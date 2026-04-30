Νέα επίθεση Τραμπ σε Μερτς μετά την απειλή μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία – «Να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη χώρα του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Φρίντριχ Μερτς, ισχυριζόμενος ότι ο Γερμανός καγκελάριος θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης αντί να «ανακατεύεται σε όσους ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν».

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε:

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου ήταν εντελώς αναποτελεσματικός!), και στην αποκατάσταση της κατεστραμμένης χώρας του, ιδίως στη Μετανάστευση και την Ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε όσους ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος! Πρόεδρος DJT».

Ο Μερτς μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους και απαντώντας σε ερώτημα για τους τρόπους με τους οποίους έχει βελτιώσει πραγματικά τη ζωή των Γερμανών, κατά τον πρώτο χρόνο του ως καγκελάριος, είπε πως «είναι πολύ νωρίς» για μια τελική αξιολόγηση.

Αλλά στη συνέχεια προχώρησε σε έναν σαρωτικό ισχυρισμό ότι «σε αυτόν τον ένα χρόνο καταφέραμε να σώσουμε το ΝΑΤΟ» μέσω αυξημένων αμυντικών δαπανών και να διατηρήσουμε την ΕΕ ενωμένη.

Αλλά «μπορεί να μην το θεωρείτε αυτό τόσο σημαντικό όσο εγώ», παραδέχτηκε.

Ο Μερτς επιχείρησε την Τετάρτη να υποβαθμίσει την επίθεση του Τραμπ για τα σχόλιά του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο φαίνεται πως ο ηπιότερος τόνος απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο δεν έπιασε τόπο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι η χώρα είναι «έτοιμη» για οποιαδήποτε μείωση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων εκεί, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για μια τέτοια κίνηση σε μια διαμάχη με τον Φρίντριχ Μερτς.

«Είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ όταν ρωτήθηκε για το θέμα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Μαρόκο.

«Το συζητάμε στενά και με πνεύμα εμπιστοσύνης σε όλα τα όργανα του ΝΑΤΟ και αναμένουμε αποφάσεις από τους Αμερικανούς σχετικά με αυτό».

