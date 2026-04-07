Γεωργιάδης: «Ανοησίες» οι δικογραφίες για τους βουλευτές της ΝΔ, το «ρουσφέτι» είναι «πολιτική διαμεσολάβηση»

«Πολιτική διαμεσολάβηση» χαρακτήρισε το «ρουσφέτι» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και υπερασπίστηκε τον ρόλο του στις ευνομούμενες δημοκρατίες.

Την ώρα που 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να κάνει μία αναδρομή στον Πλούταρχο και την αρχαία Ρώμη. «Η πολιτική διαμεσολάβηση, αυτό που λέμε απαξιωτικά ‘’ρουσφέτι’’, ούτε επί Μητσοτάκη εφευρέθηκε, ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το έφτιαξαν. Η έννοια της ‘’πολιτικής διαμεσολάβησης’’ είναι σύμφυτη της Δημοκρατίας. Υπάρχει σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου. Η πολιτική διαμεσολάβηση ούτε αντιδημοκρατική είναι, ούτε ανήθικη είναι. Άλλο η παρανομία, άλλο το ‘’ρουσφέτι’’», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ανοησίες οι δικογραφίες

«Αυτά που έχουν έρθει στη Βουλή για τους συναδέλφους δεν έχουν καμία παρανομία. Πλέον που έχω μελετήσει καλά τις δικογραφίες μπορώ να πω ότι ούτε ένας δεν θα καταδικαστεί», εκτίμησε, αν και δύο βουλευτές διώκονται για κακούργημα.

«Είναι ανοησίες οι φάκελοι, που ήρθαν στη Βουλή και είναι ντροπή της Εισαγγελίας που τους έστειλε», συνέχισε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να δημιουργήσει κράτος που θα λειτουργεί αυτόματα. «Όσο το κράτος λειτουργεί αυτόματα τόσο περιορίζεται η ανάγκη της διαμεσολάβησης. Το μοντέλο που κάναμε στον ΕΦΚΑ, το μοντέλο που κάναμε στις ένοπλες δυνάμεις, το μοντέλο που κάναμε με την ψηφιοποίηση του κράτους, αυτό πρέπει να επεκταθεί. Αυτή είναι η λογική κουβέντα, των λογικών ανθρώπων».

Δεν είναι θεσμός περιωπής η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Η Ελληνική Δημοκρατία, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, αποδέχθηκε την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν την έχουν αποδεχθεί και τα 27 κράτη – μέλη. Δεν είναι κανένας θεσμός περιωπής. Δεν είναι και το Κέιμπριτζ. Είναι ένας καινούριος θεσμός που θα φανεί στο χρόνο αν κάνει τη δουλειά του ή είναι παντελώς άχρηστος. Αυτό το οποίο όμως κρίνει έναν θεσμό, είναι το πως οι εκπρόσωποί του αξιοποιούν την εξουσία που τους έχει δοθεί. Εάν οι εκπρόσωποι αυτού του θεσμού αντί να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να πολεμούν την απάτη, κάνουν πολιτικά παιχνίδια, τότε όχι δεν είναι άξιοι του θεσμού, αλλά θα πάρουν στο λαιμό τους και τον ίδιο τον θεσμό», τόνισε.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποκρισία. «Υπάρχει αδιανόητη υποκρισία από την αντιπολίτευση και η υποκρισία αυτή βλάπτει τη δημοκρατία. Όποιος έχει υπάρξει σε πολιτικό γραφείο και λέει ‘’δεν έχω κάνει ούτε ένα ρουσφέτι’’, είναι μεγάλος ψεύτης. Ακούω κάποιους να λένε: ‘’Μα δεν ντρέπονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έπαιρναν τηλέφωνο’’; Αυτή είναι μια βαθιά υποκριτική κουβέντα και θίγει αξιοπρεπείς ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που έχουμε κάνει και οι 300 βουλευτές της Βουλής και το έκαναν και οι προηγούμενοι 300 και πάει λέγοντας».

Θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει η αντιπολίτευση

Υποστήριξε ότι όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης του έχουν ζητήσει κατά καιρούς ρουσφέτια και απείλησε να δώσει στη δημοσιότητα τα μηνύματα τους. «Εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί και να κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ γι’ αυτό το φάκελο που έστειλε η κυρία Παπανδρέου και η κυρία Κοβέσι και όποιος άλλος το έστειλε, δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος», ανέφερε επίσης.

