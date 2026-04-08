ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 13:00
08.04.2026 11:00

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

Ανοιχτά με διευρυμένο ωράριο για το Πάσχα θα είναι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ.

Σήμερα τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν στις 09:00 και θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 21:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Οι ώρες λειτουργίες των καταστημάτων:

  • Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 – 21:00
  • Μεγάλη Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00 (εμπορικά), 13:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ)
  • Μεγάλο Σάββατο (11/4): 09:00 – 15:00 (εμπορικά) και 08:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ).

Τα κρεοπωλεία θα λειτουργούν τις ίδιες ώρες για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών μέχρι το Μεγάλο Σάββατο.

Από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο κανονικό εαρινό ωράριο λειτουργίας τους.

