Σοκ στο Χόλιγουντ: Πέθανε στα 57 του ο ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν, γνωστός από τα «Days of Our Lives» και «Melrose Place»

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν, γνωστός από τους ρόλους του στα «Days of Our Lives» και «Melrose Place». Ο Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός υπέστη καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του στο Variety.

Patrick Muldoon, an actor who starred in “Days of Our Lives” and “Melrose Place,” died on Sunday, his manager confirmed to Variety. He was 57. https://t.co/i7Dv3iCMZm April 20, 2026

Από το 1992 έως το 1995, ο Μαλντούν υπήρξε ο πρώτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Austin Reed στην καθημερινή σειρά «Days of Our Lives», έναν ρόλο στον οποίο επέστρεψε ξανά τη διετία 2011-2012.

'Melrose Place' Actor Patrick Muldoon Dead at 57 After Heart Attack https://t.co/ORdvlefGTm pic.twitter.com/0mnK1ZoiLI — TMZ (@TMZ) April 20, 2026

Το 1991 είχε εμφανιστεί στη νεανική σειρά «Saved by the Bell» στον ρόλο του Jeffrey Hunter, ενώ από το 1995 έως το 1996 πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σαπουνόπερα «Melrose Place», ενσαρκώνοντας τον «κακό» Richard Hart.

Patrick Muldoon, known for his roles in the daytime drama 'Days of Our Lives,' primetime soap 'Melrose Place' and movie 'Starship Troopers,' died suddenly this morning. https://t.co/ekSUcuR5n2 pic.twitter.com/FpDaAJiDv4 April 20, 2026

Το 1997, υποδύθηκε τον Zander Barcalow στην ταινία «Starship Troopers», σε σκηνοθεσία του Πολ Βερχόφεν.

Ο Μαλντούν ήταν επίσης παραγωγός, έχοντας εργαστεί σε μια σειρά ταινιών μέσω της εταιρείας του, Storyboard Productions μεταξύ των οποίων τα «The Tribes of Palos Verdes», «Arkansas», «Marlowe» και «Riff Raff». Είχε αναλάβει την παραγωγή της επερχόμενης ταινίας «Kockroach», με πρωταγωνιστή τον Κρις Χέμσγουορθ.

Actor and producer Patrick Muldoon, known for his roles in the daytime drama 'Days of Our Lives,' primetime soap 'Melrose Place' and movie 'Starship Troopers,' died suddenly this morning, April 19, following a heart attack. He was 57.



Μόλις πριν από δύο ημέρες, είχε γράψει στο Instagram: «Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό το καταπληκτικό έργο, το «KOCKROACH», σε σκηνοθεσία Ματ Ρος και με πρωταγωνιστές τους Κρις Χέμσγουορθ, Τέιρον Έγκερτον, Ζαζί Μπιτς και ‘Αλεκ Μπάλντουιν. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία».

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο αστυνομικό θρίλερ «Dirty Hands», με την Ντενίζ Ρίτσαρντς και τον Μάικλ Μπιτς, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα.

