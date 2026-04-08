ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 11:10
08.04.2026 09:34

Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς

Οι εξοδούχοι του Πάσχα αποχωρούν από την Αθήνα και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κίνηση στις εθνικές οδούς έχει αρχίσει να αυξάνεται, ενώ την ίδια ώρα, στο λιμάνι του Πειραιά παρατηρείται σημαντικά αυξημένη κίνηση.

Μόνο με τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής, σήμερα αναμένεται να ταξιδέψουν περίπου 20.000 άτομα.

Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία από το λιμενικό σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά και την περιοχή της Τζελέπη αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια σήμερα (8/4), με τον αριθμό αναχώρησης των επιβατών να ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 12.349.

Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό θα εκτελεστούν σήμερα 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σημαντική είναι και η επιβατική κίνηση από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ θα αναχωρήσουν 4.449 επιβάτες. Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να αναχωρούν για τους προορισμούς τους.

Διαβάστε επίσης:

Καθαρισμός οικοπέδων 2026: Μέχρι πότε οι δηλώσεις και οι εργασίες – Τσουχτερά πρόστιμα

Πρακτικές συμβουλές για την περίοδο του Πάσχα από τον ΕΦΕΤ – Τι να προσέξετε

Τα σενάρια μεταφοράς του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Predator: «Μήνυμα» στη Δικαιοσύνη από δικηγόρο θύματος υποκλοπών

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πρώτες παρατηρήσεις για την «προσωρινή εκεχειρία» μεταξύ Τραμπ (ΗΠΑ) και Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα αποδεσμεύει σταδιακά 2 εκατ. βαρέλια καυσίμων από τα στρατηγικά αποθέματα

ΕΛΛΑΔΑ

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

ΚΟΣΜΟΣ

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών - «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

