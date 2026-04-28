Τραμπ κατά Μερτς για το Ιράν: «Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει – Δεν είναι τυχαίο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα»

Σφοδρή επίθεση στον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, εξαπέλυσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στις δηλώσεις που έκανε ο τελευταίος τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε, μάλιστα, την κριτική του με την πορεία της Γερμανίας, υποστηρίζοντας ότι «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς!».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Τραμπ απέρριψε τις τοποθετήσεις του Μερτς για το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα κράτη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα κράτη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Η κριτική του Μερτς που εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο

Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς είχε τη Δευτέρα προχωρήσει σε δηλώσεις που προκάλεσαν τη σημερινή αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά εμφανίζεται πιο ισχυρή από το αναμενόμενο και ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν σαφή γραμμή στις διαπραγματεύσεις. Όπως ανέφερε, «οι Ιρανοί είναι σαφώς δυνατότεροι από το αναμενόμενο, και οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν ούτε πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις».

«Το πρόβλημα με συγκρούσεις σαν κι αυτή είναι πάντα το ίδιο: Δεν χρειάζεται απλώς να μπεις, πρέπει και να βγεις. Το είδαμε αυτό πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν για 20 χρόνια. Το είδαμε στο Ιράκ», συνέχισε ο καγκελάριος, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «προς το παρόν, δεν βλέπω ποια στρατηγική έξοδο θα επιλέξουν οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί σαφώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια – ή μάλλον, πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται».

