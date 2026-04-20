Γιάννης Γκελντής: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αστυνομικούς που με συνέλαβαν – Η ντροπή είναι δική μου» (Video)

Για όσα έζησε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου παρέμεινε επί πέντε μήνες μετά τη σύλληψή του -στα τέλη Οκτωβρίου του 2025- για μεγάλες φορολογικές εκκρεμότητες, μίλησε ο Γιάννης Γκελντής.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δύο εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του, ο σεφ θέλησε να ευχαριστήσει τους αστυνομικούς για τη συμπεριφορά τους απέναντί του, ενώ αναφερόμενος στους δικούς του ανθρώπους, το συναίσθημα που ένιωσε ήταν ντροπή, επισημαίνει.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αστυνομικούς που με συνέλαβαν. Είχαμε πάρα πολλά αδέσποτα και πήγαινα να προμηθευτώ τις τροφές τους. Με σταματάνε, με πήγανε στη ΓΑΔΑ. Τους παρακάλεσα να πάω να πάρουμε τροφές. Οι άνθρωποι δεχτήκανε. Ήτανε πραγματικά πάρα πολύ ευγενικοί που δεν ήταν υποχρεωμένοι. Ούτε χειροπέδες μου φορέσανε, όταν έγινε η εισαγωγή μου στη ΓΑΔΑ. Μπαίνω στα κρατητήρια του Κορυδαλλού. Και εκεί να πω ότι πραγματικά οι άνθρωποι ήτανε πάρα πάρα πολύ ευγενικοί. Εγώ δεν είχα ούτε παντόφλες, όταν πήγα μέσα. Ένας συγκρατούμενος, ο Μωυσής, μου ‘δωσε παντόφλες, μου ‘δωσε πετσέτα. Δεν με ξέρανε οι άνθρωποι» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν είχε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο για τα ζητήματα που κατηγορήθηκε.

«Δεν το περίμενα ότι θα συμβεί αυτό, ούτε είχα καταλάβει τον κίνδυνο, ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για αυτά τα αδικήματα που κατηγορήθηκα. Δικαίως φυσικά. Φταίω εγώ που δεν κατέθεσα τα βιβλία της πενταετίας και από κει βγήκανε μετά δύο εντάλματα, ένα για το ΦΠΑ, το οποίο ήρθε στα 340-350.000 ευρώ, και γύρω στο 1.500.000-1.600.000 φόρος εισοδήματος» τόνισε.

«Όταν με επισκέφτηκε η σύντροφός μου στη φυλακή, ντράπηκα»

Τέλο, ο Γιάννης Γκελντής αναφέρθηκε τόσο στη σύντροφό του όσο και την κόρη του, επισημαίνοντας ότι ένιωσε ντροπή για ό,τι πέρασαν με αφορμή αυτό το γεγονός. Όσο για τους συναδέλφους του, κανείς από τους ανθρώπους που συνεργάστηκε, δεν ήταν στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Εμένα με στηρίξανε σύνολο τρεις άνθρωποι. Δύο επιχειρηματίες κι ένας μάγειρας. Όταν ήρθε η πρώτη φορά η σύντροφός μου για επίσκεψη, εκεί ντράπηκα να εμφανιστώ μπροστά της, γιατί πραγματικά την άφησα αβοήθητη. Γιατί εγώ δεν το περίμενα, μια ταλαιπωρία την περίμενα. Πραγματικά η σύντροφός μου είναι ένας εσωστρεφής άνθρωπος. Δεν εκφράζει εύκολα τα συναισθήματά της. Αλλά πραγματικά, ένιωθε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι μόνο η ντροπή, είναι και ο φόβος, είναι και το γιατί… Αλλά δεν φτάνει μια συγγνώμη ούτε προς την οικογένειά μου, ούτε προς τους φίλους μου, ούτε προς την κόρη μου. Το χρονικό διάστημα μέσα στη φυλακή κι τώρα τις εβδομάδες που έχω βγει έξω, δεν είχαμε επαφή. Γιατί το κορίτσι στη δουλειά της δέχτηκε πάρα πολύ άσχημο bullying. Όπως έχω πληροφορηθεί, είπε ότι “μα δεν έκανε τόσο μα τόσο κακό, ο μπαμπάς δεν είναι τέτοιος άνθρωπος”. Η ντροπή είναι δική μου» κατέληξε συγκινημένος.

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Δεν ήθελα ποτέ γάμο στη ζωή μου και δεν έχω αναθεωρήσει (Video)

Γιώργος Λιάγκας: «Είναι μια περίοδος περισυλλογής για μένα – Θέλω να πάρω κάποιες σημαντικές αποφάσεις» (Video)

Συγκλονίζει η Σαρλίζ Θερόν: Όταν η μητέρα της πυροβόλησε τον πατέρα της για να τη σώσει – «Ήταν ξεκάθαρο ότι θα μας σκοτώσει» (Video)



