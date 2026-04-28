H… άλλη ζωή του Αμερικανού στρατιώτη που κατηγορείται ότι στοιχημάτισε στην απομάκρυνση του Μαδούρο

Ο στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ ήταν ένας πολυάσχολος άνθρωπος τα τελευταία χρόνια – τόσο με όσο και χωρίς στολή.

Ανήλθε στον βαθμό του αρχιλοχία στο Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνας, όπου υπέγραψε συμφωνίες εμπιστευτικότητας για τον χειρισμό απόρρητων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου – σύμφωνα με τους εισαγγελείς – του ρόλου του στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.

Ίδρυσε μια εταιρεία ακινήτων και αγόρασε τουλάχιστον έξι κατοικίες, επιβλέποντας μακροχρόνιους ενοικιαστές και ανταποκρινόμενος άμεσα στους επισκέπτες στο εξοχικό του στο Airbnb – ένα ορεινό καταφύγιο που ονόμασε Daddy Bear Cave, με κομψά φινιρίσματα και διθυραμβικές κριτικές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά έγγραφα κατηγορίας, ο Βαν Ντάικ χρησιμοποίησε επίσης τις γνώσεις του για άκρως απόρρητες επιχειρήσεις για να κάνει συναλλαγές στο Polymarket, φέρεται να εξαργύρωσε περισσότερα από 400.000 δολάρια αφού στοιχημάτισε στην απομάκρυνση του Μαδούρο. Η απομάκρυνση αφορούσε μια μυστική στρατιωτική επιχείρηση στην οποία οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Βαν Ντάικ βοήθησε στο σχεδιασμό και την εκτέλεση εντός του αμερικανικού στρατού.

Μεταξύ 27 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου, ο αξιωματικός του Αμερικανικού Στρατού αγόρασε στοιχήματα αξίας περίπου 33.934 δολαρίων που σχετίζονται με τον Μαδούρο και τη Βενεζουέλα, αναφέρει το κατηγορητήριο που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Τα στοιχήματα προέβλεπαν πότε οι αμερικανικές δυνάμεις θα εισέβαλαν στη Βενεζουέλα και πότε ο Μαδούρο θα καθαιρεθεί.

Ο Βαν Ντάικ αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών για προσωπικό όφελος, κλοπή μη δημόσιων κυβερνητικών πληροφοριών, απάτη σε εμπορεύματα, απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και πραγματοποίηση παράνομης χρηματικής συναλλαγής.

Ο στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος την Τρίτη για την κατηγορία της κατάχρησης διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση για να αποκομίσει παράνομα κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων.

Από τη στρατιωτική βάση στο Airbnb

Ο Βαν Ντάικ είναι εν ενεργεία στρατιώτης στις ΗΠΑ από το 2008 και είναι αρχιλοχίας στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού των ΗΠΑ από το 2023, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Fort Bragg, εκπαιδεύτηκε για ειδικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βαν Ντάικ υπέγραψε συμφωνία εμπιστευτικότητας τον Σεπτέμβριο του 2018, αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ του έδειχνε «ιδιαίτερη εμπιστοσύνη». Υποσχέθηκε να «μην αποκαλύψει τίποτα» που χαρακτηρίζεται ως «ευαίσθητη» πληροφορία ή ακόμα και ότι γνώριζε τέτοιες πληροφορίες.

Το έγγραφο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο δεν περιγράφει λεπτομερώς τα καθημερινά καθήκοντα του Βαν Ντάικ ή τον ακριβή ρόλο του στην επιχείρηση Μαδούρο, η οποία περιελάμβανε αεροπορικές επιδρομές, ένα δίκτυο κατασκόπων επί του εδάφους και μια τεράστια στρατιωτική παρουσία που είχε συσσωρευτεί εδώ και μήνες στην περιοχή.

Εκτός από τον ρόλο του στον στρατό, ο Βαν Ντάικ ήταν επίσης ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας, όπως αποκαλύπτει το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό της συζύγου του.

Στο Instagram, ο στρατιώτης δεν κάνει καμία αναφορά στη στρατιωτική του ζωή. Δίπλα σε μια φωτογραφία προφίλ χωρίς πουκάμισο, περιγράφει τον εαυτό του στο βιογραφικό του ως πατέρα και «επενδυτή ακινήτων με έδρα το Φαγιέτβιλ της Βόρειας Καρολίνας».

Στο LinkedIn, αναφέρεται ως ιδιοκτήτης της Better Homes NC LLC, η οποία καταχωρήθηκε το 2022, και η φωτογραφία προφίλ του είναι το λογότυπο της εταιρείας.

Σε μια ανάρτηση πριν από αρκετά χρόνια σε ένα φόρουμ επενδύσεων σε ακίνητα, έγραψε: «Αυτή τη στιγμή κατέχω 5 ακίνητα, αλλά σκοπεύω να αγοράσω άλλα 2-3 φέτος, οπότε η δυνατότητα επέκτασης είναι σημαντική για μένα».

