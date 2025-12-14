search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

14.12.2025 11:03

Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες – Δύο συλλήψεις (ΠΡΟΣΟΧΗ Σκληρά Video)

14.12.2025 11:03
australia astznomia (1)

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Σίδνεϊ στην Αυστραλία το πρωί της Κυριακής (14/12) από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυσύχναστη παραλία της πόλης. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή Μπόνταϊ ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους πυροβολισμούς των δύο ενόπλων υπάρχουν πολλά θύματα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην παραλία Μπόνταϊ, δύο ένοπλοι άνδρες που κατέφτασαν στο σημείο με βαν, άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως προς τους λουόμενους.

Πληροφορίες αναφέρουν και με βάση βίντεο πως οι ένοπλοι έχουν συλληφθεί.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλά θύματα από τους πυροβολισμούς των δύο δραστών που αμέσως μετά επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή.

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Μακελειό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Η στιγμή που αστυνομικοί διασώζουν φοιτητές που είχαν κρυφτεί σε βιβλιοθήκη (Video)

Θρίλερ με τον θάνατο του Πίτερ Γκριν: Το μυστηριώδες ιδιόχειρο σημείωμα δίπλα στη σορό και τα αίματα

Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαυαρίας

peskov
ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Ανοησίες από πλευράς του Ρούτε το σενάριο πολέμου με το ΝΑΤΟ»

tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας σε αγρότες: Εκμεταλλευτείτε τη μοναδική ευκαιρία να θέσετε τα προβλήματά σας στην κυβέρνηση

taylor-swift-new
LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε μπόνους $197 εκατ. στους συνεργάτες της – Ξέσπασαν σε κλάματα (Video)

erithra_thalassa
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ερευνητική αποστολή αποκαλύπτει το παρελθόν της Ερυθράς Θάλασσας

agrotes-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες σε Μητσοτάκη: «Με ευθύνη της κυβέρνησης είναι κλειστοί οι δρόμοι – Η κοινωνία είναι μαζί μας, είμαστε κι εμείς μέρος της»

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

