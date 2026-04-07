ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζήτησα αποκατάσταση ενός λάθους λέει ο Σκρέκας, θα είμαι ξανά υποψήφιος ξεκαθαρίζει ο Τσιάρας (video)

«Θα καταθέσω υπόμνημα και ζητώ την άρση ασυλίας μου, θέλουμε γρήγορη διερεύνηση για να αποκατασταθεί η αλήθεια» δήλωσε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης ο πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είπε στο MEGA «έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό που έγινε ήταν δίκαιο και νόμιμο» ενώ στην ερώτηση αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές απάντησε «ανεξάρτητα από την υπόθεση αυτή και εγώ και όλοι βουλευτές και πολιτευτές είμαστε στην απόλυτη διάθεση του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη».

Όσον αφορά την υπόθεση για την οποία εμπλέκεται είπε «έχω έναν αγρότη που έκανε αίτηση θεραπείας και ρωτάω “μπορείς να δεις αν μπορείς να διορθωθεί το λάθος;”, όχι να παραποιηθεί η πραγματικότητα αλλά να αποκατασταθεί»

«Όταν η διοίκηση δεν δουλεύει σωστά, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους, δεν μιλάμε για ρουσφέτια. Ελέγχομαι για τη διερεύνηση αν μπορεί να αποκατασταθεί το λάθος» είπε ο κ. Σκρέκας επισημαίνοντας ότι «έργο του βουλευτή πέραν της κοινοβουλευτικής εργασίας είναι και να μεταφέρει προβλήματα στο κέντρο»

Τσιάρας: Στη δικογραφία υπάρχει μόνο ένα τηλεφώνημα συνεργάτη μου

Το ότι δεν έπραξε τίποτα παράνομο σημείωσε εκ νέου ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε σημερινή συνέντευξή του αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υπάρχουν τα πραγματικά γεγονότα που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Και τα πραγματικά γεγονότα προκύπτουν αφένός από τους ίδιους τους διαλόγους, αλλά βεβαίως υπάρχουν που δεδομένα τα οποία είτε δεν τονίζονται όπως πρέπει στην εισφερόμενη δικογραφία, είτε από την άλλη πλευρά δημιουργούν κάποια ερωτηματικά», είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Και εξήγησε: «Τι ακριβώς συνέβη; Στην Καρδίτσα μετά τον Ιανό ήταν ένα τοπίο που πραγματικά δημιούργησε αδιανόητα προβλήματα, τρομερή απαισιοδοξία και απογοήτευση σε όλους τους πολίτες. Εκεί λοιπόν για τον αγροτικό κόσμο είχαμε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα διότι είχαμε ανθρώπους που έβλεπαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται, είχαμε ανθρώπους που έβλεπαν τα χωράφια τους να επιχωματόνονται, να υπάρχουν φερτά υλικά, να κλείνουν αρδευτικά κανάλια».

«Στην εισφερόμενη δικογραφία αναφέρεται ότι συνεργάτης, ο οποίος τηλεφώνησε στον Περιφερειακό Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει, με ευγένεια, χωρίς επιμονή και χωρίς φορτικότητα, ρωτά τι πρέπει να γίνει ώστε να μη χάσει το λεγόμενο ”πρασίνισμα” ένας αγρότης, ένας γεωργός, δεδομένου ότι υπήρχαν επιχωματώσεις σε πολλά αρδευτικά κανάλια της περιοχής».

Διαβάστε επίσης

