BBC: Τα κενά στις έρευνες της βρετανικής αστυνομίας άφησαν το πεδίο ελεύθερο στον Επστάιν να συνεχίσει τη δράση του

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο χρηματιστής – καταδικaσμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, φιλοξένησε γυναίκες που ισχυρίζονται ότι τις κακοποίησε σε πολλά διαμερίσματα του Λονδίνου τα χρόνια που ακολούθησαν την απόφαση της βρετανικής αστυνομίας να μην τον ερευνήσει, όπως αποκαλύπτει το BBC.

Βρέθηκαν στοιχεία για τέσσερα διαμερίσματα, ενοικιασμένα στην εύπορη περιοχή Κένσινγκτον και Τσέλσι, σε αποδείξεις, ηλεκτρονικά μηνύματα και τραπεζικά αρχεία που περιέχονται στα αρχεία του Έπσταϊν. Έξι από τις γυναίκες που φιλοξενούνταν σε αυτά έχουν έκτοτε δηλώσει ότι είναι θύματα κακοποίησης από τον Έπσταϊν.

Πολλές από αυτές – από τη Ρωσία, την ανατολική Ευρώπη και αλλού – μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού η Μητροπολιτική Αστυνομία αποφάσισε να μην ερευνήσει τον ισχυρισμό της Βιρτζίνια Τζιούφρε το 2015 ότι είχε πέσει θύμα διεθνούς εμπορίας ανθρώπων στο Λονδίνο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι ακολούθησε «εύλογες γραμμές έρευνας» εκείνη την εποχή, ανακρίνοντας την Τζιούφρε σε πολλές περιπτώσεις μετά την καταγγελία της και συνεργαζόμενη με Αμερικανούς ερευνητές.

Ορισμένες από τις γυναίκες που φιλοξενούνταν στα διαμερίσματα του Λονδίνου εξαναγκάστηκαν από τον Έπσταϊν να στρατολογήσουν άλλες στο σχέδιο εμπορίας ανθρώπων, ενώ μετέβαιναν τακτικά στο Παρίσι με την Eurostar για να τον επισκέπτονται, σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα στα αρχεία.

Το BBC έψαξε σε εκατομμύρια σελίδες αρχείων που συγκέντρωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο πλαίσιο της έρευνάς του για τον ατιμασμένο χρηματιστή και τα οποία δημοσίευσε ως μέρος των αρχείων του Επστάιν, προκειμένου να συνθέσει την πιο λεπτομερή εικόνα της επιχείρησής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δείχνει πώς η επιχείρηση επεκτάθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν γνωστό προηγουμένως – με περισσότερα θύματα, εδραιωμένες υποδομές όπως στέγαση και συχνή μεταφορά γυναικών πέρα ​​από τα σύνορα – μέχρι τον θάνατο του Επστάιν, παρά τις προειδοποιήσεις προς την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν δημοσιεύουμε καμία λεπτομέρεια σχετικά με τις νεαρές γυναίκες για να προστατεύσουμε την ανωνυμία τους ως θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο.

Η έρευνά μας διαπίστωσε ότι η βρετανική αστυνομία είχε άλλες ευκαιρίες να ξεκινήσει έρευνα για τις δραστηριότητες του ατιμασμένου χρηματιστή στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από την καταγγελία της Τζιούφρε ότι είχε πέσει θύμα εμπορίας και είχε αναγκαστεί να κάνει σεξ με τον Αντριου Μάουντμπαττεν Γουίνσδορ το 2001, ο οποίος αρνούνταν πάντα οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Μέχρι τις αρχές του 2020, μια δεύτερη γυναίκα είχε παραπονεθεί στη Μητροπολιτική Αστυνομία ότι είχε κακοποιηθεί από τον Επστάιν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως διαπίστωσε το BBC. Δεν είναι σαφές εάν έγινε διεκπεραίωση αυτής της καταγγελίας.

Οι βρετανικές αρχές γνώριζαν επίσης το 2020, λίγο μετά τον θάνατο του Επστάιν στη φυλακή εν αναμονή της δίκης, ότι ο χρηματοδότης είχε νοικιάσει τουλάχιστον ένα από τα διαμερίσματα που κατονόμασε το BBC, σύμφωνα με έγγραφο στα αρχεία.

