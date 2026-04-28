Σοκ στο Βέλγιο: Ζευγάρι βίαζε νήπια σε παιδικό σταθμό και τα βιντεοσκοπούσε

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση στο Βέλγιο, όπου ζευγάρι που κακοποιούσε σεξουαλικά νήπια σε παιδικό σταθμό και στη συνέχεια δημοσίευε σχετικό υλικό, βρέθηκε αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη.

Την Τρίτη, 28/4, η βελγική δικαιοσύνη ανακοίνωσε τις ποινές κάθειρξης για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε προσχολική δομή των Βρυξελλών. Το πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή 12 ετών σε έναν 41χρονο άνδρα και 10 ετών στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία εκτελούσε χρέη παιδοκόμου στον εν λόγω σταθμό κατά το διάστημα των αδικημάτων.

Το ζευγάρι κρίθηκε ένοχο για βιασμό, προσβολή της γενετήσιας ακεραιότητας παιδιών, καθώς και για κατοχή και διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι φρικιαστικές πράξεις τελέστηκαν από το 2020 έως το 2022 σε παιδικό σταθμό μεγάλης πανεπιστημιούπολης των Βρυξελλών.

Η εργαζόμενη επέτρεπε στον σύντροφό της να εισέρχεται κρυφά στον χώρο, όπου πραγματοποιούνταν οι επιθέσεις χωρίς την παρουσία άλλων ενηλίκων, ενώ στη συνέχεια το ζευγάρι δημοσίευε οπτικοακουστικό υλικό των θυμάτων μέσω των τηλεφώνων του.

Από 18 έως 36 μηνών τα θύματα

Αν και η εισαγγελία, κατά τις συλλήψεις του 2025, είχε αναφερθεί σε πέντε πιθανά θύματα «ηλικίας περίπου από 18 έως 36 μηνών», η έρευνα τεκμηρίωσε τελικά επιθέσεις εις βάρος τριών παιδιών. Ο Ζιλιέν Σαρλ, εκ των δικηγόρων πολιτικής αγωγής, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως για τα άλλα δύο παιδιά δεν υπήρξαν επαρκή στοιχεία, ενώ διευκρίνισε πως ένα από τα τρία νήπια έπεσε θύμα βιασμού.

Παρά την άρνηση των κατηγοριών, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της παιδοκόμου ότι βρισκόταν υπό την επιρροή του 41χρονου, στον οποίο οι δικαστές απέδωσαν τάση χειραγώγησης. Σχετικά με την ετυμηγορία, ο δικηγόρος σημείωσε στο RTBF: «Ήταν αναμφίβολα ο υποκινητής, αλλά αυτή ήταν που εργαζόταν στον παιδικό σταθμό… χωρίς αυτόν, ίσως να μην υπήρχε ιδέα, αλλά χωρίς αυτήν, δεν θα είχε γίνει η εκτέλεση».

Οι δύο καταδικασθέντες έχουν πλέον περιθώριο ενός μήνα για την κατάθεση έφεσης.

