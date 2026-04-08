ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 13:00
08.04.2026 12:32

Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι για τον γιο του που χάθηκε στα Τέμπη: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Δεν θα σταματήσω να παλεύω»

08.04.2026 12:32
Μία συγκινητική ανάρτηση για τον γιο του, που χάθηκε άδικα στα Τέμπη, έκανε ο Πάνος Ρούτσι.

Ο γιος του, Ντένις, θα είχε γενέθλια σήμερα και ο πατέρας του έκανε μία ανάρτηση ιδιαίτερα συγκινητική για το παιδί του. Τόνισε πως δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται γι αυτό μέχρι να μπουν φυλακή όσοι ευθύνονται για την τραγωδία.

«Σήμερα θα έκλεινες τα 26…

Και αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”. Αγόρι μου,κάθε λεπτό είσαι στο μυαλό μας και μας λείπεις πάρα πολύ. Η ταπεινότητα και η καθαρότητα της ψυχής σου ήταν αυτό που όλοι σε θυμούνται. Κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα. Κάποιοι δεν έχουν μπει φυλακή εκεί που θα έπρεπε. Ντενούκο μου να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω, μέχρι να να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή,και δεν είμαι μόνος μου…είναι όλοι η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι Εγκληματίες.
Δεν σταματάμε να ζητάμε αλήθεια και δικαιοσύνη για όλα τα αγγελούδια που έφυγαν μακριά μας.
Χρόνια πολλά εκεί που είσαι, Αγγελούδι μου.

Η μνήμη σου είναι φωνή. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ.

Κράτα και μια θέση για μένα εκεί, κάποια μέρα ανταμωθούμε και θα είμαστε πάλι μαζί, όπως παλιά!!
Σε αγαπάμε τόσο πολύ».

Δούκας: «Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας θα μειώσει ως 20% την συμφόρηση σε ώρες αιχμής» – Πότε θα γίνουν τα εγκαίνια

Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

Χειροπέδες σε 59χρονη στην Κω – Σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες (photo)

Κώστας Αποστολάκης: «Δεν μπορούσα να μην πω ότι συνάντησα τον Χριστό αφού συνέβη» (Video)

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ – Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλίων – Όλες οι εξελίξεις

Καισαριανή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 28χρονος που αγνοούνταν – Είχε πάει μόνος του στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή

ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι για τον γιο του που χάθηκε στα Τέμπη: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Δεν θα σταματήσω να παλεύω»

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη, αμηχανία σε Ουάσινγκτον - Διέξοδο στον Λίβανο από τα εσωτερικά «πυρά» αναζητά ο Νετανιάχου - Όλες οι εξελίξεις

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 12:59
Χειροπέδες σε 59χρονη στην Κω – Σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες (photo)

Κώστας Αποστολάκης: «Δεν μπορούσα να μην πω ότι συνάντησα τον Χριστό αφού συνέβη» (Video)

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ – Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλίων – Όλες οι εξελίξεις

