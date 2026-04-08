Δούκας: «Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας θα μειώσει ως 20% την συμφόρηση σε ώρες αιχμής» – Πότε θα γίνουν τα εγκαίνια

Για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας και τις λύσεις που δίνει και στο κυκλοφοριακό του κέντρου της Αθήνας, μίλησε ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, υπενθύμισε πως η Βασιλίσσης Όλγας «έχει περάσει από 40 κύματα, είναι κλειστή από το 2020». Σημείωσε πως πρόκειται για ένα έργο «το οποίο έχει μεγάλη σημασία διότι είναι ένας δρόμος μικρός αλλά με πολύ μεγάλη αξία. Αυτή τη στιγμή βάζουμε τις τελικές πινελιές δηλαδή φτιάχνουμε κάποια σημεία στο χώρο του πρασίνου, βάζουμε τις τελικές σημάνσεις για το τραμ και τα ηλεκτρικά λεωφορεία».

Ο Χ. Δούκας σημείωσε ότι πρόκειται για έναν «πολύτροπικό δρόμο» από τον οποίο περνούν ηλεκτρικά λεωφορεία και τραμ, και ταυτόχρονα θα υπάρχει και δρόμος ήπιας κυκλοφορίας.

«Από την μια πλευρά που είναι από την Αμαλίας δεξιά δεν σταμάτησαν πότε να μπαίνουν τα αμάξια διότι εξυπηρετούνταν συνέχεια ο όμιλος Αντισφαίρισης, τώρα θα ανοίξει ο απέναντι δρόμος. Είναι ένα έργο το οποίο έχει έναν πολύ ωραίο πεζόδρομο, ενώνει την Όλγας με το Ζάππειο. Ταυτόχρονα έχουν γίνει πολύ σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα. Νέα δίκτυα ομβρίων υδάτων, ειδικές διαμορφώσεις και κλήσεις» σημείωσε.

Ακόμη, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, τόνισε πως το εργοτάξιο κλείνει με την «αποχώρηση των εργατών αύριο ή μεθαύριο» και την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια.

Οσον αφορά τη κίνηση στο σημείο, είπε: «Τα αυτοκίνητα και χωρίς την κυκλοφοριακή ρύθμιση που είχαμε δώσει αυτοκίνητα επιτρέπονται να μπουν από την Αμαλίας δεξιά για να πάνε στον όμιλο Αντισφαίριση και από την Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου δεξιά για να μπουν στην Αίγλη. Η δικιά μας κυκλοφοριακή ρύθμιση λέει να μπαίνουν όλοι και νομίζω ότι είναι το αυτονόητο. Αποδώσαμε και την αναστροφή στην Αμαλίας. Εκτιμούμε ότι ο πολυτροπικός αυτός δρόμος της Βασιλίσσης Όλγας μαζί με την αναστροφή της Αμαλίας στις ώρες αιχμής θα μειώσει 15 με 20% τη συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή».

Διαβάστε επίσης:

