ΗΠΑ: Στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων που κέρδισε 409.000 στοιχημάτισε στην απομάκρυνση του Μαδούρο ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση

Ένας στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ που συμμετείχε στην στρατιωτική επιχείρηση που συνέλαβε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη την Πέμπτη, αφού φέρεται να στοιχημάτισε στην απομάκρυνση του Μαδούρο από το αξίωμα πριν δημοσιοποιηθεί η είδηση ​​της επιδρομής, δήλωσε στο CBS News μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου και ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές πιστεύουν ότι ο λοχίας του Αμερικανικού Στρατού, Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ, στοιχημάτισε περισσότερα από 33.000 δολάρια στην αγορά προβλέψεων Polymarket λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ τον Ιανουάριο ότι ο Μαδούρο είχε συλληφθεί, ανέφερε η πηγή. Τα στοιχήματα ολοκληρώθηκαν και οδήγησαν σε κέρδη άνω των 409.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με κατηγορητήριο που αποκαλύφθηκε την Πέμπτη στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Βαν Ντάικ κατηγορήθηκε για παράνομη χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών για προσωπικό όφελος, κλοπή μη δημόσιων κυβερνητικών πληροφοριών, απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές από παράνομη δραστηριότητα.

Σε δελτίο τύπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης για τη σύλληψη του Μαδούρο.

«Οι αγορές προβλέψεων δεν αποτελούν καταφύγιο για τη χρήση υπεξαιρεμένων εμπιστευτικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών για προσωπικό όφελος», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Τζέι Κλέιτον. «Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραβίασε την εμπιστοσύνη που του έδειξε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιώντας διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με μια ευαίσθητη στρατιωτική επιχείρηση για να στοιχηματίσει στο χρονοδιάγραμμα και το αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης, όλα με σκοπό το κέρδος. Αυτό είναι παράνομο βάσει του ομοσπονδιακού νόμου».

Ο Βαν Ντάικ ήταν ειδικός επικοινωνίας που υποστήριζε την Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, τη μονάδα που επιβλέπει τις μονάδες ειδικών αποστολών Tier 1, όπως η Δύναμη Δέλτα του Στρατού και η Ομάδα Έξι SEAL του Ναυτικού, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CBS News.

Το κατηγορητήριο ανέφερε ότι βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία από το 2008 και είναι αρχιλοχίας από το 2023, και βρισκόταν στο Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα κατά τη στιγμή του φερόμενου εγκλήματος. Το Φορτ Μπραγκ στεγάζει την έδρα της Κοινής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του «συνελήφθησαν και απελάθηκαν από τη χώρα».

Λίγο πριν από την ανάρτηση του Τραμπ, ένας κάτοχος λογαριασμού Polymarket στοιχημάτισε 32.537 δολάρια στην πιθανότητα ο Μαδούρο να «αποχωρήσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2026».

Τρία επιπλέον στοιχήματα έγιναν μέσω του ίδιου λογαριασμού Polymarket: ένα στοίχημα 1.000 δολαρίων στην εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έως τις 31 Ιανουαρίου, ένα στοίχημα 250 δολαρίων ότι ο Τραμπ θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών κατά της Βενεζουέλας έως τις 31 Ιανουαρίου και ένα στοίχημα 146 δολαρίων ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποβιβαστούν στη Βενεζουέλα έως το τέλος του μήνα.

Ο Βαν Ντάικ φέρεται να απέσυρε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από αυτά τα στοιχήματα αργότερα στις 3 Ιανουαρίου, αναφέρει το κατηγορητήριο. Μέρες αργότερα, φέρεται να «έλαβε μέτρα για να αποκρύψει την ταυτότητά του», μεταξύ άλλων ζητώντας από την Polymarket να διαγράψει τον λογαριασμό του.

Η Polymarket ανέφερε σε δήλωσή της στο X: «Όταν εντοπίσαμε έναν χρήστη που έκανε συναλλαγές με απόρρητες κυβερνητικές πληροφορίες, παραπέμψαμε το θέμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνεργαστήκαμε στην έρευνά τους».

Κατά τη διάρκεια μιας άσχετης εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε ακούσει για τα φερόμενα στοιχήματα στην απομάκρυνση του Μαδούρο, αλλά θα το εξετάσει.

«Αυτό είναι σαν να στοιχηματίζει ο Πιτ Ρόουζ στην ίδια του την ομάδα», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στον θρύλο του MLB, ο οποίος αποκλείστηκε από το άθλημα για τζόγο. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Ρόουζ, λέγοντας πέρυσι ότι θα εξέδιδε μετά θάνατον χάρη.

«Όλος ο κόσμος, δυστυχώς, έχει γίνει κάπως καζίνο, και κοιτάς τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και σε κάθε μέρος, κάνουν αυτά τα στοιχήματα», είπε. «Ποτέ δεν ήμουν πολύ υπέρ αυτού. Μου αρέσει εννοιολογικά, αλλά είναι αυτό που είναι».

Ενώ η σύλληψη αυτή είναι η πρώτη για τις αρχές των ΗΠΑ, δύο Ισραηλινοί στρατιώτες κατηγορήθηκαν σε σχέση με την ύποπτη χρήση απόρρητων πληροφοριών για την τοποθέτηση στοιχημάτων στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket τον Φεβρουάριο.

Σε μια συνέντευξη στην εκπομπή “60 Minutes” πέρυσι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Polymarket, Shayne Coplan, αναφέρθηκε στο ζήτημα των χρηστών που κάνουν συναλλαγές με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες.

«Νομίζω ότι το να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να έχουν πλεονέκτημα στην αγορά είναι καλό», είπε. «Προφανώς, πρέπει να είσαι πραγματικά σαφής και αυστηρός ως προς το πού χαράσσεται η γραμμή και… η ηθική, και αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό».

