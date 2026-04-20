Ολική επαναφορά των Strokes με πολιτική παρέμβαση από τη σκηνή του Coachella (Video)

Οι Strokes ολοκλήρωσαν το σετ τους στο Coachella το Σάββατο το βράδυ χρησιμοποιώντας τις τεράστιες οθόνες LED επί σκηνής του φεστιβάλ για μια πολιτική διαμαρτυρία ενάντια στις ξένες παρεμβάσεις των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαββατοκύριακου του ετήσιου φεστιβάλ της Νότιας Καλιφόρνια, το συγκρότημα έκανε σαφή την πολιτική του στάση καθώς ολοκλήρωσε με μια ερμηνεία του τραγουδιού του 2016 “Oblivius” – συνοδευόμενο από ένα μοντάζ που έδειχνε περιπτώσεις εμπλοκής της CIA στην ανατροπή ξένων κυβερνήσεων.

I knew it. Coachella took down the video.



Variety, NME, CNN Brasil, & Pitchfork wrote articles using this tweet.



Reposting it here in clips: the moment The Strokes criticized the CIA, the US government, and the killings in Iran and Gaza.#Strokeschella https://t.co/DjhGGFnTcc pic.twitter.com/eXbEylIpiY — Zaf (@Buenozaf) April 20, 2026

Οι φωτεινές εικόνες στις οθόνες έδωσαν τη θέση τους σε ένα πορτρέτο του δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού του Ιράν, Μοχάμεντ Μοσαντέκ, του οποίου η απομάκρυνση από την εξουσία το 1953 έχει έκτοτε επιβεβαιωθεί από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των ΗΠΑ ως πραξικόπημα ενορχηστρωμένο από τη CIA που πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τη Βρετανία.

Οι εικόνες συνεχίστηκαν καθώς ο τραγουδιστής Τζούλιαν Καζαμπλάνκας τραγούδησε τους στίχους “What side you standing on?” (με ποια πλευρά είσαι;).

Αποσπάσματα της παράστασης εξαπλώθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο, με ένα βίντεο να ξεπερνά τις 3,7 εκατομμύρια προβολές στο X κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το αμερικανικό συγκρότημα συνέχισε να εστιάζει στις συνωμοσίες της CIA και του Βελγίου εναντίον του Patrice Lumumba, του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού του Κονγκό, καθώς και στις ανατροπές του προέδρου της Βολιβίας Juan José Torres και του προέδρου της Γουατεμάλας Jacobo Árbenz που σκηνοθέτησε η CIA.

Los Strokes criticaron a EEUU y la CIA por el Plan Cóndor, la guerra con Irán y el genocidio en Palestina en medio del Coachella. Genios. pic.twitter.com/AvEtzN6Cra April 19, 2026

Το υλικό του συγκροτήματος επεσήμανε επίσης τη φερόμενη εμπλοκή της CIA στην ανατροπή του προέδρου της Χιλής Σαλβαδόρ Αλιέντε και τους θανάτους σε αεροπορικό δυστύχημα του στρατιωτικού ηγέτη του Παναμά Ομάρ Τορρίχος και του προέδρου του Ισημερινού Χάιμε Ρολδός Αγκιλέρα.

Τόνισε περαιτέρω την εμπλοκή της κυβέρνησης στη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Τζ., με έναν τίτλο στην οθόνη που κατηγορούσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του σε αστική δίκη».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από δική του έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν υποστήριζαν την ετυμηγορία του 1999 ότι «άλλοι, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών υπηρεσιών», συμμετείχαν σε συνωμοσία για τη δολοφονία του Κίνγκ.

Η οπτική διαμαρτυρία των Strokes ολοκληρώθηκε με πλάνα που ανέφεραν ότι περισσότερα από 30 πανεπιστήμια στο Ιράν έχουν πληγεί από τότε που ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ στις αρχές του έτους – ένας αριθμός που αναφέρθηκε από το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιράν – ακολουθούμενο από ένα απόσπασμα του Πανεπιστημίου Al-Israa, του τελευταίου πανεπιστημίου που υπήρχε στη Λωρίδα της Γάζας πριν από την κατεδάφισή του από τις ισραηλινές δυνάμεις το 2024.

Το συγκρότημα κατήγγειλε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα σε παγκόσμια σκηνή, καθώς ολοένα και περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν εκφράσει δημόσια την ανησυχία τους για τους Παλαιστίνιους τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου του φετινού Coachella, η τραγουδίστρια Gigi Perez ζήτησε μια «ελεύθερη Παλαιστίνη», ενώ ταυτόχρονα καταδίκασε την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ. Στο περσινό Coachella, το ιρλανδικό χιπ χοπ συγκρότημα Kneecap εμφανίστηκε μπροστά σε μια οθόνη φωνάζοντας «Γ— Ισραήλ, Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Παρόμοια πολιτικά σχόλια έφτασαν στη σκηνή του περσινού Φεστιβάλ Glastonbury, όπου οι Kneecap και το αγγλικό πανκ ντουέτο Bob Vylan δέχτηκαν πυρά επειδή προέτρεψαν το κοινό να φωνάξει συνθήματα που υποστήριζαν τους Παλαιστίνιους και καταδίκαζαν το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Σαββάτου, οι Strokes συνέχισαν να είναι ειλικρινείς. Σε μια στιγμή που έχει πλέον γίνει viral στο διαδίκτυο, ο τραγουδιστής Καζαμπλάνκας είπε στο πλήθος ότι «μπήκε στον πειρασμό να βγει απόψε με ένα φορητό υπολογιστή και να δείξει μερικά από αυτά τα βίντεο Lego για το Ιράν» – μια αναφορά σε κλιπ που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και παράγονται από ιρανικές ομάδες που χρησιμοποιούν φιγούρες τύπου Lego για να επικρίνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Περισσότερα γεγονότα από τις τοπικές ειδήσεις. Αλλά αφαιρέθηκαν», είπε, κατηγορώντας «το YouTube ή την κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο».

Το YouTube επιβεβαίωσε στο NBC News ότι αφαίρεσε το Explosive Media — το κανάλι με έδρα το Ιράν που ήταν υπεύθυνο για τα περισσότερα βίντεο — από την πλατφόρμα τον περασμένο μήνα για «παραβίαση των πολιτικών μας για το spam, τις παραπλανητικές πρακτικές και τις απάτες». Ο λογαριασμός Instagram της ομάδας φαίνεται επίσης να έχει αφαιρεθεί προσωρινά τον Μάρτιο, αν και είναι ξανά διαθέσιμος τώρα.

«Γη της ελευθερίας, σωστά;» είπε ο Καζαμπλάνκας.

