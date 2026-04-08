Τα σενάρια μεταφοράς του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα

Η διαδρομή του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα προς την Αθήνα υπήρξε διαχρονικά μια τελετουργία με έντονο συμβολισμό και συγκίνηση. Φέτος, όμως, η πορεία αυτή αποκτά χαρακτηριστικά αποστολής υψηλού κινδύνου, καθώς η Μέση Ανατολή «φλέγεται» και οι εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο καθιστούν κάθε σχεδιασμό ρευστό και αβέβαιο.

Στην Ιερουσαλήμ, η Μεγάλη Εβδομάδα κυλά υπό πρωτοφανείς συνθήκες. Η Παλιά Πόλη θυμίζει περισσότερο στρατιωτικά ελεγχόμενη περιοχή παρά τόπο προσκυνήματος. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τις πύλες, ενώ η παρουσία των πιστών είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Οι ισραηλινές Αρχές έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις συναθροίσεις, με ανώτατο όριο τα 100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και μόλις 50 σε κλειστούς. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που απέχει δραματικά από τα προηγούμενα χρόνια, όταν χιλιάδες προσκυνητές κατέκλυζαν τον Ναό της Αναστάσεως.

Ακόμη και οι ιερές ακολουθίες τελούνται με ελάχιστους παρόντες. Μόλις δεκαπέντε κληρικοί επιτρέπεται να εισέλθουν στον Ναό, ενώ οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί. Η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί σχεδόν κεκλεισμένων των θυρών, με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και μια μικρή μοναστική συνοδεία να διατηρούν ζωντανή μια παράδοση αιώνων μέσα σε ένα περιβάλλον ασφυκτικής επιτήρησης.

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο βαρύ από τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων. Η εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ πριν από λίγες ημέρες και η αναχαίτισή τους πάνω από την Ιερουσαλήμ προκάλεσαν σοκ. Θραύσματα έπεσαν σε διάφορα σημεία της πόλης, ακόμη και κοντά στον Ναό της Αναστάσεως, εντείνοντας την ανησυχία. Ένα μεγάλο κομμάτι πυραύλου έπληξε κατοικία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ άλλα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά σε κομβικά σημεία της πόλης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, η πρεσβεία και οι ισραηλινές Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της αποστολής για την μεταφορά του γίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα. Το μήνυμα μάλιστα που εκπέμπεται προς κάθε κατεύθυνση είναι σαφές, ότι το Άγιο Φως πρέπει να φτάσει στην Ελλάδα, με οποιονδήποτε τρόπο.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη διαβεβαίωση κρύβεται ένας σύνθετος και πολυεπίπεδος σχεδιασμός. Το βασικό σενάριο προβλέπει την αναχώρηση του κυβερνητικού αεροσκάφους από την Αθήνα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και την προσγείωσή του στο Τελ Αβίβ. Από εκεί, η ελληνική αντιπροσωπεία θα μετακινηθεί οδικώς προς την Ιερουσαλήμ, θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη και θα επιστρέψει αυθημερόν, ώστε η φλόγα να φτάσει εγκαίρως για την Ανάσταση.

Τίποτα όμως δεν είναι δεδομένο. Από την έναρξη του πολέμου, ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ανοίγει και κλείνει περιοδικά, ανάλογα με την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Η παραμικρή κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδια αναστολή πτήσεων, τινάζοντας στον αέρα τον αρχικό σχεδιασμό. Παρά τις δυσκολίες, υπάρχει η εκτίμηση ότι θα δημιουργηθεί ένα «παράθυρο» ασφαλείας που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση της αποστολής.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουν ήδη καταρτιστεί εναλλακτικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει προσγείωση στην Ιορδανία, στο αεροδρόμιο του Αμάν, και στη συνέχεια οδικώς προς τα Ιεροσόλυμα. Το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει διαδρομή μέσω Αιγύπτου, με πιθανή στάση στο Σαρμ Ελ Σέιχ και μεταφορά μέσω ασφαλών χερσαίων διαδρομών. Πρόκειται για επιλογές που αναμένεται να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που ο ισραηλινός εναέριος χώρος δεν είναι διαθέσιμος.

Η επιστροφή στην Ελλάδα αποτελεί επίσης κρίσιμο σημείο. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η απευθείας πτήση προς την Αθήνα. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, εξετάζονται διαδρομές μέσω Ιορδανίας ή πάνω από τη χερσόνησο του Σινά, ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες ζώνες. Όλα εξαρτώνται από την κατάσταση που θα επικρατεί εκείνη τη στιγμή.

Παρά τον σχεδιασμό, υπάρχει ένα ενδεχόμενο που μέχρι πρότινος φάνταζε αδιανόητο. Από το 1988, όταν καθιερώθηκε η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα με ειδική πτήση, η παράδοση δεν έχει διακοπεί ούτε μία φορά. Φέτος, όμως, για πρώτη φορά, δεν αποκλείεται το Άγιο Φως να μην καταφέρει να ταξιδέψει.