Για το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ», σχολίασε: «Πώς ήξερε η εφημερίδα ‘’ΕΣΤΙΑ’’ από τον Οκτώβριο ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας ετοιμάζει φάκελο για τον Σκρέκα και τον Τσιάρα; Η Εισαγγελία που το διέρρευσε, δεν έχει και ποινική ευθύνη; Γιατί αφήσατε, κυρία Κοβέσι και κυρία Παπανδρέου, να διαρρεύσει ο φάκελος και επί τόσους μήνες να διασύρονται τα ονόματα των ανθρώπων αυτών; Και αφού διέρρευσε από εσάς, γιατί δεν τον στείλατε κατευθείαν στη Βουλή για να έχουν οι άνθρωποι το χρόνο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αξιοπρέπειά τους;».

Για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός είπε: «Εγώ προσωπικά έχω μεγάλο συνειδησιακό πρόβλημα να ψηφίσω αυτές τις άρσεις ασυλίας. Εφόσον το ζητούν οι συνάδελφοί μου, θα αναγκαστώ να το κάνω. Θεωρώ ότι αυτά που έχουμε διαβάσει από τη δικογραφία έως τώρα, είναι απολύτως στα πλαίσια ασκήσεως των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Δεν μπορεί βουλευτές να διασύρονται για αυτές τις ανοησίες και να πηγαίνουν στις εκλογές ως δήθεν κατηγορούμενοι».

«Δεν φτιάχτηκαν σε πέντε χρόνια τα πάντα στο κράτος. Ένα από αυτά που δεν φτιάχτηκαν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν ένας οργανισμός που δεν είχε γραφείο παραπόνων, δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο, δεν έβρισκε κανείς κανέναν. Και τι έκαναν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα; Πήγαιναν στον βουλευτή τους. Φοβερό! Έγκλημα! Να μπουν φυλακή οι βουλευτές, κατά την κυρία Εισαγγελέα», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

ΠΑΣΟΚ: Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε τα πυρά του κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, αποκαλώντας τον λαγό του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Όσα δεν θέλει να πει δημόσια ο πρωθυπουργός βάζει τον Υπουργό Υγείας να τα πει. Ο κ. Γεωργιάδης είναι ‘λαγός’ του κ. Μητσοτάκη και σε αυτήν την περίπτωση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του” και πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ».

Σχολίασε ότι όταν και η ελληνική δικαιοσύνη βγάζει αποφάσεις «όπως είναι του ΣτΕ για την παρακολούθηση, όχι μόνο δεν την εμπιστεύονται, αλλά δεν τη σέβονται” και πως “από έναν πρωθυπουργό, που ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει απόφαση ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, νομίζω δεν μπορεί κανείς να περιμένει κάτι άλλο».

Στον απόηχο της δεύτερης δικογραφίας που ήρθε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι «σε κάθε δικογραφία, είτε έχει 11, είτε δύο περιπτώσεις, πρέπει να αξιολογείται με μεγάλη προσοχή η περίπτωση του καθενός”, ότι “εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη” και πως “το μείζον ζήτημα είναι το πολιτικό”. Ρώτησε αν υπάρχει άλλη χώρα “που να ελέγχονται 20 βουλευτές της συμπολίτευσης από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη».

Τόνισε “το μείζον ζήτημα εδώ είναι ο πρωθυπουργός, ένας Πρωθυπουργός που υποστήριζε ότι με το επιτελικό κράτος θα διορθώσει τις παθογένειες και, αντιθέτως, φαίνεται ότι το μόνο αποτέλεσμα τις επταετούς διακυβέρνησής του είναι τα σκάνδαλα”.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι «όταν κάποιος εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη σέβεται και τις αποφάσεις αυτής και πως ο πρωθυπουργός δεν σέβεται τις αποφάσεις της και άρα δεν την εμπιστεύεται».

Πρόσθεσε δε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό που λέει είναι ότι η δικαιοσύνη μπορεί να βελτιωθεί και ότι επ’ αυτού έχει καταθέσει προτάσεις, όπως για απαγόρευση διορισμού ανωτάτων δικαστικών για τέσσερα χρόνια από την αφυπηρέτηση τους. «Αρα θα σας πως ότι και σέβομαι τη δικαιοσύνη και πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί», τόνισε.

Σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, ο κ. Τσουκαλάς αναρωτήθηκε αν «είναι ασυμβίβαστο όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, για όσο διάστημα είναι Υπουργός να γίνεται βουλευτής ο πρώτος επιλαχών, αλλά μετά να μπορεί να επιστρέφει στη βουλευτική του ιδιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος”. “Αν διαπιστώσουμε δηλαδή ως πελατειακή τη σχέση μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου, εσείς πιστεύετε ότι αυτό που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός το διορθώνει κάπως ή αντιθέτως αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπουργών και βουλευτών;”, σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι “δεν λύνεται έτσι ο γόρδιος δεσμός” και ότι “πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα”.

Κληθείς να πάρει θέση για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε ότι “οτιδήποτε δεν είναι πυροτέχνημα, περιστρεφόμενες πόρτες ή μουσικές καρέκλες και είναι πραγματικά εξυγιαντικό για το πολιτικό σύστημα εμείς είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε”. Επεσήμανε δε ότι το ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριο του έβαλε το ζήτημα των θητειών των βουλευτών και πως, “όπως έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το ζήτημα των θητειών σε όλες τις δημόσιες θέσεις”.

«Αρνούμαστε όμως να μπούμε στη λογική του πρωθυπουργού που χθες το πρωί, προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα, σκαρφίστηκε ένα πυροτέχνημα», σημείωσε.

Τέλος, σχετικά με το πολιτικό σκηνικό, δήλωσε: «επειδή υπάρχει μεγάλη ρευστοποίηση στον χώρο τον προοδευτικό – πέραν του ΠΑΣΟΚ – το μήνυμά μας είναι σαφές. Όσοι πολίτες θέλουν να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή και να έρθει μια κυβέρνηση που θα κάνει τομές χωρίς να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες και δεν τους νοιάζει απλά να διαμαρτυρηθούν, έχουν μία επιλογή το ΠΑΣΟΚ». Πρόσθεσε ότι αν οι πολίτες δώσουν στο ΠΑΣΟΚ τη δύναμη να είναι πρώτο και δυνατό «εμείς θα καθορίσουμε τη νέα πορεία της χώρας και εκεί θα δούμε με ποιους μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες».

ΣΥΡΙΖΑ: Βαφτίζουν συνωμότης όποιον του ελέγχει

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για στοχοποίηση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί μεθόδευσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την κυβέρνηση δείχνουν ότι οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας».

Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί η κίνηση ενός υπουργού να αμφισβητήσει ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή ερευνά δικογραφίες που αφορούν βουλευτές της ΝΔ, και απ’ ό,τι φαίνεται μόνο της ΝΔ; Η πραγματικότητα είναι απλή και αμείλικτη: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά πιθανές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορές ακόμη και σε πολιτικά πρόσωπα.

Και αντί η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, επιλέγει να στοχοποιήσει τον θεσμό που ερευνά. Πέρα από τα υπόλοιπα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Η γραμμή πλέον είναι ξεκάθαρη: Όποιος ελέγχει την εξουσία, βαφτίζεται συνωμότης. Όποιος αναδεικνύει σκάνδαλα και ερευνά στοχοποιείται από το Μαξίμου και τους λαγούς του.

Αυτή η στάση είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων σε δήθεν πολιτική δίωξη, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στην ουσία: ποιοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, με ποιους όρους και προς όφελος ποιων».

Νέα Αριστερά: O σεβασμός της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη περιορίζεται μόνο σε αυτή εντός των συνόρων

Η Νέα Αριστερά καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν συμφωνεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία αποτελούν ευθεία ομολογία πανικού μιας κυβέρνησης που βλέπει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να την περικυκλώνει. Καταφέρνοντας να ξεπεράσει ακόμη και τον εαυτό του επιδόθηκε σε μία πρωτόγνωρη επίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατηγορώντας την για πολιτικά παιχνίδια, ότι είναι ντροπή της που έστειλε τις δικογραφίες στη Βουλή, τις οποίες όποιος δικηγόρος έχει δει κλαίει από τα γέλια, αποδεικνύοντας ότι ο σεβασμός της κυβέρνησης προς τη Δικαιοσύνη περιορίζεται μόνο σε αυτή εντός των συνόρων.

Να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές ο κ. Μητσοτάκης: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματος του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;».