Το ορεινό καταφύγιό του στο Airbnb – όπου έχει χαρακτηριστεί ως «superhost» – περιλαμβάνει κριτικές επισκεπτών που τον χαρακτηρίζουν «εξυπηρετικό», «προσεκτικό» και άμεσο. Το προφίλ του στρατιώτη αναφέρει ότι λατρεύει «να ταξιδεύει και να κάνει οτιδήποτε σχετίζεται με την ύπαιθρο: πεζοπορία, πεζοπορία, κάμπινγκ, ποδηλασία, βαρκάδα».

Ο Βαν Ντάικ έκανε την πιο πρόσφατη αγορά κατοικίας του – ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων, 223 τετραγωνικών μέτρων αξίας 340.000 δολαρίων – ακριβώς 20 ημέρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

Η σύζυγος του στρατιώτη, εν τω μεταξύ, κάνει συχνές διαδικτυακές αναρτήσεις σχετικά με σπίτια προς πώληση ή ενοικίαση, διαφημίζοντας τις καταχωρίσεις της και ζητώντας ενοικιαστές μέσω των Better Homes και Coldwell Banker Advantage.

Το Instagram της Καλιφορνέζας, το οποίο εξαφανίστηκε την Παρασκευή, περιείχε αισιόδοξο περιεχόμενο για καφετέριες και διασώσεις κατοικίδιων ζώων – αν και καμία πρόσφατη ανάρτηση δεν ανέφερε τον σύζυγό της.

Η «άγρια ​​Δύση» του κόσμου των στοιχημάτων

Η χρήση του Polymarket, μιας πλατφόρμας που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα, έχει τεθεί ολοένα και περισσότερο υπό έλεγχο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη χρήση απόρρητων πληροφοριών από αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την τοποθέτηση στοιχημάτων.

Υπήρξε εκτεταμένη αναταραχή στις αρχές Ιανουαρίου, όταν διαπιστώθηκε ότι κάποιος είχε κερδίσει σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια από τη σύλληψη του Μαδούρο.

Αρχικά δεν ήταν σαφές ποιος τοποθέτησε το στοίχημα. Ο ανώνυμος λογαριασμός είχε ένα αναγνωριστικό blockchain γραμμάτων και αριθμών.

«Πολλοί άνθρωποι που συμμετέχουν στο Polymarket δεν αναγνωρίζονται ακριβώς λόγω της τεχνολογίας blockchain», δήλωσε στο BBC ο καθηγητής Joshua Mitts από τη Νομική Σχολή του Κολούμπια. «Έτσι είναι η Άγρια Δύση, επειδή για τους περισσότερους συμμετέχοντες στο Polymarket, απλώς δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Το μόνο που έχουμε είναι μια διεύθυνση blockchain».

Ωστόσο, ο Βαν Ντάικ φέρεται να χρησιμοποίησε μια προσωπική διεύθυνση email για να δημιουργήσει τον λογαριασμό του στο Polymarket. Οι εισαγγελείς λένε ότι μόλις τα ειδησεογραφικά δημοσιεύματα ανέφεραν το στοίχημα, ο Βαν Ντάικ έλαβε μέτρα για να αποκρύψει την ταυτότητά του και να διαγράψει τον λογαριασμό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, φέρεται να απέσυρε τα κέρδη του – περίπου 409.881 δολάρια – και μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σε ένα ξένο “θησαυροφυλάκιο” κρυπτονομισμάτων που δημιουργεί τόκους. Υποστηρίζεται ότι άλλαξε τη διεύθυνση email του στον λογαριασμό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων σε μια νέα που είχε δημιουργήσει. Στη συνέχεια, στις 16 Ιανουαρίου, φέρεται να μετέφερε τα χρήματα και τους συσσωρευμένους τόκους τους – περίπου 444.209 δολάρια – σε έναν νεοσύστατο λογαριασμό χρηματιστηριακής συναλλαγής.

Παρά τις φερόμενες προσπάθειές του, οι ερευνητές λένε ότι κατάφεραν να αποκαλύψουν το ιστορικό των φερόμενων στοιχημάτων του. Φέρεται να δημιούργησε τον λογαριασμό του στο Polymarket στις 26 Δεκεμβρίου 2025 χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), η οποία τον έδειχνε να περιηγείται σε μια ξένη χώρα καθώς είχε πρόσβαση στην αγορά.

Την επόμενη εβδομάδα, φέρεται να ξόδεψε δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε μια σειρά στοιχημάτων.

Στις 3 Ιανουαρίου, λίγες ώρες μετά το τελευταίο φερόμενο στοίχημα του Βαν Ντάικ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες στο Καράκας, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο USS Iwo Jima, ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που σταθμεύει στην Καραϊβική.

Δεν πέρασε πολύς καιρός πριν η Polymarket πληρώσει στοιχήματα σχετικά με τον Μαδούρο και τη Βενεζουέλα.

Λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά την ανάρτηση του Τραμπ, ο Βαν Ντάικ δημοσίευσε μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Google, ανέφεραν οι εισαγγελείς στο κατηγορητήριο.

Κουβαλώντας ένα τουφέκι, πόζαρε με άλλους στρατιώτες που φορούσαν στρατιωτικές στολές. Φαινόταν να βρίσκονται στο κατάστρωμα ενός πλοίου στη θάλασσα. Ήταν ανατολή του ηλίου.

