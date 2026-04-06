search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 23:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μηταράκης για εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έκανα τίποτα μεμπτό»

«Δεν έκανε τίποτα μεμπτό», υποστήριξε ο Νότης Μηταράκης, που είναι ένας από τους γαλάζιους βουλευτές, που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Θα είμαι αύριο στις 10.00 στην επιτροπή δεοντολογίας για να ζητήσω την άρση της ασυλίας μου. Παρότι νομικά θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι εμπίπτει η προώθηση αλληλογραφίας στην πολιτική μου δραστηριότητα», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό θα ήταν το νομικά σωστό. Δεν θέλω να πει κανείς ότι κρύβομαι πίσω από την ασυλία. Περιμένω να με καλέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσω εξηγήσεις πάνω στη δικογραφία», πρόσθεσε.

Ο Νότης Μηταράκης επέμεινε ότι «δεν έκανα παράνομο ή μεμπτό. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μου να ακούω τον κόσμο. Να έχω ανοιχτή την πόρτα του γραφείου μου και να μπαίνει ο οποιοδήποτε».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3