Η Τέσα Γρέγκορι, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Leigh Day, δήλωσε στο BBC ότι ήταν «σοκαρισμένη» που δεν είχε ξεκινήσει ποτέ έρευνα της βρετανικής αστυνομίας, αφού της δείξαμε παραδείγματα των ευρημάτων μας.

«Όπου υπάρχουν αξιόπιστοι ισχυρισμοί για εμπορία ανθρώπων, το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν θύματα, έχει νομική υποχρέωση να διεξάγει άμεση, αποτελεσματική και ανεξάρτητη έρευνα», είπε.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε τα καθήκοντά μας βάσει του Άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και είμαστε βέβαιοι ότι αυτά εκπληρώθηκαν». Το Άρθρο 4 είναι το δικαίωμα στην ελευθερία από τη δουλεία και την καταναγκαστική εργασία.

Ο Κέβιν Χάιλαντ, πρώην ανώτερος ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ο οποίος ήταν ο πρώτος Ανεξάρτητος Επίτροπος κατά της Δουλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, μας είπε ότι η αστυνομία έχασε ευκαιρίες να διερευνήσει τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

«Οι άνθρωποι είναι εξοργισμένοι που κάποιος εμφανίστηκε και είπε, «Αυτός ο άντρας με εμπορεύτηκε» και όμως του επιτράπηκε να συνεχίσει. Ποιος στην αστυνομία πήρε αυτή την απόφαση;» είπε.

Ο Χάιλαντ είπε ότι, με βάση την εμπειρία του στην έρευνα για την εμπορία ανθρώπων, οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να είχαν συνεργαστεί με ταξιδιωτικές εταιρείες για να παρακολουθούν τις πιστωτικές κάρτες και τις διευθύνσεις IP – τα μοναδικά αναγνωριστικά που έχουν εκχωρηθεί σε συσκευές που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο – ατόμων που συχνά έκλειναν εισιτήρια για ομάδες ανύπαντρων γυναικών.

«Ο Έπσταϊν είναι νεκρός. Αλλά είναι σαφές ότι δεν ενεργούσε μόνος του. Ποιοι άλλοι εμπλέκονταν και ποια αδικήματα θα μπορούσαν να έχουν διαπράξει; Και φυσικά, το σημαντικότερο, συνεχίζεται αυτό με άλλους;» είπε.

Ο… σπιτονοικοκύρης Επστάιν

Μόλις λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του με την κατηγορία της εμπορίας παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση και τον θάνατό του στη φυλακή εν αναμονή της δίκης, η έρευνά μας διαπίστωσε ότι ο Έπσταϊν έστελνε μηνύματα σε μια νεαρή Ρωσίδα μέσω Skype που ζούσε σε ένα από τα διαμερίσματα του Λονδίνου που πλήρωσε.

Της έστειλε μια εικόνα που δεν περιλαμβάνεται στα αρχεία, αλλά φαίνεται να ήταν φωτογραφία του εαυτού του. Η γυναίκα ρώτησε αστειευόμενη ποιος ήταν ο όμορφος άντρας στη φωτογραφία.

Ο Έπσταϊν είπε ότι ήταν ο σπιτονοικοκύρης της – αλλά είπε ότι σε αντίθεση με τους περισσότερους σπιτονοικοκύρηδες, αυτός πληρώνει αντί να εισπράττει το ενοίκιο.

Η γυναίκα αργότερα ζήτησε από τον Έπσταϊν χρήματα για να πληρώσει τα μαθήματα αγγλικών που έκανε στο Λονδίνο και να βοηθήσει στην αγορά μαχαιροπίρουνων και επίπλων για το διαμέρισμα. Ζήτησε επίσης συμβουλές για τη βίζα μιας άλλης Ρωσίδας που επρόκειτο να έρθει και να μείνει.

Η ανταλλαγή του 2019 αποκαλύπτει πώς ο Έπσταϊν παρέμεινε σε επαφή με τις γυναίκες που φιλοξενούσε στο Λονδίνο μέχρι τη σύλληψή του και τον θάνατό του στη φυλακή, και πόσο εμπλεκόταν στις λεπτομέρειες της ζωής τους.

Σε αντίθεση με τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα αρχεία του Έπσταϊν, τα οποία συχνά είναι δεκαετιών παλιά, βρήκαμε τις γυναίκες.

Σε μια περίπτωση, ο Έπσταϊν είπε ότι θα πλήρωνε το ενοίκιο μιας γυναίκας ως «δώρο» αν εργαζόταν γι’ αυτόν για έξι μήνες, αλλά διαφορετικά θα το θεωρούσε δάνειο που έπρεπε να αποπληρωθεί. Σε ένα άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν έβρισε τη γυναίκα, την αποκάλεσε «αγενή» και είπε ότι είχε «αηδιαστική συμπεριφορά», λέγοντάς της ότι ήταν ένα «παλιομοδίτικο που δεν έχει ακόμη αναλάβει την ευθύνη».

Άλλες γυναίκες που ζούσαν στα διαμερίσματα εξαναγκάστηκαν να «εργαστούν» για να χτίσει το σχέδιό του για σεξουαλική εμπορία στρατολογώντας άλλες γυναίκες, ανακαλύψαμε.

Μία έστειλε στον Έπσταϊν φωτογραφίες «χαριτωμένων» μοντέλων που μόλις είχε γνωρίσει στο Λονδίνο. Ο Έπσταϊν έδειξε ότι ενέκρινε την εμφάνισή τους και η γυναίκα είπε ότι θα έλεγχε αν ήταν κατάλληλες για αυτόν. Δεν είναι σαφές εάν κάποιο από αυτά τα μοντέλα τελικά γνώρισε τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν πλήρωσε επίσης τουλάχιστον πέντε γυναίκες – πολλές από τις οποίες βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με φοιτητικές βίζες – για να σπουδάσουν στο Λονδίνο.

Τα αρχεία δείχνουν αποδείξεις πληρωμών για δίδακτρα σε κολέγια αγγλικής γλώσσας και συζητήσεις με μια γυναίκα σχετικά με μια από τις εταιρείες του Έπσταϊν που ενεργούσε ως οικονομικός χορηγός της για ένα πανεπιστημιακό μάθημα τέχνης.

Θύματα εμπορίας ταξίδευαν με το… Eurostar

Ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε το Eurostar για να μετακινεί μερικές από αυτές τις γυναίκες και άλλες εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς διακοπή μέχρι τη σύλληψή του από τις αρχές των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2019. Ο αριθμός των εισιτηρίων που αγόραζε για νεαρές γυναίκες αυξανόταν σταθερά τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Διαπιστώσαμε ότι ο Έπσταϊν αγόρασε τουλάχιστον 53 εισιτήρια για τη μεταφορά γυναικών μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας από το 2011 έως το 2019, εκμεταλλευόμενος μερικές φορές τις μειωμένες τιμές “νεανικών” εισιτηρίων του Eurostar για άτομα κάτω των 25 ετών.

Οι αποδείξεις στα αρχεία δείχνουν ότι 33 από τα εισιτήρια αγοράστηκαν μετά την καταγγελία της Τζιουφρέ το 2015 για εμπορία ανθρώπων. Τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής του, ο Έπσταϊν μετέφερε γυναίκες εντός και εκτός Λονδίνου με το Eurostar 10 φορές – με μία γυναίκα να μεταφέρεται στο Λονδίνο μόλις 16 ημέρες πριν από τη σύλληψή του.

Ορισμένες από τις γυναίκες που μεταφέρθηκαν με το Eurostar αργότερα εμφανίστηκαν ως θύματα του Έπσταϊν, μας επιβεβαίωσαν οι δικηγόροι τους.

Τον Φεβρουάριο, η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε δύο έρευνες για τις δραστηριότητες του Έπσταϊν στη Γαλλία, με επίκεντρο την εμπορία ανθρώπων και το ξέπλυμα χρήματος. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τρεις γυναίκες υπέβαλαν καταγγελίες εναντίον ατόμων στον κύκλο του Eπστάιν.

Εκτός από την φαινομενική εμπορία ανθρώπων με τρένο, το BBC αποκάλυψε ακόμη περισσότερες ιδιωτικές και εμπορικές πτήσεις που συνδέονται με την άφιξη και την αναχώρηση του Epstein από το Ηνωμένο Βασίλειο, με το σύνολο να ξεπερνά πλέον τις 120. Πέρυσι, αναφέραμε ότι βρήκαμε σχεδόν 90, μερικές από τις οποίες είχαν Βρετανούς θύματα κακοποίησης από τον Eπστάιν.

Ποιος εργάστηκε για τον Επστάιν στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Αρκετά άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο που εργάστηκαν για τον Eπστάιν και την Γκισλέιν Μαξγουελ – τη συνεργό του στην εμπορία ανθρώπων, η οποία τώρα εκτίει 20 χρόνια σε αμερικανική φυλακή – έχουν ταυτοποιηθεί από το BBC.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται ένας άνδρας που πιστεύουμε ότι ήταν ένας από τους οδηγούς του Eπστάιν και της Mάξγουελ και μια γυναίκα που εργαζόταν ως βοηθός της Μάξγουελ.

Μια γυναίκα που έχει περιγραφεί ως μέλος του προσωπικού του Eπστάιν κατά τη δεκαετία του 2000 μετακόμισε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέμεινε σε στενή επαφή μαζί του. Εμφανίζεται στα αρχεία των τιμολογίων δεμάτων της FedEx και στα αρχεία πτήσεων και συχνά έγραφε τρυφερά email στον Έπσταϊν, λέγοντάς του το 2016: «Σε σκέφτομαι πάντα. Όλη μου η αγάπη πάντα».

Επικοινωνήσαμε με αυτούς τους ανθρώπους για να προσπαθήσουμε να τους ρωτήσουμε τι γνώριζαν.

Ο οδηγός δεν απάντησε και μας μπλόκαρε στο WhatsApp. Και στη διεύθυνση του πρώην βοηθού της Μάξγουελ, βρήκαμε ένα άδειο σπίτι με σκάλες οικοδόμων και σάκους με μπάζα έξω.

Στην πολυκατοικία στο ανατολικό Λονδίνο, η οποία πιστεύαμε ότι ήταν το σπίτι του πρώην μέλους του προσωπικού του Έπσταϊν, πατήσαμε το κουδούνι και τη ρωτήσαμε.

«Ποια;» ακούστηκε η απάντηση. Αφού επαναλάβαμε το αίτημά μας, η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα απλώς είπε «Ωχ» πριν σωπάσει. Το φως στην κάμερα του κουδουνιού παρέμεινε αναμμένο, υποδεικνύοντας ότι μας παρακολουθούσε ακόμα.

Δεν μας ρώτησε ποτέ γιατί το BBC ήταν στην πόρτα της και δεν αρνήθηκε ότι ήταν το άτομο που ψάχναμε. Αφήσαμε μια επιστολή στο γραμματοκιβώτιό της με τα στοιχεία επικοινωνίας μας, αλλά δεν απάντησε.

Τι γνώριζαν οι βρετανικές αρχές;

Σε δηλώσεις που εκδόθηκαν το 2016, το 2019, το 2021, το 2022 και το 2025, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι «άλλες διεθνείς αρχές ήταν στην καλύτερη θέση για να προχωρήσουν» στις καταγγελίες σχετικά με τον Έπσταϊν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ανέκριναν την κα Τζιούφρε τρεις φορές το 2015 και το 2016 και δήλωσαν ότι επικοινώνησαν με πολλά άλλα πιθανά θύματα, αλλά «δεν έγινε καμία καταγγελία για εγκληματική συμπεριφορά εναντίον κανενός ατόμου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ανέκριναν την κα Τζιούφρε τρεις φορές το 2015 και το 2016 και επικοινώνησαν με αρκετά άλλα πιθανά θύματα, αλλά «δεν έγινε καμία καταγγελία για εγκληματική συμπεριφορά εναντίον οποιουδήποτε ατόμου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η αστυνομία ανέφερε ότι «διατήρησε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες αρμόδιες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνάς τους» για να βεβαιωθεί ότι «θα μπορούσε να εντοπιστεί οποιοδήποτε θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και να εξεταστεί οποιαδήποτε αιτούμενη υποστήριξη».

Άλλες βρετανικές αρχές γνώριζαν ορισμένες από τις δραστηριότητες του Επστάιν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις διαβίβασαν στο FBI, σύμφωνα με email στα αρχεία.

Σε υπόμνημα του 2020 προς το FBI, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) τόνισε τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με τον Επστάιν εναντίον της Κλερ Χέιζελ, μιας κοσμικής που παντρεύτηκε μέλος της οικογένειας Γκίνες και η οποία φέρεται να πέταξε με το ιδιωτικό τζετ του χρηματοδότη περισσότερες από 30 φορές.

