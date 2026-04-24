Εκβιασμός ή Συμμαχία το ΝΑΤΟ; Πλάτη στην Ισπανία βάζουν Γερμανία και Ιταλία μετά τις απειλές των ΗΠΑ – Δεν ανησυχεί ο Σάντσεθ

Βερολίνο και Ρώμη στάθηκαν στο πλευρό της Μαδρίτης μετά τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Ισπανίας σχετικά με πιθανή αναστολή της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα ότι η ένταξη της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. «Η Ισπανία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο αυτό θα έπρεπε να αλλάξει», δήλωσε ο εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.⁠

Το ΝΑΤΟ πρέπει να «παραμείνει ενωμένο», δήλωσε από την πλευρά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από τη Λευκωσία, όταν ρωτήθηκε για δημοσιεύματα για τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Ισπανίας. «Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ενωμένο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που διαθέτουμε», τόνισε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένα εσωτερικό υπόμνημα του Πενταγώνου παρουσιάζει τις επιλογές που διαθέτουν οι ΗΠΑ για να τιμωρήσουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, δεν υποστήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία.

Μιλώντας στη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απάντησε: «Η Ισπανία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος στους κόλπους του ΝΑΤΟ και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι της Συμμαχίας», δήλωσε στα αγγλικά απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της άτυπης συνόδου κορυφής, προσθέτοντας: «Συνεπώς, καμιά ανησυχία».

Πάντως, από την πλευρά του το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αναστολή ή την αποβολή κρατών-μελών από τη στρατιωτική συμμαχία. Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο BBC ότι η ιδρυτική συνθήκη του οργανισμού «δεν προβλέπει καμία διάταξη για την αναστολή της ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ ή την αποβολή».

