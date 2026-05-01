Ο Μερτς χαμηλώνει τους τόνους στη σύγκρουση με τον Τραμπ

«Αυτή η διατλαντική συνεργασία είναι ιδιαίτερα κοντά στην καρδιά μου», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στη γερμανοαμερικανική σχέση και απαντώντας εμμέσως στις νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί ενδεχόμενης απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Χωρίς αντίδραση παραμένει για την ώρα η νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε τη Γερμανία «διαλυμένη χώρα» και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μερτς «αναποτελεσματικό» στις προσπάθειες να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Από το στρατόπεδο της Bundeswehr στο Μούνστερ της Κάτω Σαξονίας, ο καγκελάριος τόνισε ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν τα καθήκοντά τους «πλάι πλάι με τις ΗΠΑ, πλάι πλάι με τους συμμάχους και εταίρους μας, παντού εντός του ΝΑΤΟ και σε στρατηγικά σημαντικές τοποθεσίες στη Γερμανία». Ταυτόχρονα, ο κ. Μερτς επισήμανε την αύξηση των γερμανικών και αμερικανικών αμυντικών δαπανών, η οποία, όπως είπε, «αποτελεί συμβολή στην ανανεωμένη διατλαντική συνεργασία».

Αναφερόμενος στα ζητήματα που σχετίζονται με ενδεχόμενη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, ο Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε «στενή και σε πνεύμα εμπιστοσύνης επαφή με τους εταίρους του, ειδικά με την Ουάσιγκτον». Αυτό, πρόσθεσε, «γίνεται με αμοιβαίο σεβασμό και δίκαιη κατανομή των βαρών».

«ΟΙ ΗΠΑ χρειάζονται αυτές τις βάσεις», τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Οι μεγάλες (αμερικανικές) βάσεις δεν αμφισβητούνται, είναι εξίσου σημαντικές για τις ΗΠΑ και για τη Γερμανία, δήλωσε από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, επισημαίνοντας ότι, παρόλες τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένει να κλείσει οποιαδήποτε σημαντική αμερικανική στρατιωτική βάση επί γερμανικού εδάφους. Απάντησε, μάλιστα, αρνητικά όταν ερωτήθηκε, στο Ραμπάτ όπου βρίσκεται, εάν έχει αναστατωθεί από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. «Η αεροπορική βάση του Ράμσταϊν έχει μια αναντικατάστατη λειτουργία, τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και για εμάς», υπογράμμισε ο κ. Βάντεφουλ και εξήγησε ότι το ίδιο ισχύει για το αμερικανικό νοσοκομείο στο Λάντστουλ, για τη βάση εκπαίδευσης στο Γκράφενβερ και για το αρχηγείο της Στουτγκάρδης.

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται αυτές τις βάσεις. Εξυπηρετούν την ασφάλειά μας, καθώς και την ασφάλεια των ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών και επισήμανε ότι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επανεξετάσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γερμανία δεν είναι κάτι καινούργιο. «Δεν είναι άλλωστε μυστικό», συνέχισε, ότι η Αμερική θέλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού και στην Κίνα. Η γερμανική κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για αυτό και τώρα αναμένει τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον, οι οποίες θα συζητηθούν – όπως είναι το σωστό – μεταξύ συμμάχων», πρόσθεσε. Άλλωστε, υπογράμμισε, οι προσπάθειες στην Ευρώπη για ενίσχυση της Bundeswehr και του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ καταβάλλονται από τους εταίρους των ΗΠΑ, «ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη στον τομέα της ασφάλειας». Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων «υπό μία έννοια θα απαλλάξει και τους Αμερικανούς από κάποια πίεση», είπε ο κ. Βάντεφουλ.

Την ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει να ενεργεί προς το συμφέρον των δικών του ενόπλων δυνάμεων και να ενισχύει την παρουσία τους στη Γερμανία, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ. Στο κρατίδιό του οι ΗΠΑ διατηρούν τις περισσότερες από τις δυνάμεις τους στη Γερμανία. «Ευχή μου είναι να παραμείνουν όλοι ήρεμοι – Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αισθάνονται πολύ άνετα στη Γερμανία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζέντερ.

Ηρεμία συνέστησε στο ίδιο πνεύμα και ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής στην κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Άντις Αχμέτοβιτς: «Μια απόσυρση (των αμερικανικών δυνάμεων) σχεδόν δεν θα ήταν εφικτή βραχυπρόθεσμα. Θα έθιγε επίσης σημαντικά την παγκόσμια επιχειρησιακή ικανότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και θα ερχόταν σε αντίθεση με τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας», δήλωσε. Ο ειδικός για θέματα αμυντικής πολιτικής στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) Ρόντεριχ Κιζεβέτερ υποστήριξε ακόμη ότι τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη είναι απαραίτητα για τις ΗΠΑ και ότι οι περίπου 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Γερμανία εξυπηρετούν κυρίως τα αμερικανικά συμφέροντα, καθώς οι βάσεις στο Λάντστουλ, στο Ράμσταϊν και στο Γκράφενβερ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και την παγκόσμια προβολή της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος.

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατηγόρησε τον καγκελάριο Μερτς ότι ζημιώνει τα συμφέροντα ασφαλείας της Γερμανίας με τα επικριτικά σχόλιά του για τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ο καγκελάριος μπορεί φυσικά να ασκεί κριτική στους συμμάχους εσωτερικά, οι δημόσιες διαλέξεις ωστόσο και οι υποτιμητικές υπερβολές βλάπτουν το διπλωματικό κύρος της Γερμανίας», δήλωσε ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρκους Φρονμάιερ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και κατηγόρησε τον κ. Μερτς ότι ουσιαστικά προκάλεσε την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου. «Όποιος θεωρεί δεδομένη την αμερικανική εγγύηση ασφάλειας εδώ και χρόνια, παρόλο που η Γερμανία είναι στρατιωτικά απροστάτευτη, δεν θα πρέπει να εκπλήσσεται από την αυξανόμενη πίεση από την Ουάσιγκτον. Η Γερμανία εξαρτάται επί του παρόντος για την πολιτική ασφαλείας της από την αμερικανική αποτροπή και τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα δεν θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει η ίδια τις αντίστοιχες δυνατότητες», πρόσθεσε ο κ. Φρονμάιερ.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

Μυστήριο με σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε ο Τζέφρι Επστάιν – Το «αντίο» που έμεινε κρυφό επί χρόνια και ποιος το ανακάλυψε

Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου











