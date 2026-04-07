ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 06:31
Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

07.04.2026 06:15

Ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού και Βουλή 200 εδρών: Γιατί η ιδέα δεν… ενθουσίασε κανέναν  

Χρειάστηκε επτά μήνες και τέσσερις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου 20 στελέχη της ΝΔ ελέγχονται  για ρουσφετολογική πολιτική προκειμένου ο πρωθυπουργός να αλλάξει άποψη για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού.  Τον περασμένο Οκτώβριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εμφανιστεί να λέει ότι είναι κατά του ασυμβίβαστου και χθες στο δημόσιο μήνυμα του το παρουσίασε ως τομή στο πολιτικό σύστημα. 

Όπως όλα δείχνουν η κυβέρνηση βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση καθώς στην κοινή γνώμη έχει εμπεδωθεί η άποψη ότι οι ψηφοφόροι της ΝΔ έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τον υπόλοιπο κόσμο. Το αίσθημα της αδικίας λένε πολλοί είναι διαβρωτικό και επηρεάζει κάθετα την κοινωνία.

Το γεγονός ακόμα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται επτά ολόκληρα χρόνια στην εξουσία με βασικό αφήγημα το επιτελικό κράτος, χωρίς ωστόσο να έχει αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα, έχει κάνει πολλούς να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις θεσμικές τομές που πρότεινε ο πρωθυπουργός. 

Συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η πρότασή του θα τεθεί προς συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση και για να γίνει πράξη – μετά τις εκλογές – θα πρέπει να αποσπάσει αυξημένη πλειοψηφία σε αυτή ή στην επόμενη βουλή. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε μάλιστα η πρόταση θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό στο επικείμενο Συνέδριο της ΝΔ στα μέσα Μαΐου. Και δεν αποκλείεται να ανοίξει τη συζήτηση και για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, από 300 που είναι σήμερα, «για να μην έχουμε στην πραγματικότητα, αντί για 300 συνολικά 350 γραφεία βουλευτών». 

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, όπου όμως στην Γαλλία όλες οι περιφέρειες είναι μονοεδρικές, ενώ οι υπουργοί, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες του Κοινοβουλίου.

Ωστόσο η πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός είναι εν μέρει ασυμβίβαστη καθώς ένας βουλευτής θα μπορεί να γίνει υπουργός. Πιο συγκεκριμένα ο βουλευτής που γίνεται υπουργός θα παραιτείται προσωρινά και η έδρα του καταλαμβάνεται από τον αναπληρωτή του, ο οποίος έχει εκλεγεί μαζί του από την ίδια περιφέρεια. Όταν θα παύει να είναι υπουργός τότε θα καταλαμβάνει και πάλι την βουλευτική του έδρα!!!

Κανένας ενθουσιασμός

Η ιδέα δεν βρήκε καμμία θεαματική ανταπόκριση τόσο από τα άλλα κόμματα, όσο και από τους βουλευτές της ΝΔ  καθώς λέγεται ότι αντί να μειωθούν τα ρουσφέτια θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίων στην ίδια περιφέρεια.

Με λίγα λόγια ο βουλευτής που θα γίνεται υπουργός θα θέλει να εξυπηρετήσει όσους περισσότερους μπορεί προκειμένου να ξαναεκλεγεί, ενώ ο δεύτερος θα επιχειρήσει όσο είναι βουλευτής να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προκειμένου στις επόμενες εκλογές να είναι αυτός που θα εκλεγεί. 

Ακόμα υπάρχει προβληματισμός καθώς στην κυβέρνηση θα μετέχει το ¼ της κοινοβουλευτικης Ομάδας θα εκπροσωπούνταν από επιλαχόντες.

Άλλοι πάλι λένε ότι με το σύστημα που συζητείται και παρά τον θεσμικό διαχωρισμό, ο πρωθυπουργός αποκτά μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών, οι υπουργοί εξαρτώνται λιγότερο από την κοινοβουλευτική τους βάση, ενισχύεται το «κεντρικό» μοντέλο διακυβέρνησης.

