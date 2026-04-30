ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 18:09
30.04.2026 17:03

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μερτς μετά την απειλή μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία – «Να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη χώρα του»

30.04.2026 17:03
merz-trump

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Φρίντριχ Μερτς, ισχυριζόμενος ότι ο Γερμανός καγκελάριος θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης αντί να «ανακατεύεται σε όσους ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν».

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε:

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου ήταν εντελώς αναποτελεσματικός!), και στην αποκατάσταση της κατεστραμμένης χώρας του, ιδίως στη Μετανάστευση και την Ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε όσους ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος! Πρόεδρος DJT».

Ο Μερτς μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους και απαντώντας σε ερώτημα για τους τρόπους με τους οποίους έχει βελτιώσει πραγματικά τη ζωή των Γερμανών, κατά τον πρώτο χρόνο του ως καγκελάριος, είπε πως «είναι πολύ νωρίς» για μια τελική αξιολόγηση.

Αλλά στη συνέχεια προχώρησε σε έναν σαρωτικό ισχυρισμό ότι «σε αυτόν τον ένα χρόνο καταφέραμε να σώσουμε το ΝΑΤΟ» μέσω αυξημένων αμυντικών δαπανών και να διατηρήσουμε την ΕΕ ενωμένη.

Αλλά «μπορεί να μην το θεωρείτε αυτό τόσο σημαντικό όσο εγώ», παραδέχτηκε.

Ο Μερτς επιχείρησε την Τετάρτη να υποβαθμίσει την επίθεση του Τραμπ για τα σχόλιά του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο φαίνεται πως ο ηπιότερος τόνος απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο δεν έπιασε τόπο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι η χώρα είναι «έτοιμη» για οποιαδήποτε μείωση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων εκεί, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για μια τέτοια κίνηση σε μια διαμάχη με τον Φρίντριχ Μερτς.

«Είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ όταν ρωτήθηκε για το θέμα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Μαρόκο.

«Το συζητάμε στενά και με πνεύμα εμπιστοσύνης σε όλα τα όργανα του ΝΑΤΟ και αναμένουμε αποφάσεις από τους Αμερικανούς σχετικά με αυτό».

Εξανεμίστηκαν οι ελπίδες για το πετρέλαιο: Ανησυχία για τις εξελίξεις στον Κόλπο και φόβοι για 150 δολάρια το βαρέλι μετά το ρεκόρ τετραετίας

Το Ιράν απειλεί με «οδυνηρά πλήγματα» ως απάντηση στα σχέδια Τραμπ για νέες επιθέσεις – Η μόνη θέση τους στον Περσικό είναι στον βυθό της θάλασσας, απειλεί ο Χαμενεΐ

Σάλος με το ισραηλινό ρεσάλτο στον στολίσκο για τη Γάζα κοντά στην Κρήτη και τη σύλληψη 175 ακτιβιστών

google_news_icon

gaza_file2104
Τριάντα διεθνή ΜΜΕ ζητούν από το Ισραήλ πρόσβαση στη Γάζα

lagarde ekti 876- new
Η Λαγκάρντ προετοιμάζει το έδαφος για αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο

giannis darras
ΕΡΤ: Παραίτηση υπέβαλε από την διεύθυνση αθλητικών ο Γιάννης Δάρας

astheneis-nosokomeio-new
Χωρίς καινοτόμα φάρμακα κινδυνεύουν να μείνουν οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα

FILM FEST BANNERS_1920x1080
Το Σπίτι της Κύπρου διοργανώνει το 2ο Πανόραμα Κυπριακών Ταινιών | 5-9 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

dora pavlopoulos farantouris tzakri
Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

albaffo
Πέννες αλ μπάφο

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 18:09
gaza_file2104
Τριάντα διεθνή ΜΜΕ ζητούν από το Ισραήλ πρόσβαση στη Γάζα

lagarde ekti 876- new
Η Λαγκάρντ προετοιμάζει το έδαφος για αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο

giannis darras
ΕΡΤ: Παραίτηση υπέβαλε από την διεύθυνση αθλητικών ο Γιάννης Δάρας

