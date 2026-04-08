Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς

Οι εξοδούχοι του Πάσχα αποχωρούν από την Αθήνα και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κίνηση στις εθνικές οδούς έχει αρχίσει να αυξάνεται, ενώ την ίδια ώρα, στο λιμάνι του Πειραιά παρατηρείται σημαντικά αυξημένη κίνηση.

Μόνο με τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής, σήμερα αναμένεται να ταξιδέψουν περίπου 20.000 άτομα.

Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία από το λιμενικό σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά και την περιοχή της Τζελέπη αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια σήμερα (8/4), με τον αριθμό αναχώρησης των επιβατών να ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 12.349.

Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό θα εκτελεστούν σήμερα 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σημαντική είναι και η επιβατική κίνηση από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ θα αναχωρήσουν 4.449 επιβάτες. Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να αναχωρούν για τους προορισμούς τους.

