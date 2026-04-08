Γκελντής: «Η μαγειρική με έσωσε και στη φυλακή» – Τα χρέη και η σχέση του σήμερα με την οικογένεια του

Για τους μήνες που πέρασε στη φυλακή μίλησε ο σεφ Γιάννης Γκελντής, που καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και μη καταβολή ΦΠΑ.

«Πέρασα 5 μήνες στη φυλακή και εκεί η μαγειρική με έσωσε. Ήταν δύσκολα. Οι άνθρωποι με στήριξαν πάρα πολύ. Οι αρχιφύλακες και οι απλοί υπάλληλοι. Δεν έχω κανένα παράπονο από όλους τους. Με πήραν από το χέρι, μου δώσανε τα μαγειρεία και ήθελα οι φυλακισμένοι να τρώνε το καλύτερο δυνατό φαγητό. Έδωσα αγώνα και είμαι χαρούμενος γιατί έχω αφήσει έργο εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι φυλακές είναι έξω. Μέσα γνώρισα πραγματικά υπέροχους ανθρώπους και έχω υποσχεθεί ότι εγώ θα κρατήσω επαφή με τα παιδιά και έχω ζητήσει να μπορώ να βοηθήσω στα μαγειρεία. Είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω όλες τις φυλακές της Ελλάδος να φτιαχτεί ένα σωστό πρόγραμμα για τα μαγειρεία», πρόσθεσε και εξήγησε ότι ετοίμαζαν 5.000 γεύματα την ημέρα.

Για τις επιλογές που τον οδήγησαν στη φυλακή είπε «όλα ξεκίνησαν όταν μου ζήτησε η εφορία να της αποσταλούν τα βιβλία της πενταετίας, τα οποία δεν απεστάλησαν. Ήρθα τότε σε μια μεγάλη ρήξη με τον λογιστή μου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα φτιάξει μια άλλη εταιρεία. Ήταν η προσωπική μου εταιρεία που διώκομαι και έφτιαξα μια ΙΚΕ. Εκεί κόβονταν κανονικά τα τιμολόγια, αποδιδόταν κανονικά το ΦΠΑ. Η εφορία δεν πήρε τα βιβλία της πενταετίας και επέβαλε κατά προσέγγιση ακριβώς αυτές τις ποινές», εξήγησε.

Όπως πρόσθεσε, μια σειρά από επιχειρηματικά λάθη και από επενδυτικές αστοχίες, είχαν σαν αποτέλεσμα τα χρέη του προς την εφορία να αυξηθούν κατακόρυφα. «Το 2007 ήμουν μέτοχος σε μια εταιρεία, που φτιάχναμε έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά για τα σούπερ μάρκετ. Ήρθε η καταστροφή ενός πολύ μεγάλου ομίλου και χάσαμε γύρω στα 4,5 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν ο τζίρος, δεν ήταν το κέρδος μας», είπε ο γνωστός σεφ.

Στο πλευρό του σε αυτή την περιπέτεια στάθηκε η σύντροφός του, ενώ η κόρη του αποτραβήχτηκε, καθώς δέχθηκε bullying για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο ίδιος.

Ο σεφ καταδικάστηκε πριν από λίγες ημέρες πρωτόδικα σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για τη μη καταβολή ΦΠΑ και σε δύο χρόνια για τη φοροδιαφυγή. Και οι δύο ποινές έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Διαβάστε επίσης

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για την απαγόρευση των social media σε παιδιά: Πώς θα εφαρμοστεί, το χρονοδιάγραμμα και οι κυρώσεις

Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι για τον γιο του που χάθηκε στα Τέμπη: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Δεν θα σταματήσω να παλεύω»

Η καταστηματάρχης από τα Τρίκαλα που έγινε viral με την προφορά της (video)