δύο ενόπλων υπάρχουν πολλά θύματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην παραλία Μπόνταϊ, δύο ένοπλοι άνδρες που κατέφτασαν στο σημείο με βαν, άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως προς τους λουόμενους.

Πληροφορίες αναφέρουν και με βάση βίντεο πως οι ένοπλοι έχουν συλληφθεί.

MASS SHOOTING DURING HANNUKAH CELEBRATION AT BONDY BEACH, SYDNEY, AUSTRALIA pic.twitter.com/RxdDW0Kh3V — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) December 14, 2025

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλά θύματα από τους πυροβολισμούς των δύο δραστών που αμέσως μετά επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή.

The two shooters in the mass shooting, reportedly at a Hanukkah celebration in Bondi Beach, Sydney, Australia, have been arrested.



pic.twitter.com/SjzwqdZuSx — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 14, 2025

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Reports that several people have been killed in Bondi Beach mass shooting in Sydney pic.twitter.com/TAmUXNcMeo — World Monitor (@MonitorWarnow) December 14, 2025

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

