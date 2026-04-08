Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι για τον γιο του που χάθηκε στα Τέμπη: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Δεν θα σταματήσω να παλεύω»

Μία συγκινητική ανάρτηση για τον γιο του, που χάθηκε άδικα στα Τέμπη, έκανε ο Πάνος Ρούτσι.

Ο γιος του, Ντένις, θα είχε γενέθλια σήμερα και ο πατέρας του έκανε μία ανάρτηση ιδιαίτερα συγκινητική για το παιδί του. Τόνισε πως δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται γι αυτό μέχρι να μπουν φυλακή όσοι ευθύνονται για την τραγωδία.

Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι

«Σήμερα θα έκλεινες τα 26…

Και αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”. Αγόρι μου,κάθε λεπτό είσαι στο μυαλό μας και μας λείπεις πάρα πολύ. Η ταπεινότητα και η καθαρότητα της ψυχής σου ήταν αυτό που όλοι σε θυμούνται. Κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα. Κάποιοι δεν έχουν μπει φυλακή εκεί που θα έπρεπε. Ντενούκο μου να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω, μέχρι να να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή,και δεν είμαι μόνος μου…είναι όλοι η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι Εγκληματίες.

Δεν σταματάμε να ζητάμε αλήθεια και δικαιοσύνη για όλα τα αγγελούδια που έφυγαν μακριά μας.

Χρόνια πολλά εκεί που είσαι, Αγγελούδι μου.

Η μνήμη σου είναι φωνή. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ.

Κράτα και μια θέση για μένα εκεί, κάποια μέρα ανταμωθούμε και θα είμαστε πάλι μαζί, όπως παλιά!!

Σε αγαπάμε τόσο πολύ».

