ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 11:12
08.04.2026 10:05

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός επιχείρησε να πατήσει αστυνομικό

Oδηγός, που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, συνελήφθη καθώς επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό του ένστολο αστυνομικό που του έκανε σήμα να σταματήσει, ενώ οδηγώντας επικίνδυνα προκάλεσε στη συνέχεια τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, εγκαταλείποντας το σημείο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα, στην Περαία Θεσσαλονίκης, με τον 44χρονο συλληφθέντα, να ακινητοποιείται ύστερα από καταδίωξη, κατά την οποία παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, κινούμενους αντίθετα σε μονόδρομο και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή- οδήγηση που κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη.

Αστυνομικοί που επελήφθησαν διαπίστωσαν ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ παρουσίασε πλαστή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με ανακοίνωσε της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του 44χρονου, με καταγωγή από την Αλβανία, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία, απείθεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στο μεταξύ, τροχονομικό έλεγχο επιχείρησε, χθες το μεσημέρι, να αποφύγει κι ένας 73χρονος οδηγός, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ηλικιωμένος φέρεται, μάλιστα, να επιχείρησε να συγκρουστεί με περιπολικό της Αστυνομίας, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και άλλους οδηγούς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη τελικά και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ

Καθαρισμός οικοπέδων 2026: Μέχρι πότε οι δηλώσεις και οι εργασίες – Τσουχτερά πρόστιμα

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Predator: «Μήνυμα» στη Δικαιοσύνη από δικηγόρο θύματος υποκλοπών

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πρώτες παρατηρήσεις για την «προσωρινή εκεχειρία» μεταξύ Τραμπ (ΗΠΑ) και Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα αποδεσμεύει σταδιακά 2 εκατ. βαρέλια καυσίμων από τα στρατηγικά αποθέματα

ΕΛΛΑΔΑ

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

ΚΟΣΜΟΣ

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών - «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