Το υπόμνημα αναφέρει επίσης ότι η Χέιζελ, η οποία πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου πέρυσι, κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση από κάποιον του οποίου το όνομα έχει αποκρυφθεί, παρά τον ισχυρισμό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ότι δεν υπήρχαν κατηγορίες εναντίον ατόμων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε αργότερα έκανε δημόσιες κατηγορίες εναντίον της Χέιζελ.

Τα email στα αρχεία δείχνουν επίσης ότι η NCA έστειλε οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές του Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο στο FBI την ίδια χρονιά. Μεταξύ αυτών είναι πληρωμές σε τραπεζικό λογαριασμό Coutts για το ενοίκιο ενός από τα διαμερίσματα στο Τσέλσι όπου στέγαζε θύματα κακοποίησης.

Η NCA μας είπε ότι δεν σχολιάζει συστηματικά «την ανταλλαγή πληροφοριών με διεθνείς εταίρους».

Ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε ότι ήταν «πλήρως εμπλεκόμενη» μαζί με άλλες δυνάμεις στην ομάδα του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Αστυνομίας που συστάθηκε μετά την δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν.

Αυτό περιλαμβάνει μια «αξιολόγηση πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι τα αεροδρόμια του Λονδίνου μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως σημεία διέλευσης για τη διευκόλυνση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων», η οποία είναι «σε εξέλιξη», δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν απάντησε άμεσα στα ευρήματά μας από τα αρχεία σχετικά με τα διαμερίσματα του Λονδίνου και τα εισιτήρια του Eurostar.

Η Λίζα Φίλιπς, μια επιζήσασα του Έπσταϊν, δήλωσε στο BBC Newsnight την περασμένη εβδομάδα ότι «πολλές γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν δημόσια έρευνα είτε μέσω του δικηγόρου τους, είτε μέσω της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, είτε μέσω του τοπικού αστυνομικού τμήματος» και ζητά δημόσια έρευνα επειδή «μπορούμε να ανακαλύψουμε τι πήγε στραβά και πώς να το αποτρέψουμε στο μέλλον».

Η Τέσα Γκρέγκορι, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι το κράτος πρέπει να λογοδοτήσει και μια δημόσια έρευνα που προβλέπεται από το νόμο θα έχει την εξουσία να υποχρεώσει μάρτυρες να εξετάσουν αυτά τα ζητήματα λεπτομερώς.

«Όταν οι ισχυρισμοί εκτείνονται σε τόσα χρόνια και αφορούν δημόσια πρόσωπα και θεσμούς, υπάρχουν πιθανώς ευρύτερα ερωτήματα που πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει το κράτος, όπως πώς αυτό δεν εντοπίστηκε για τόσο καιρό;» είπε.

Τον Ιανουάριο, το BBC ανέφερε επίσης ότι μια άλλη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι είχε σταλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν για σεξουαλική επαφή με τον Μάουντμπατεν Γουίνσδορ.

Μετά την κυκλοφορία των αρχείων του Έπσταϊν τον Ιανουάριο, αρκετές αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, επιβεβαίωσαν ότι είτε διενεργούσαν έρευνες είτε αξιολογούσαν πληροφορίες πριν αποφασίσουν εάν θα ξεκινήσουν έρευνα.

Αλλά ο Χάιλαντ, ο πρώην επίτροπος κατά της δουλείας, δήλωσε: «Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είτε το ερευνάς είτε όχι».

Είπε ότι με την καταγγελία για εμπορία ανθρώπων και τις λεπτομέρειες των ακινήτων στο Λονδίνο, υπήρχαν «περισσότερα από αρκετά για να ξεκινήσει μια έρευνα».

Η ιδρύτρια του Κέντρου για τη Γυναικεία Δικαιοσύνη, Χάριετ Γουίστριχ, δήλωσε ότι η κλίμακα της επιχείρησης του Έπσταϊν υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει «φόβος εντός της αστυνόμευσης να αμφισβητήσει όσους έχουν καλές διασυνδέσεις και έχουν εξουσία».

«Αυτό που βλέπουμε με τον Έπσταϊν είναι αυτή η εξαιρετική οργάνωση, το οργανωμένο έγκλημα, σε πολλές διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, που έμεινε σε μεγάλο βαθμό αδιαμφισβήτητο παρά τον αριθμό των θυμάτων που εμπλέκονται», δήλωσε η Γουίστριχ στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4.

