Ο Τζακ Νίκολσον σε σπάνια φωτογραφία στα 89α γενέθλιά του

Ο θρυλικός ηθοποιός Τζακ Νίκολσον έκανε μια σπάνια εμφάνιση αυτή την εβδομάδα, καθώς η κόρη του Λορέιν μοιράστηκε μια φωτογραφία των γενεθλίων του μοναχικού είδωλου που γίνεται 89 ετών.

Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση ενός καυστικού δοκιμίου που επικρίνει το «εμμονικό με την κοινωνική θέση» Χόλιγουντ, η Λορέιν έδωσε στους θαυμαστές μια γεύση από τον πατέρα της στα γενέθλιά του την Τετάρτη.

«89!!» έγραψε σε ένα Instagram Story, κοινοποιώντας μια φωτογραφία του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ καλλιτέχνη από το σπίτι του.

Η φωτογραφία δείχνει τον σταρ να χαλαρώνει σε ένα ζεστό, γεμάτο έργα τέχνης σαλόνι, χαμογελώντας και χειροκροτώντας εν μέσω εορτασμού. Σε δεύτερο πλάνο διακρίνεται η θρυλική Τζόνι Μίτσελ.

Μια δεύτερη φωτογραφία από το παρελθόν στην ανάρτηση απεικονίζει τον πολύ νεότερο Νίκολσον με ένα φωτεινό κόκκινο μπλουζάκι που γράφει «Πιείτε Coca-Cola», με ένα πούρο στο χέρι και το χαρακτηριστικό του χαμόγελο.

Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός έχει σχεδόν πλήρως αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή τα τελευταία χρόνια.

Κάποτε είχε συνεχή παρουσία στο Χόλιγουντ και στα γήπεδα των Lakers, ο ηθοποιός πλέον έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η 36χρονη Λορέιν είναι ένα από τα έξι παιδιά του Νίκολσον και παραμένει ιδιαίτερα δεμένη μαζί του, μαζί με τον 33χρονο αδερφό της Ρέι.

Και οι δύο ακολούθησαν τον πατέρα τους στην υποκριτική, αν και η Λορέιν έκτοτε έχει στραφεί στη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Τελευταία φορά που μοιράστηκε μια φωτογραφία του πατέρα της ήταν τον Νοέμβριο, με λεζάντα «Ένας Νοέμβριος που θα θυμάστε», μαζί με μια οικογενειακή φωτογραφία που περιλάμβανε τον Ρέι καθώς και φωτογραφίες με τον φίλο της, τον σκηνοθέτη Τζέισον Ράιτμαν.

Ο Νίκολσον έκανε επίσης μια έκπληξη τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους στην εκπομπή για την 50ή επέτειο του «Saturday Night Live», όπου παρουσίασε τον Άνταμ Σάντλερ.

Ο τελευταίος κινηματογραφικός του ρόλος χρονολογείται από την ταινία «How Do You Know» του 2010, σε σκηνοθεσία James L. Brooks, ο οποίος προηγουμένως είχε σκηνοθετήσει τις βραβευμένες με Όσκαρ ερμηνείες του Νίκολσον στις ταινίες «Terms of Endearment» και «As Good as It Gets».

Εν τω μεταξύ, η Λορέιν προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων αυτή την εβδομάδα με ένα ειλικρινές δοκίμιο στο περιοδικό W, όπου επιτέθηκε στην κουλτούρα του Χόλιγουντ.

«Το Λος Άντζελες έχει καθιερωθεί ως η πρωτεύουσα του άγχους για την κοινωνική θέση στον κόσμο», έγραψε, προσθέτοντας ότι η επιδίωξη της επιρροής ακολουθεί τους εργαζόμενους του κλάδου «μέχρι τον τάφο».

Επίσης, άσκησε κριτική στην κουλτούρα των influencers, γράφοντας ότι οι «δημόσιες» προπονήσεις είναι πλέον «περιοχή των influencers» που «θα ανταλλάσσουν αναρτήσεις στο Instagram με δωρεάν προσωπική προπόνηση και απεριόριστη ποσότητα κολάν».

